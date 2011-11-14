Belediye indirimli araç tahsis etsin

Adnan Menderes Üniversitesi’yle Işıklı Köyü’ndeki yurt arasına belediye sefer koymalı

Aydın Adnan Menderes Yüksek Öğretim Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrenciler maddi ve manevi yönden sıkıntı içindeler. Aydın merkezinde üniversite de okuyan öğrenciler için devletimizce yaptırılan Yüksek Öğretim Kredi Yurtlar Kurumu’na ait iki adet öğrenci yurdu bulunmaktadır. Birincisi Adnan Menderes Üniversitesi Kampüs’ü içinde bulunan Aytepe Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurdu. İkincisi Işıklı Köyü’nde bulunan Adnan Menderes Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurdu.



Işıklı köyü izin vermiyor

Adnan Menderes Üniveritesi’n okuyan, Işıklı Köyü Adnan Menderes Öğrenci Yurdu’nda kalan bir öğrenci, yurda gidebilmek için ilk önce üniversite kampüsünden minibüse binip çarşı içindeki Işıklı Köyü minibüs son durağına, oradan Işıklı Köyü’ndeki öğrenci yurduna gidebiliyor. Bunu okula gelirken de, yurda geri dönüşte de yapmak zorunda. Günde 4 minibüs, 4 ücret ve zaman kaybı. Adnan Menderes Üniversitesi Kampüs’ündeki Aytepe Yüksek Öğretim Yurdu’nda kalan Işıklı Köyü’ndeki Veteriner Fakültesi’nde okuyan öğrenciler ise yurtlarından çıkıp üniversite kampüsü içinden bir minibüsle okullarına gidebiliyor. Dönüşte de aynı şekilde tek minibüsle yurtlarına dönüyor. Günde 2 minibüs, 2 ücret. Yurt ile Veteriner Fakültesi’nin arası 500 metre buradan kalkan minibüsler üniversite kampüsüne gidiyor. Ancak, gelip Işıklı Öğrenci Yurdu’ndan öğrenci alamıyor. Öğrenciler her sabah Veteriner Fakültesi’ne gidip minibüse binmeleri mümkün olmuyor. Fakülteden öğrenci yurduna dönüşte de aynı sorun yaşanıyor. Ayrıca üniversite ile Veteriner Fakültesi arasında çalışan minibüsler Işıklı Öğrenci Yurdu’na öğrenci alsalar Işıklı Köyü’nden geçmelerine izin vermiyor. Öğrenciler ve veliler, “Sorunu Aydın Belediyesi ve konu ile ilgili yetkililer çözmeli” diyor. Konuyu Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun dikkatine sunuyorum.



Bu kavşak amaç dışı kullanılıyor

Karşıyakalı Serdar Alpay, “Burası Bahriye Üçok Bulvarı. Karşıyaka Belediyesi, Kaymakamlık, Adliye ve Vergi İdaresi bu bulvarda yer alıyor. Fotoğraf Bahriye Üçok Bulvarı ile Orhan Şaik Gökyay Caddesi’nin kesiştiği kavşaktan. Buradaki düzenlemeyi Büyükşehir Belediyesi yaptı. Kavşakta yayaların kullanımına açık olması gereken yol ve kaldırım şu anda amacının dışında kullanılmaktadır. Yaşlılar, engelliler ve çocuklu insanlar bu kavşakta yaya kaldırımını kullanamıyor. Çünkü, kavşak düzenlemesi yapılırken yaşlılar engelliler ve çocuklu insanların bu kaldırımı kullanacağı düşünülmemiş. Burası şu anda bir restoranın kaldırıma masa atıp müşterilerini ağırladığı bir yer haline getirildi. Bu çarpıklığı Büyükşehir’e bildirdim. Ancak ilgilenen olmadı. Karşıyakalılar olarak bu köşenin halkın rahat kullanacağı şekilde düzenlemesini istiyoruz” diye dert yanıyor.



Alışveriş arabasının sokakta ne işi var?

