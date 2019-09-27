Biz bu eziyetten ne zaman kurtulacağız

İzmir’deki yağışlarda işyerlerinin sürekli su altında kaldığını söyleyen vatandaşlar, “Her yağmurda rögarlardan taşan su yüzünden bu rezilliği yaşıyoruz, yeter artık” diye isyan etti

Çarşamba günü sabaha karşı bölgemizde etkili olan yağmur nedeniyle, İzmir’de işyerlerini yine su bastı ve bazı yollar da yine araç trafiğine kapandı. 01.30 sıralarında başlayan gök gürültülü sağanak yağışta İzmir genelinde, metrekareye 29.6 kilogram yağış düştüğü kaydedildi. İlçeler bazında ise Konak’ta metrekareye 31.8 kilogram, Balçova’da 18, Buca’da 53.9, Bayraklı’da 12.1, en çok yağış aldığı belirtilen Aliağa’da da metrekareye 118 kilogram yağış düştüğü bildirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri de gece boyunca çalıştı, baskın yaşanan yerler temizledi. Sel suyunun aktığı yollarda trafiğin aksamaması içinde trafik ekipleri de önlem aldı. Neler mi yaşandı?



Bu bölgede kanallar tıkalı



Yollardaki rögar kapakları taştı, bazı işyerlerini su bastı; sabah işe gelip yağmur suyuyla karşılaşan esnaf, işyerlerinde yine temizlik yaptı. Şiddetli yağışın etkisiyle özellikle Özellikle Konak’a bağlı İnönü Mahallesi’nde, kot farkı nedeniyle yol seviyesinin altında olduğu belirtilen işyerleri yine su altında kaldı. Her yağışta olduğu gibi işyeri sahipleri yine mağdur oldu. Mağdur olan vatandaşlardan Gülhan-Hasan Şenözhür kardeşler bakın neler söyledi:









“Gece aniden bastıran yağmur nedeniyle işlettiğimiz kafemize ağabeyim Hasan Şenözhür’le birlikte geldik. İçeri girdiğimizde dizimize kadar suyla karşılaştık. İzmir’in en merkezi yerinde halen bunu yaşamak çok üzücü. İçeriye zorlukla girdik. Buzdolabımız ile dipfrizimiz sel suyunun şiddetiyle devrilmişti. Eşyalarımız suyun altında kalmıştı. İşyerimiz kullanılamaz durumdaydı. Camların bir kısmı patlamış ve eşyamız sokağa sürüklenmişti. İlk işimiz, bir daha böyle bir yağmur yağmaması için dua etmek oldu. Rögarlardan taşan su yüzünden biz bunları yaşıyoruz. Şimdi burayı temizleyeceğiz. Zararımız çok büyük; birçok eşyamızı yenileyeceğiz, işimiz bayağı aksayacak. Yıllardır söyledik, yine söylüyoruz; bu bölgede kanallar tıkalı ve yoğun yağışlarda biz bunları hep yaşıyoruz. Yeter artık!”



‘Altyapı çok yetersiz’



Elektrikçi Muzaffer Özgül, “Sabah geldiğimde işyerimi balçık içinde buldum. Panjurum kapalı olmasına rağmen işyerimi su bastı” dedi. Karabağlar Eskiizmir’deki işyeri sahibi Ahmet Köşk de, “Manav dükkânım sular altında kaldı. Gıda ürünlerim ve dizüstü bilgisayarım kullanılamaz hale geldi. Altyapı yıllardır burada çok kötü. Hiçbir şey yapılmadı” diye yetkililere seslendi. Bunların dışında, Eskiizmir Caddesi üzerindeki bazı kırtasiye işyerleri ile Şehit Şakir Özgan Polis Merkezi’ne ait bahçenin de su altında kaldığı ve karakol binasına su girmediği bildirildi. Bölge esnafı ve Emniyet yetkilileri, bu bölgedeki altyapının acilen ele alınmasını istedi.



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