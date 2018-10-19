Beyağaç’a modern altyapı çalışması

Büyükşehir’e bağlı Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi, il genelinde altyapı ihtiyaçlarını karşılayamayan ilçe ve mahallelerde yatırımlarını aralıksız olarak sürdüreceklerini bildirdi

Denizli’nin bütünşehir statüsü kazanmasının ardından kent genelinde hizmet vermeye başlayan Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı DESKİ, Beyağaç ilçesinde bir süre önce başlayıp tamamladığı birinci altyapı çalışmalarından sonra ikinci etap çalışmalara da başlıyor.

‘İlçelerimiz de önemli’

Yetkililer, özellikle altyapı sisteminin günümüz ihtiyaçlarını karşılayamadığını tespit ettikleri, Beyağaç’ın kanalizasyon ve içme suyu hattı bulunmayan cadde ve sokaklarında çalışmalarını devam ettireceklerini söyledi. Beyağaç’a ilk etap olarak 46 kilometrelik kanalizasyon hattı döşendiği, devam eden altyapı çalışmalarıyla 45 km içme suyu hattı ve 1000 metreküplük depo yapım çalışmasının sürdüğünü ifade eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Kentimizin her köşesinde vatandaşlarımızın ihtiyacı, derdi, sıkıntısı, ne varsa çözmeye çalışıyor ve yatırımlarımızı yapıyoruz.

Denizli merkezde ne varsa ilçelerimizde de onlar olacak. Büyükşehir bağlı DESKİ ile şehir merkezinde, 19 ilçemizde ve 622 mahallemizde mesai mefhumu gözetmeden hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Beyağaç’ta söz konusu olan ikinci proje de tamamlandığında, bu bölge modern bir altyapıya kavuşacak” diye konuştu.

Rögarın çevresi ne zaman kapatılacak?

Burası, Bayraklı Tepekule Mahallesi 2091 Sokak. Köşemizi arayan okurlarımız bakın ne diyor: “Biz Tepekule Mahallesi’nde oturuyoruz. Büyükşehir ve Bayraklı belediyeleri, semtimizde çalışmalar yaptı. Teşekkür ediyoruz. Ancak, 1 no’lu semt polikliniği dış kapısının önündeki rögarın olduğu yer uzun süredir düzenlenmedi. Özellikle yaşlılar ve çocuklar düşüyor. Yapılacak iş, rögarın çevresi betonlanacak veya asfaltlanacak. Ancak aylardır yapılmadı. Yarım bırakılan işin bir an önce tamamlanmasını istiyoruz.”