Bu moloz neden buraya döküldü?

Goncalar Mahallesi sakinleri Karşıyaka Belediye Başkanı Cevat Durak’a, “Başkanım, lütfen sokağımıza gelin ve görün, mağduriyetimizi giderin!” diye sesleniyor.



Karşıyaka Goncalar Mahallesi sakinleri dertli mi dertli. Neden mi? Hastane inşaatı nedeniyle binalarının önünde belediyeye terk ettikleri alana yığılan toprak ve molozlar yüzünden... 1825 Sokak No:16 Alibey Apartmanı sakinleri yaşanan sıkıntıları şöyle dile getirdiler: “Bu inşaatı yürüten firma, kendilerinin olmayan ve belediyenin sahibi olduğu (aslında bizim apartmanımız tarafından belediyeye hibe edilen) araziye küçük bir dağ oluşturacak kadar toprak ve moloz yığdı. Aylardır belediyemizin ilgili birimleri ile başkanımıza yapmış olduğumuz şikayet dilekçe, mail ve telefonlara rağmen toprak yığılı tepe kaldırılmadı. Her geçen gün de toprak yığılıyor. Yetkililer bu hastanenin ortaklarından mı çekiniyorlar? Evlerimiz şu anda toz-toprak, arabalarımız ise su-çamur içinde. Belediyemiz yetkililerinin görevlerini yerine getirmesini ve bizleri bu rezillikten kurtarmalarını istiyoruz.”





Ceza yiyorlar ama yine kuralları çiğniyorlar

Menemen dolmuş sürücüleri ile ilgili yazılarımız sonrası İzmir’deki diğer dolmuş hatları ile de o kadar çok şikayet aldık ki, hatırlarsanız bunları sırası geldiğinde dile getireceğimizi belirtmiştik.

Okurlarımızdan Celalettin Kaynak ile Selim Dayıbaşı, “Yok mu bunları yola getirecek bir yetkili?” diye feryat ettikten sonra şikayetlerini şöyle dile getirdiler: “İşimiz gereği Bornova’dan Alsancak, Karşıyaka, Buca ve Gaziemir’e sürekli dolmuşlarla seyahat ediyoruz. Bu hatlarda çalışan dolmuş sürücülerinin bazıları kural tanımadıkları gibi, trafiği kullanan diğer sürücüleri de zor durumda bırakıyorlar. Arabalarını insan değil de, yük taşıyormuş gibi kullanıyorlar. Kırmızı ışıkmış, şerit ihlaliymiş, ana artermiş, durulmazmış hiçbir kuralı tanımıyorlar. Ayrıca direksiyon başında sigara içiyor, radyolarını da açarak yolcularını rahatsız ediyorlar.”





Geri Dönüşüm Projesi çok yetersiz kalıyor

Ahmet Buğra Tokmakoğlu, İzmir’de yürütülen “Geri Dönüşüm Projesi”nin yetersiz olduğunu belirterek, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin belirli ilçelerde uygulamakta olduğu geri dönüştürülebilir atıkların ekonomiye kazandırılması projesi tüm hızıyla sürüyor. Tabii bizler de desteklerimizi esirgemiyoruz. Bir çevreci olarak bu uygulamanın daha geniş kitlelere, daha planlı biçimde ulaştırılması konusunda en çok istek duyanlardan biri de benim. Ancak uygulama ile ilgili gördüğüm bazı sıkıntılı durumlar var. Daha geniş katılımlı bir çevre mücadelesi için belediye öncelikli bir desteğe ihtiyacımız var. Ayrıca hala tanıtım eksikliği nedeniyle çoğu apartmanların kampanyadan haberleri dahi yok” diyor ve tespit ettikleri ile önerilerini şöyle ifade ediyor:



Kutu sayısı artırılsın

“Bostanlı’da salı ve cuma sabahları toplanan bu atıklar belediyenin dağıttığı naylon çöp poşetleri içerisinde biriktirilmeye çalışılıyor. Bu da aslında proje ile beraber daha çok atık yaratılmasına ve her daireye büyük çop poşetlerinden dağıtılamaması sebebiyle projeye katılımın sınırlı kalmasına neden oluyor. Kişisel bir fikir olarak belediyenin kamu kurum ve kuruluşlarına dağıttığı geri dönüşüm kutularından her apartmana dağıtması ve bu kutular vesilesi ile geri dönüşüm kampanyasını büyütebileceğini düşünüyorum. Eskişehir’de her apartmanda geri dönüşüm için hazırlanmış plastik kutular var. Ayrıca Çevre Koruma Yasası ile Büyükşehir sınırındaki tüm apartmanlar, kamu kurum ve kuruluşlarının geri dönüşüm yapmak zorunda olduğunu hatırlatmakta da yarar görüyorum.”







Karasinekle mücadele edilsin

Konak Güzelyalı’dan arayan okurlarımız, “Son günlerde karasinekler yüzünden kapı ve pencere açamaz olduk. Güneşin doğmasıyla birlikte güneş alan balkon pencere ve kapılarımız karasinek istilasına uğruyor. Özellikle semtimizdeki bütün yiyecek satan yerlerde karasineklerden geçilmiyor. Hele hele açıkta satılan yiyeceklerin üzerlerinde karasinekler cirit atıyor. Belediye ve sağlık kuruluş ilgilileri bunları görmüyor mu?” diyor.



Hatay’a yeraltı otoparkı yapılsın

Metro çalışmaları devam eden Hatay İnönü Caddesi hazır kazılmışken bu caddelerin işyeri ağırlıklı bölümlerine yeraltı otoparkları yapılamaz mı? Özellikle Nokta ile Askeri Hastane arası ile Poligon civarına yeraltı otoparkı yapılması çok iyi olur diye düşünüyor ve bu isteğimizi kent yöneticilerimizin dikkatine sunuyoruz. Çünkü, bu civarda oturanlar ile arka sokaklardan alışveriş için gelenler otopark konusunda sıkıntı çekiyor. Ahmet Gökmen





Niçin, bizden her ay 15 TL alınıyor?

Bu şikayet Narlıdere Belediyesi’nin Türk Sanat Müziği (TSM) Korosu’nda görevli bir koristten geldi. Okurumuz bakın ne diyor: “Narlıdere Belediyesi’nin görevli 160 koristten birisiyim. Koristler olarak, hem zamanımızı ayırıp belediye adına hizmet veriyoruz, hem de para ödüyoruz. Çünkü, her ay bizden 15 TL aidat alınıyor. Bunun dışında da her konser öncesi 5 TL’ye davetiye almak durumunda bırakılıyoruz. Ayrıca 5 veya 10 tane davetiye verilerek bunları satmakla görevlendiriliyoruz. Davetiyelerin üzerinde ücret belirtilmiyor ve 5 TL’ye satıyor, bu nedenle zaman zaman güç durumda kalıyoruz. Bunun dışında konser olduğu akşamlarda da kapıdan bilet satışı da yapılıyor. Yani izleyeciler konserlere 5 TL ücret ödeyerek giriyorlar. Her konsere ortalama 400-500 kişi geldiği düşünüldüğünde 2 bin ile 2 bin 500 TL arasında bir girdi sağlanıyor.”