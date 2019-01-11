'Bir yılda 514 milyon liralık yatırım yaptık'

Yatırımların ‘kent ve kentli sağlığı’ için yapıldığını belirten yetkililer, 570 km uzunluğundaki eski su borularını yeniledi. En ücra köyler suya kavuşturuldu ve atık su tesisleri hizmete alındı.

Yerel yönetimlere örnek olacak, çok önemli projelere imza attıklarını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZSU Genel Müdürlüğü’yle 2018 yılında son 15 yılın yatırım rekorunu kırdıklarını açıkladı. Bir önceki yıla göre yatırım miktarını yüzde 6 artırdıklarını vurgulayan İZSU, kentte 514 milyon liralık hizmete imza attıklarını ifade etti. Ayrıca 2018 yılında çevre yerleşimlerde ileri biyolojik atık su arıtma tesisleri kurulduğu; Gediz, Nif, Bakırçay, Yarımada ve Küçük Menderes ile Tire ve Menemen Türkelli’de kirlilik akışının önüne geçildiği kaydedildi. 11 milyon liralık yatırımla Tire, 9.4 milyon liralık yatırımla da Menemen Türkelli ileri biyolojik atık su arıtma tesislerini hizmete aldı.

Neler yapıldı?

Konuyla ilgili olarak, İZSU’nun ilettiği diğer bilgiler şöyle: “Yatırım ve projeleri gerçekleştirirken gelecek kuşaklara yaşanabilir bir çevre bırakmayı, birinci öncelik olarak gördük. Körfez’in su kalitesini de, düzenli olarak alınan su numuneleri ile izliyoruz. Yüzülebilir bir Körfez için, karasallaşan alanda dip taraması yapmak ve su sirkülasyonu sağlamak üzere ‘Körfez Projesi’ ihalesini de yaptık. İhaleyi alan firma, çalışmalara başladı. Bu arada, 570 kilometre uzunluğunda içme suyu şebekesi, 82 kilometrelik kanalizasyon şebekesi ve 55 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirildi. Çevre yerleşimlerin en büyük sorunlarından biri olan, susuzlukla mücadele için ise 2018 yılında 45 adet kuyu açtık. Birçok yerleşimi asbestli borulardan oluşan içme suyu altyapısını, sağlıklı borularla değiştirdik. Su depolarına güneş enerjili klorlama sistemleri, ihtiyaç duyulan yerleşimlerde ise paket içme suyu arıtma tesisleri kurduk. 11.6 milyon liralık yatırımla Foça Gerenköy arıtmasının yapımına başlandı. Foça Ilıpınar’da atık suların personel gerektirmeden, minimum alanda otomatik olarak arıtıldığı paket arıtma tesisi de hizmete alındı. İZSU’nun 2018 yılı bütçesinden yüzde 36’lık payı da yatırımlara ayırdık.” (Devam edecek)

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