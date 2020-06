Bir baz istasyonunu 15 aydır yıkmadılar

Evlerinin dibindeki baz istasyonunun kaldırılması için dava açan ve davayı kazanan Bornova İnönü Mahallesi 729 Sokak sakinleri, tesisin kaldırılmamasına yani baz istasyonunun yıkılmamasına isyan ediyorlar.

Yargıtay 4. Hukuk İdaresi’nin baz istasyonlarının meskun mahalde kurulamayacağına yönelik kararına ve ellerindeki mahkeme sonucuna rağmen mahallelerindeki baz istasyonunun 15 aydır kaldırılmadığını belirten mahalle sakinlerinden Fikret Aksoy şunları söylüyor:



“Psikolojimiz bozuldu”

“Baz istasyonunun kaldırılması için imza topladık ve İzmir 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açtık. Dava 13 Ekim 2009’da lehimize sonuçlandı. Aradan 15 ay geçmesine rağmen baz istasyonu kaldırılmadı. Ayrıca Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin kararına göre; baz istasyonlarının uzun vadede insan ruh ve beden sağlığına zarar verdiği, bu istasyonların meskun mahalde kurulamayacağı belirtiliyor. İstasyonun hala kaldırılmamasına anlam veremiyoruz. Mahalleliler olarak psikolojimiz bozuldu ve bazı komşularımız hastalandı. Hatta evlerinden taşınanlar oldu. İstasyonun kaldırılmasını istiyoruz.”



Bazın zararları

* Hücrelerde büyük moleküller (proteinler vb.) deforme oluyor.

* Hücre zarları birbirine yapışıyor.

* Sinir zarları bozuluyor. Sinir zarlarının bozulması ile REM uykusu adı verilen rüya görme azalıyor. EEG değişimleri, uykusuzluk, sinirlilik, unutkanlık, depresyon, baş ağrısı, baş dönmesi, Alzheimer, Parkinson, Multipl Skleroz gibi dejeneratif beyin hastalıkları meydana geliyor.

* Hücre enzimlerinde bozuluyor.

* DNA tahrip oluyor.



HIZLI VE KÜÇÜK DENİZ ARAÇLARI ALINSIN

Okurumuz Duygum Ergun, “21 Ocak 2011 tarihli köşenizde deniz ve körfez kenti İzmir’in bu özelliğini kaybettiği ile ilgili bir değerlendirme yaptınız. Bana göre de doğru. Ben Güzelyalı’da oturuyor ve her gün Pasaport’taki işyerime vapurla gidip gelmeye çalışıyorum. ‘Gidip gelmeye çalışıyorum’ diyorum. Çünkü akşam saatlerinde evime vapurla dönemiyorum. Nedeni de Göztepe yönüne saatte bir vapurun olması. Bir vapuru kaçırdın mı, yandın. Çünkü, öteki vapur bir saat sonra geliyor. Ben ve benim gibi onlarca kişi beklemek yerine ve evimize bir an önce ulaşmak için tıklım tıklım dolu gelen otobüslere biniyoruz. Tabii eziyet çekiyoruz. Halbuki Büyükşehir Belediyesi bu kadar çok otobüs yatırımı yapacağına, hızlı ve küçük deniz taşıtları alıp deniz seferleri artırılsa olmaz mı? O zaman 15- 20 dakikada bir sefer yapılmış olur, ESHOT’ta da izdiham yaşanmaz. Ayrıca 10 dakikalık Göztepe İskelesi’ne bugünkü vapurlarla 35 veya 45 dakikada ulaşıyoruz. Biz bu konuyu sık sık dile getirmekten artık bıktık. Seçilenler ve atananlar madem ki İzmirlilere saygı ve sevgi duyuyorlar, o zaman sesimizi duysunlar” diyor.



Sefer sayısı artırıldı ama...

Üçyol- Üçkuyular metro hattı çalışmaları nedeniyle yaşanacak yoğunluk dikkate alınarak, Göztepe İskelesi’ne vapur seferleri artırıldı. Göztepe- Konak- Pasaport- Alsancak arasında sefer sayısı 26’ya çıkarıldı. Göztepe’den ilk sefer saat 07.30’da son sefer ise 19.55’te yapılacak.



Kesinti canımıza tak etti

Bu şikayeti ileten okurumuz, “Çeşme, Karaburun ve Urla’da her rüzgar estiğinde elektriklerin kesilmesi ne zaman sona erecek?” diye sordu ve yaşananları şöyle dile getirdi:

“Bir de, ‘Çağ atladık’ demiyorlar mı, çok sinirleniyorum. Sanmayın kış geldi diye bu olaylar gerçekleşiyor, burada kar yok ama yağmur eksik olmuyor. Elektrik kesintileri ve faz gitmeleri elektrikli aletleri bozuyor. Düşünün tüm Yarımada’da binlerce ev ve yazlık var. Hatta yazlığının buzdolabını çalışır halde bırakıp kışlığına dönenlerin kaçının geri geldiğinde şok geçireceğini düşünmek bile istemiyorum. Çağ atladık masallarını döktürenler, gelsinler ‘Yarımada’ nasıl ihmal edilmiş görsünler. Bir günde 10 -15 defa elektrik gider mi? Gitti mi de, 5- 10 saat gelmediği oluyor. ”



Bu kavşakta hiç kural tanınmıyor

Karşıyaka Dedebaşı’ndan arayan Sadık Kolcu, “Her gün Çiğli’deki işime giderken yüreğim ağzıma geliyor. Önce Bostanlı’ya oradan Mavişehir’e, Mavişehir’den de Kipa’nın bulunduğu güzergahı takip ederek Çiğli’ye gidiyorum. Kipa’nın bulunduğu kavşağa geldiğimde ışıklara rağmen trafik kurallarına uyulmuyor. Trafik allak bullak oluyor ve kimse kimseye yol vermiyor. Özellikle üst geçitten gelenler sürat yapıyor” diye dert yanıyor.



Ses perdesi ne zaman yapılacak?

Bayraklı Alpaslan Fuat Edip Baksı Mahallesi sakinleri, Turan Üst Geçidi’nden eski Piyale Fabrikası’na kadar olan Altınyol’daki güzergaha ses perdesi yapılmasını istiyor. Gürültü kirliliğinin yaşandığını belirten Rahmi Hatipoğlu, “Evlerimizde oturamıyoruz, dinlenemiyoruz. Araç gürültüsü yüzünden stres içinde kalıyoruz. Yaz aylarında ise pencere açamıyoruz, balkonlarımızda oturamıyoruz” diyor.



