Çöpler toplandı kanallar yıkandı

Kemeraltı’na Konak Meydanı’ndan girdiğimizde yayılan pis koku, İZSU’nun kanallara tazyikli su tutmasıyla geçici de olsa giderildi. Bu çalışma sonrası, özellikle çarşı esnafı ve İzmirliler teşekkür etti

İzmir’e gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin öncelikle gezdiği ‘Tarihi Kemeraltı Çarşısı’ndan geçen ay çok sayıda şikâyet gelmişti. Gazetemizi ve özellikle köşemizi arayanlar, İzmir Valiliği binasındaki tadilat çalışmaları için yeterli önlem alınmadığını, demir panoların yanı sıra üst katta kırım ve yıkım yapılması nedeniyle, buranın çatıdan aşağıya kadar örtüyle kaplanmasını istemişlerdi. Canından bezen esnaf ile vatandaşlar, “Bu ne pis koku! Bu toz ve toprak da ne oluyor?” gibi sözlerle sitemde bulunmuştu.

Biz de bu şikâyet ve isteği, 30 Haziran 2018 tarihli köşemizde, “Tarihi çarşı, her zaman olduğu gibi yine Allah’a emanet. Kemeraltı pis kokuyor” başlığıyla dile getirmiştik. İzmirliler, “Konak Meydanı’ndan Anafartalar Caddesi’ne girdiğimiz andan itibaren kanal ve mazgalların mide bulandıran, geniz yakan, ağır ve pis kokusuyla iç içe yaşıyoruz. İzmir’e bu çirkinlikler yakışmıyor” diye dert yanmışlardı.

Yağmur suyu kanallarının çöp ve pislik içinde olduğunu, bu kanalların kapakların acilen kaldırılarak temizlenmesini önermiştik. Ayrıca, Valilik binasındaki inşaatın vatandaşları korkuttuğunu da belirtmiş, Kemeraltı girişinden itibaren binanın tadilat yapılan kısmının bez örtüyle kaplanmasını önermiştik. Yazımızın sonunda da, bu olumsuzluklar nedeniyle “Tarihi Kemeraltı Çarşısı yine Allah’a emanet!” demiştik.

Teşekkür ettiler

Haberimizin çıktığı gün, İzmir Büyükşehir’in çalışkan ve gece yarılarına kadar şantiye şantiye gezen Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, bu olumsuzluklara el attı. Aynı gün gece yarısına kadar bütün sorunlara müdahale edildi. Gökçe, ilgili tüm birimleri harekete geçirerek çarşı esnafı ile İzmirlilerin şikâyetini çözüme kavuşturdu. 31 Temmuz 2018 Salı günü telefonlarımız susmadı. Arayanların tamamı, İzmir Büyükşehir ile Konak belediyelerinin gece yarısı çalışan tüm ekiplerine ve Genel Sekreter Dr. Buğra Gökçe’ye teşekkür etti.

TAZYİKLİ SU TUTTULAR AMA...

Kemeraltı Çarşısı’na Konak Meydanı’nın girişinden itibaren bir aydır yayılan pis ve iğrenç kokunun; çarşı boyunca uzanan yağmur suyu kanalları içindeki, aylardır temizlenmeyen çöp, sigara izmariti, yiyecek artıkları, naylonlar vb. atıklardan kaynaklandığı ifade ediliyor. Yazımızın çıktığı gün çalışma yapan ekipler, kapakları kaldırmadan tazyikli su tuttular, ama kanallar ne yazık ki yeterli olarak temizlenmemiş. Ha bu arada belirteyim; bu kanalların doluluğunun nedenleri arasında kanal yakınındaki işyerlerinin sabahları kapı önlerini, hatta işyeri içindeki çöplerini süpürerek dolmasına neden olduğu da biliniyor. İkincisi ise; giyim, yiyecek, içecek ve vb. ürün satan çarşı esnafı ile İzmirliler, Valilik binası tadilatını yapan müteahhit firmanın, Anafartalar Caddesi boyunca uzanan kısmına kesinlikle örtü koymasını istiyor. Bizden hatırlatması...

‘Dışarıda oturamıyor pencere açamıyoruz’

Bu şikâyet, üç hafta önce gelmiş ve biz de “Sıtma hastalığı hortlayacak, diye isyan eden İzmirliler sesleniyor; İzmir sivrisinek

istilası altında” başlığıyla yöneticilerin dikkatine sunmuştuk. Aynı şikâyet, son bir haftadır özellikle Buca, Konak, Torbalı, Menderes ve Özdere’den geldi. Arayan okurlarımız, “Geçen yıllarda her akşam gece yarılarına kadar sokak sokak ilaçlama yapılırdı, şimdi yapılmıyor. Evlerimizin kapı ve pencerelerini açamıyoruz. Çocuklarımız sivrisinek korkusundan parklarda oynayamıyor, çünkü kaşıntıdan her tarafları şişti. Sokak sokak genel ilaçlama yapılmasını istiyoruz” diye dert yandı.

SORUNUNA SAHİP ÇIK!

Yaşadığınız yerdeki (köy, mahalle, ilçe ve şehirde) sokağınızda, gezdiğiniz cadde ve kaldırımlarda gördüğünüz aksaklıkları, çarşıda, pazarda ve kamu hizmetlerinde karşılaştığınız sorunları, sorumlulara duyurmak, şikâyetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulunmasını istiyorsanız, 0555 253 52 52 numaralı telefonumu günün her saatinde arayabilir, WhatsApp İhbar Hattı olan 0535 931 01 01 ile kemal.onderoglu@hotmail.com elektronik posta adreslerime fotoğraflarıyla birlikte iletebilirsiniz...