Çine çöplüğü söndürülemiyor

Eski Çine çöplüğünde Ağustos ayında çıkan yangın sonrası, yangının devam ettiği ve tarım alanlarına zarar verdiği iletildi. Çevre halkı, “Bu çöplük için kalıcı önlem alınmasını istiyoruz” diyor

Aydın’ın Çine ilçesine 6 kilometre mesafedeki Kırkışık Mahallesi’nde yaşayan ve geçimlerini çiftçilikle kazanan vatandaşlar isyan ediyor. Nedeni ise, eski Çine çöplüğünün devamlı yandığı ve tarım alanlarına zarar verdiği belirtiliyor. Ağustos ayının son haftasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale etmesine rağmen sönmediği ve geçen hafta tekrar yanmaya başladığını ifade eden vatandaşlar, şiddetli rüzgarın etkisiyle alevlerin güneş enerjisi ile elektrik üretilen tesislere de yaklaştığını söylediler.

Patlamalar tehlike saçıyor

Yaşanan olay, Çine’nin Kırkışık Mahallesi sınırı içerisindeki bir alanda bulunan çöp yığınlarının oluşturduğu tepede meydana geldi. Yangının neden çıktığının bilinmediği söylendi. Çıkan yangına Aydın Büyükşehir Belediyesi Çine İtfaiye Amirliği, Çine ve Akçaova Orman İşletme Şefliği’ne bağlı ekipler müdahale etti. Kısa zamanda yayılan ve çöp tepesinin her noktasından çıkan alevleri söndürmek için harekete geçen ateş savaşçılarının alevleri kontrol altına almasına rağmen yangının söndürülemediği bildiriliyor. Kırkışık ve çevresindeki Asmalı, İdil, Kocaaraplar, Sarnıçköy, Ünlüce ve Kızılgüney mahallelerinde yaşayanlar bakın ne diyor: “Önceki yangın Kurban Bayramı’nda çıkmıştı. ‘Söndürüldü’, denildi ama yangın içten içe devam ediyor. Yangın ile birlikte zaman zaman çöplükte patlamalar da oluyor. Hatta bir patlama sırasında çöplükten fırlayan kaya parçası yangına müdahale eden Aydın Büyükşehir Belediyesi Çine İtfaiyesi aracına isabet etti. Araçta maddi hasar oluştu. Ekipler alevlerin etrafındaki çamlık ve zeytinlik alan ile yerleşim yerlerine sıçramaması için uğraş veriyor ama biz korkuyoruz. Hayvanlarımızı otlatamıyoruz. En önemlisi de güneş enerjisi ile 60 bin volt elektrik üretimi yapılan alana sıçrarsa felaket olur, canlı diye birşey kalmaz. Yangının söndürülmesini bekliyor ve kalıcı önlem alınmasını istiyoruz.”