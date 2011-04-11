Bu görüntü İZBAN’a HİÇ YAKIŞMIYOR







Okurumuz Mustafa Deniz Somersan fotoğrafını da çekip gönderdiği bu ihbarı İZBAN yetkililerine iletmemizi istedi. Bakın ne diyor:

“Menderes -Aliağa arasındaki İZBAN hattını sık kullananlardanım. Her kullanışımda da bu büyük hizmeti hayal edenlerle hayata geçirenlere dua ediyorum. Sistemin işletilmesine yönelik eleştiriler her zaman gelecektir. Bunlar, ‘Vefasızlık’ derecesine varmadıkça gereklidir de. Amaç bu güzel hizmetin verilmesi sırasında zaman zaman görülmesi kaçınılmaz olan küçük aksaklıkların giderilmesi ve sistemin daha da mükemmel bir hale getirilmesi olmalıdır. Hizmeti veren kesimin olduğu kadar, hizmetten yararlanan kesimin, yani halkın da sorumluluklarını bilmesi gerekir. Bu sorumluluklar, karşılıklı olarak yerine getirildikçe sistem bir bütün olarak yücelir veya çaptan düşer. Kullanımdan kaynaklanan bir çok olumsuzluk örneği verilebilir. Bunlardan bir tanesini, fotoğraflı olarak size gönderiyor ve yetkililerin benzer konularda önlem almalarını öneriyorum.”



‘Kuruş’ ya kaldırılsın ya da piyasaya sürülsün



Okurlarımız özellikle TEDAŞ, İZSU, TELEKOM, PTT ve benzer kamu kurumları veznelerine gittiklerinde kuruş olarak gelen 78.96, 50.86, 5.21, 5.11 TL gibi fatura ödemelerinde para üstlerinin verilmediğini iletti. Bazı okurlarımız da yiyecek, giyecek ve benzeri ürünleri satan mağaza ve marketlerin rekabet etmek amacıyla 19.99 TL veya 9.99 TL vb. rakamlarla satış yaptıklarını, kuruş olarak geri kalan paraların üstüne yattıklarını ve verilmediğini bidirdiler. Kuruşlar yüzünden zaman zaman veznelerde tartıştığını belirten bir okurumuz şunları dile getirdi:

“Kuruş tartışmalarını çoğunlukla TEDAŞ, Ptt veznelerinde ve hipermarketlerde yaşıyoruz. Geçen ay faturam 78.96 TL olarak geldi. Veznede görevli kişi benden 79.00 TL aldı. Veznedeki görevliye 4 kuruşumu vermesini söyledim. Bana, ‘Yok, nereden vereyim. Eksik alırsam maaşımdan kesiliyor’ gibi bir mazeret üretti. Akşama kadar veya bir ay içinde 20-25 bin aboneden 2-3 veya 4 kuruş kesilse kasada biriken o para kimin cebine giriyor? Bu ay elektrik bildirimim 137.79 TL olarak geldi ve vezneye ödemeye gittiğimde faturam 137.71 TL olarak çıktı, veznedeki görevli 140.00 TL verdim ve benden 137.75 TL kesti. Ben de 4 kuruşumu istedim ve veznedeki görevli veremeyeceğini belirtti. Oradan Ziraat Bankası’na gittim ve kuruş almak istediğimi belirttiğimde bana, ‘Yok, git merkez bankasından al’ dedi.”

Onlarca okurumuz da,”Hipermarket ve süpermarketler ile bazı mağazalarda 9.99, 14.99, 29.99, 29.99 veya 9.90 TL gibi yazılarla satış yapılıyor. Ancak alış veriş sonrası para üstü olan 1, 5 ve 10 kuruşlar neden verilmiyor” diye sordular.



Ters yöne girenler trafiği karıştırıyor



Karşıyaka Bostanlı 6346 Sokak’ta oturan Ramazan Aslan, “Mahallemizdeki sokakların trafiği tek yönlüdür. Örneğin 6345 ve 6347 sokaklara Şehit Cengiz Topel Caddesi’nden giriliyor, 6346 Sokak’a girilmiyor. Sokak başlarında ‘girilmez’ ve ‘dönülmez’ levhaları olmasına rağmen kural tanımaz sürücüler, bu sokaklara ters yönde giriyor. Tabii trafiği aksattıkları gibi insanları da tedirgin ediyor, kavgalara neden oluyor. Konuyu geçen yıl İzmir Emniyet Müdürlüğü’nün ilgili birimlerine bildirdim. Onlar da bana hangi tarihte ne kadar ceza yazıldığına dair bilgi verdiler. Ne var ki bu uygulama kural tanımazları engellemedi. Çünkü, kural tanımazlar bu sokaklara ters yönde giriyor ve trafiği alt üst ediyor. Geçtiğimiz günlerde benzer bir şikayeti, sokak aralarında devriye gezen bir polis ekibine ilettim. Ancak, sonuç alamadım. Ters yönden giren araçlar yüzünden bir gün bir çocuk veya yaşlı araç lastikleri altında kalırsa şaşmam. Sorunu bir de siz yetkililere iletir misiniz?”



Gençler, Evka-5’e spor tesisi istiyor



Çiğli Evka-5’te yaşayan gençler bakın ne diyor: “Evka-5 gençleri olarak belediye başkanlarımızdan memnun değiliz. Çünkü, belediye başkanları gelip gençler olarak sorunlarımızı dinlemiyorlar. Biz şu anda birçok imkandan mahrumuz. Yazın toz ve toprak, kışın da çamur içindeki boş alanlarda top oynuyoruz. Biz yıllardır diğer mahalle ve semtlerde bulunan çim sahaların ve spor salonlarının hasretini çekiyoruz. Semtimizdeki boş alanların ele alınarak bize spor tesisleri ve oyun alanları yapılmasını istiyoruz. Semtimize 7 yıldır hiçbir sosyal ve spor tesisi yapılmadı. Biz de İzmir’in diğer ilçelerinde ve semtlerinde olduğu gibi gençlerin yararlandığı tesislere kavuşmak istiyoruz.”



Kaldırıma araç park edilmesin



Bu şikayet Hatay sakinlerinden geldi. Üçyol-Üçkuyular Metro çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılan İnönü Caddesi’nin otopark olarak kullanıldığını belirten okurlarımız, “Caddeye araç park edilmesine tek sözümüz yok. Ancak, kaldırımlara araç park edilmesi yanlış. Özellikle akşam saatlerinde yürüyecek yer bulamıyoruz. Araçlar öyle park ediliyor ki apartmanlarımıza giremiyoruz. Kaldırımlara araç park edilmesine izin verilmesin” diyorlar.



Çeşme Otoyolu çöplüğe dönmüş



Üç ayrı yerdeki çöpleri görüntüleyip gönderen okurumuz Burak Sert, bakın ne diyor:

Daha önce Karşıyaka’da çöp dolu bir yeri görüntüleyip size göndermiştim. Bir daha o bölgede çöp birikintisi görmedim. Bu sefer İzmir-Çeşme Otoyolu’nda Çeşme istikametinde yer alan SHELL Akaryakıt İstasyonu’nun hemen arkasındaki ormanlık alanda eşimle birlikte yürüyüş yapıyordum. Üç ayrı yerde çöp yığınları görünce gözlerimize inanamadık ve hemen fotoğraflarını çekip size gönderdik. Lütfen İzmir Orman İşletme Müdürlüğü ile Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü yetkilileri burayı görüp çöpleri atanları uyarsınlar ve bir daha çöp atılmaması için önlem alsınlar.”



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