Burada ölümlü kaza olması mı bekleniyor?

Hatırlarsanız bu şikayeti aylar önce, “Burada ölümlü kaza mı yaşanması bekleniyor?” başlığı ile dile getirmiştik. İlgilenen olmamış ki aynı şikayet köşemize yine iletildi. Yer, Buca Kuruçeşme Mahallesi 205,1401 ve 205/2 sokakları birbirine bağlayan kavşak. Hız yapılan bir yer ve burada trafik lambaları yok. Aylar önce arayan okurlarımız, “Burada trafik lambaları olmadığı için her gün trafik kazası yaşanıyor” demişdi. Hatta Kuruçeşme Mahalle Muhtarı Hasan Batuş, kavşağın Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi’ne, Kuruçeşme Mahallesi ile bağlantılı mahallelere ve Çevik Bir Meydanı’na kadar uzandığını belirterek o da tepkisini dile getirmişti.







Sürücüler hız yapıyor

Hafta başında arayan bir okurumuz, “Yol çift yönlü ve geniş olduğu için sürücüler hız yapıyor ve kavşağa da aynı süratle giriliyor. En önemlisi de yayalara hiç saygı gösterilmiyor. Özellikle yaşlılar, kadınlar ve çocuklar korku içindeler. Muhtarımız bu konuda Büyükşehir’e bir dilekçe vermiş ve incelemeye gelen bilirkişiler burasının trafik ışıkları konulmasına elverişli olmadığını söylemiş. Hiç de öyle değil. O zaman sabah ve akşam üzeri gelsinler de trafik lambası konulmasına elverişli mi değil mi görsünler. Galiba ölümlü bir kaza olması bekleniyor” diye dert yandı.

Elektrik tellerimiz yer altına alınacak mı?

Bu konuyu daha önce de dile getirmiştik. Güzelbahçeli okurlarımız yine aradılar ve elektrik tellerinin halen yeraltına alınmadığını belirttiler, şöyle dert yandılar:

“İzmir’in bir çok bölgesinde ana caddelerde ve ara sokaklarda elektrik telleri ile trafolar yeraltına alındı, ilçemizde benzer bir çalışma halen yapılmadı. Güzelbahçe’de şu anda Beyrut sokaklarındaki gibi çirkin görüntüler var. Sahil boyunca tüm direkler çatlak ve çoğu da yan yatmış, direkler arasındaki elektrik telleri ise en az 3- 5 yama ile bağlanmış durumda. Dahası mı, ufak bir rüzgarda dahi elektirik tellerimiz yerlerde. Özellikle hafta sonları ve yaz ayları boyunca ani elektrik kesintileri büyük sıkıntıların yaşanmasına neden oluyor. Kış gelmeden bu işlerin başlatılmasını istiyoruz” diyorlar.

HER YER KARANLIK?

Okuyucular, bazı ana cadde ve bulvarlarla, sokaklardaki aydınlatmaların uzun süre yanmadığından şikayet ediyor.

Özellikle rüzgarlı ve yağışlı günlerde bu şikayetler daha da arttı. Önceki gün arayan bir okurumuz bu şikayetini bakın nasıl dile getirdi: “23 Kasım 2010 Salı günü akşam saatlerinde trafiğin en yoğun olduğu bir saatte Talatpaşa Bulvarı’ndaki aydınlatmalar yanmadığı için trafik sık sık aksadı. Çünkü, yayalar gelişi güzel yola fırlıyor ve görünmedikleri için de kazalar yaşandı. Tartışmalar ve bağırışlar ise hiç eksik olmadı. Ayrıca Narlıdere İstihkam Okulu önünden Güzelbahçe’ye kadar uzanan Mithatpaşa Caddesi’ndeki aydınlatmalar da sık sık arızalanıyor ve yol boyu zifiri karanlık oluyor. Tabii burada da yayaların aniden yola fırlaması nedeniyle trafik kazaları yaşanıyor. Özellikle bu bölgede aydınlatmalar özellikle mi karartılıyor? Şayet arıza nedeniyle yaşanıyorsa niçin onarılmıyor?”

Hurdacı ve tamirciler ne zaman taşınacak?

Karşıyaka Şemikler 6276 Sokak sakinleri dertli mi dertli.

Bakın ne diyor:

“Bu konuyu belediyemize defalarca ilettik hatta siz de köşenizde yazdınız. Ancak, hiçbir gelişme olmadı. Sokağımızda 2 hurdacı dükkanı, 1 marangoz, 1 bakkal ve bir de 1 oto tamircisi var. Özellikle hurdacı ve oto tamircisinden şikayetçiyiz. Çünkü çok gürültülü çalışıyorlar. Çeşitli defalar uyarmamıza rağmen uyarılarımızı dikkate almıyor ve ‘Ne yapalım işimiz gürültülü’ diyerek bizleri başlarından savıyorlar. En önemlisi de gece yarılarına kadar, hatta hafta sonları çalışıyorlar. Bakkal dükkanında da içki içiliyor. Kızlarımıza ve kadınlarımıza laf atılıyor. Bu işyeri sahiplerinin uyarılmasını ve sık sık denetlenmesini istiyoruz.”

Barış Selçuk Parkı pis ve bakımsız

Yücel Coşan, “Gazeteci Barış Selçuk Parkı şu anda öyle bakımsız bir durumda ki, insan üzülüyor. Bu konuyu daha önce belediyeye ilettim. Çocukların oyuncakları bozuk ve arızalı olanlar onarılmalı. Ağaçlar ve yeşil bitkiler elden geçirilip, bakımlı bir hale getirilmeli” dedi.

Başıboş köpekler çok korkutuyor

Cavit Aktürk, “Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’ndraki yürüyüş yolunda spor yapıyorum. Ancak, aç ve susuz başıboş köpekler yüzünden yürüyemiyoruz. Ayrıca çocuklarımız bu parklarda oynayamıyor. Sahipsiz köpeklerin bakımevlerine alınmasını istiyoruz” diyor.

Eski otobüsleri servisten kaldırın

Karabağlar’dan Mustafa Karlıdağ ESHOT’un eski otobüslerinden dert yandı ve “Tatil günleri ve hafta sonları ile sabah ilk seferler için semtimize eski otobüsler tahsis ediliyor. İyi de bu otobüsler çoğu zaman yolda kalıyor. Ayrıca soğuk oluyor ve yağışlı günlerde akıyor” diyor.

Soluk Bayrak değiştirilsin

Karataş’tan arayan okurumuz, “Konak Polis Evi’nin deniz tarafına bakan kısmında niçin Türk Bayrağı dalgalanmıyor? Mithatpaşa Caddesi tarafından bir bayrak var, o da çok küçük ve rengi solmuş bir bayrak. O bayrağın yerine yeni ve büyük bir Türk Bayrağı asılsın” diye öneride bulundu.

Koku yüzünden pencere açılmıyor

Karyşıyaka’dan arayan Osman Aytaç, “Karşıyaka Bahçelievler karşısındaki İZSU’ya ait pompalardan pis kokular geliyor. Bu kokular pompaların kapatılması ile birlikte yayılıyor. Mahallemiz öyle iğren kokuyor ki, kapı ve pencere açamıyoruz. Kötü koku evlerimizin içine kadar giriyor” diyor.