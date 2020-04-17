‘Bu değerlere sahip çıkılmalı’

Sokakta yaşananları, yıllar önce fotoğraflarını çekip İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimlerine bildirdiğini söyleyen gazeteci Gürol Tolunay “Bu konuyla ilgilenmemişlerdi. Yeniden dikkate sunuyorum” diye konuştu.

Öncelikle, İzmir’in 8 bin yıllık tarihi içinde yakın dönemdeki değerleri, fotoğraflarını çekip tüm detaylarıyla, internet ağında paylaşan usta gazeteci Gürol Tolunay’a teşekkür ediyorum. Çünkü, kentin tarihi eserlerini gazeteci ve yazar gözüyle değerlendiren bir kişi olarak çalışmalarını ısrarla sürdürüyor. Tolunay, bugün Basmane 1272/3 Sokak’ta tesadüfen tanıştığını söylediği bu konuyu, “Burası, İzmir’de beni en çok etkileyen sokakların başında gelir. Ancak ne yazık ki kimse bu sokaktaki tarihe sahip çıkmadı. Bu durum, İzmir ve İzmirlilere de yakışmıyor” diye yorumluyor. Bu paylaşımını ikinci kez kentimiz yöneticilerinin dikkatine sunan Tolunay, bakın ne diyor:

‘Sesimi duyan olmadı’

“İzmir’in yakın tarihini içinde barındıran Basmane’nin sokaklarını arşınlamayı âdet haline getirmiştim. Bir gün gardan çıkıp Çorakkapı Camii tarafına geçtim ve Yenişehir (Tepecik) istikametine doğru gittim. Kısa bir süre sonra kendimi, bu eserleri içinde barındıran 1272/3 Sokak’ta buldum. Bir eski zaman sokağıydı, sanki tarih ya da gezginlerin, seyyahların yazdığı kitaplardan dışarı fırlamış gibiydi. Giriş istikametime göre sokağın sağ tarafında ve sonuna doğru gördüğüm, üçgen alınlıklı iki katlı, iki adet ev tek kelimeyle muhteşemdi. Kapılar, iğne oyası ferforje gibiydi. Yandaki bina da bu iki katlı evin ikiziydi. Şekli, kapısı, bacası, pencereleri aynı şekilde yapılmıştı. Ancak, evler dökülüyordu. Çok hor kullanıldığı her halinden belliydi. Benzer evin bir tanesi ise yıkılmış ve çıkan alan ne yazık ki otopark yapılmıştı. Bu sokağı daha önce ‘Tesettürlü Pencere’ başlığıyla paylaşmış ve o tarihlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun dikkatine sunmuştum. Ama sesimi duyan olmadı. Ne Büyükşehir, ne Konak Belediyesi, ne de İzmir Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ilgilenmedi. Konuyu bir kez de tüm ekibiyle 7/24 koronavirüs salgınıyla mücadele veren Başkan Tunç Soyer’e aktarayım istedim. Milliyet Ege olarak ilginize teşekkür ediyorum.”

‘Belediye ve tanıtım ofisleri olabilir’

Sokakta sayısız değerler olduğunu belirten Gürol Tolunay’ın son sözleri ise şöyle: “Bu evler, yağmalanmaması için acilen sahiplenilerek restore edilmeli. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi ile kültür ve sanat etkinlikleri ofisleri tarafından değerlendirilmeli. Tek isteğim, bu sokağın en az bıraktığım kadar yaşayabiliyor olmasıdır. Şu sıralar belediyelerimiz nereye yetişeceğini bilemiyor, koronavirüs nedeniyle koşturup duruyor. Başkanlarımıza kolaylıklar diliyorum. Bu sokağı inceledikleri zaman bana hak vereceklerdir.”