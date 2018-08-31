Bu sokak hiç temizlenmiyor

Bornova’da Sanayi Caddesi ile Üniversite Caddesi’ni birbirine bağlayan ve araç park alanı olarak kullanılan sokak, açıldığı günden bu yana bakımsız

İzmir Bornova Kazım Dirik Mahallesi Sanayi Caddesi ile Üniversite Caddesi’nin arasına yeni açılan bir sokak burası... Çoğunlukla Yaşar Üniversitesi ile makarna fabrikasında ve hemen yan tarafta devam eden inşaatta çalışanların araçlarını park ettikleri bir sokak. Bu sokak, aynı zamanda Sanayi ile Üniversite caddelerini birbirine bağlayan bir geçiş yeri. Tabii, Allah’a emanet bir sokak. Önceki gün köşemizi arayan Yaşar Üniversitesi öğretim üyesi bir arkadaşımız bakın ne dedi: “Kemal Bey, siz de bu bölgedesiniz. Yaşar Üniversitesi ile yeni bir inşaat arasına çok güzel bir sokak açıldı. Ancak gelin görün ki, bu sokak ne zaman gelsek çöp ve pislik içinde. Her gün üniversitemize binlerce genç ve onlarca öğretim üyesi geliyor ve araçlarını buraya park ediyor. Kaldırım ve sokak çok kötü bir durumda. Bornovamıza yakışmadığı gibi, üniversitenin yanında böyle rezil görüntü oluşması bizi üzüyor. Lütfen ilgilileri ve yetkilileri uyarır mısınız?”

‘Caddelerimiz ne zaman onarılacak?’

Bornova Rafetpaşa Mahallesi 5058/7 Sokak sakinleri çok dertli. Sokaklarında haftalar önce doğalgaz çalışması yapıldığını belirten mahalle sakinleri şunları söyledi:

‘İşler bir ay önce bitti’

“Doğalgaz çalışmaları bir ay önce bitirildi. Teşekkür ediyoruz. Ancak doğalgaz çalışmaları tamamlanmasına rağmen yollardan sökülen parke (kilit) taşlar halen döşenmedi. Yolların delik deşik olması bir yana, sökülen parke taşlar kaldırımlarımızı işgal ettiği için her gün en az bir iki kişi düşüyor ve sakatlanıyor. Konuyu belediyemize ilettik ama AYKOME’nin işi denildi. Kaldırımlarımızın boşaltılmasını ve yollarımızın bir an önce onarılmasını istiyoruz.”