Balçova sakinlerinden Fahrettin Kaya, “Balçova KİPA müşterilerinin yaptığı alışverişlerin, evlerine taşınması amacıyla KİPA’dan getirilen ve sokakta bırakılan bu arabalar sokakların düzenini, trafiğini ve emniyetini ciddi olarak bozmaktadır. Bu konuyu KİPA yetkililerine defalarca iletilmesine ve hatta bizzat mağaza müdürüne söylenmesine rağmen, hiçbir önlem alınmamıştır. Sokaklarımız bu alışveriş arabaları ile doldu. Hatta semtimiz çocukları bu arabaları oyuncak yaparak sokaklarda cirit atıyor. Bizim endişemiz bu arabaları araç gibi kullanan çocuklar bir gün bir araç altında kalırsa bunun sorumluluğunu kim üstlenecek? Zeytin Sokak’taki evin önü onlarca alışveriş arabası ile işgal edilmiş durumda. KİPA Mağaza Müdürü ve çalışanları bu arabaların mağaza sınırları dışına çıkarılmaması için acil önlem almalılar” diye uyarıda bulundu.



Hizmet çok güzel ama engelliler mağdur oldu

Bayraklı sakinlerinden İbrahim Erdinç, “Kas hastası, tekerlekli sandalyeye bağlı biriyim. Tekerlekli sandalye kullandığımdan, engelleri daha iyi görüyorum. Bayraklı Belediyesi güzel bir hizmet başlattı. Kaldırımlara geri dönüşüm biriktirme kutuları kondu. Kaldırımlar, engellilere yasaklanmış gibi oldu. Nerdeyse yayalar bile geçemeyecek. Bu konuyu belediyeye e-mail yolu ile bildirdim. Adresimi ve telefonumu verdim. Beni aradılar. Ancak kimlik numaramı vermezsem şikayetimin dikkate alınamayacağını söylediler. Çok üzüldüm. Bu yaklaşım ihbarın ciddiye alınmadığını göstermektedir” diye dert yandı.



Bu baz sistemine kim izin veriyor?

Gaziemir sakinlerinden Yusuf Aksoy, baz istasyonu ile ilgili şikayetini şöyle dile getiriyor: “Sadece insan değil tüm canlıları yüksek radyasyon yayılımıylatehdit eden baz istasyonları gece yarısı kurulmaya başlandı. Gaziemir Emlak Bankası Konutları, Gazikent Mahallesi sakinlerinin 3-4 yıl süren çabaları sonucu Bahar Apartmanındaki Turkcell’e ait baz istasyonu mahkeme kararıyla altı ay önce kaldırılmıştı. Dün gece aynı apartmanın yanındaki ana yola gece yarısı belediyeden yapı ruhsat izinsiz mahalle halkını tehdit edercesine daha büyük bir baz istasyonu kurulmuştur. Mahalle halkı kaymakamlığa, belediyeye şikayet dilekçeleri ve imzalar teslim etmeye başladı. Gerekirse derhal hukuksal süreç de başlatılacak. Biz semt sakinleri olarak Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol’un bu baz istasyonunu kaldırtmasını istiyoruz.”



Vapurda sigara yasak değil mi?

Bostanlı-Alsancak arasındaki vapuru kullanan Akın Temel, “Maalesef görüyorum ki vapurların arka kısımlarında sigara içilmekte ve bu kişilere görevliler tarafından çay ve kahve servisi de yapılmaktadır. Sabah 08.00 ve 09.00 saatleri arasında bindiğim 3 farklı vapurda da bu manzarayla karşılaşıyorum. Bu konuda görevliyi ikaz ettim. Ancak, bu konuya zabıtanın baktığını kendilerinin birşey yapamayacağını söyledi. Vatandaş olarak ciddiye alınmadığımız kanısındayım. Bu konu kimin sorumluluğunda ise lütfen ilgilensin” diye uyarıyor.



SORUNUNA SAHİP ÇIK

Sokağınızdaki, mahallenizdeki, kentinizdeki aksaklıkları ve yaşamınızda karşılaştığınız sorunları sorumlulara duyurmak, şikayetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulmalarını sağlamak istiyorsanız, 0555-253 52 52 numaralı telefonumu 24 saat arayabilir; ayrıca kemal.onderoglu@hotmail.com elektronik posta adresine iletebilirsiniz.