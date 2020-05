'Can dosta şiddet kabul edilemez'

İşkence gören köpekle birlikte, aynı evde bakımsız kalan tüm hayvanların acil tedavi ve bakımlarının yapıldığı ve koruma altına alındığı bildirildi.

İzmir Karabağlar’da, evindeki bir can dosta işkence eden bir vatandaşın sosyal medyada ortaya çıkması üzerine ilk tepki Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu’ndan geldi. “Can dostlarımıza yapılan her türlü kötü muameleye karşıyız” diye sözlerine başlayan Selvitopu, “Onlar da bizimle bu hayatı paylaşıyor. İlçe belediyemizde son teknolojiyle donatılmış üç hayvan sağlığı merkezimiz ve özveriyle çalışan uzman ekiplerimizle, onların hep yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Can dostumuza işkence eden vatandaşa da yasal işlem yapıldı” dedi. Karabağlar Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu olaya hemen müdahale etti ve yaralı hayvanla birlikte evdeki köpeklerin hepsi koruma altına alındı.

Belediye sahip çıktı

Geçen hafta cuma günü akşam saatlerinde Karabağlar Umut Mahallesi’nde bir köpeğin dövülmesi ve yere çarpılmasıyla ilgili görüntülerin ihbar edilmesi üzerine, olay İlçe Emniyet güçlerince tespit edildi. Sosyal medyadaki görüntülerde yer alan vatandaşın bulunmasıyla birlikte Karabağlar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile harekete geçen İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, köpeğe işkence yapan vatandaşa 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nu ihlalden tutanak tutarak yasal işlem yaptı. Daha sonra, işkence görenin de aralarında olduğu evde, toplam yedi köpek koruma altına alındı. Karabağlar Belediyesi’nin Uzundere Rehabilitasyon Merkezi’ne getirilen köpeklerin acil tedavi ve bakımları yapıldı. Tüm hayvanların röntgenleri çekildi ve kan değerlerine bakıldı. Tedavilerine devam edilen hayvanlar sahiplendirilmeye çalışılacak. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, şiddet gören ve sosyal medyada infial yaratan köpekle birlikte, 7 can dosta hasta ve yaralı sokak hayvanları gibi hemen sahip çıkıldığını kaydetti, “El konulan can dostlara Uzundere Rehabilitasyon Merkezimizde tüm müdahaleler yapıldı. Onlar artık yalnız değil, korumamız altında. Tıbbi ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra sahiplendirilmeleri için de çalışma yapılacak. Vatandaşlarımız, ilçemiz sınırlarında bu tür çirkin olaylarla karşılaştıklarında 0232 414 76-01 no’lu telefonlarımıza ihbarda bulunabilir” dedi.