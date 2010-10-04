27 Eylül 2010 Pazartesi günü bu sütunlarda “Kanaldan çıkardıkları çamuru denize döktüler” başlıklı yazımızda Karşıyaka Mavişehir’den Hasan Zeki Sungur‘a ait bir ihbarı değerlendirmiştik.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu ihbara gönderdiği cevap yazısı şöyle:



Pis su kanala verildi

“Karşıyaka Mavişehir’de bulunan su kanalının temizliği İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yapılmıştır. Mavişehir’de bulunan su kanalı deniz kıyısından başlamakta, Dudayev Bulvarı’na çıkmadan önce son bulmaktadır. Özellikle su kanalı içerisine atık su girişi bulunmamaktadır. Yazınızda belirtildiği gibi, kanal içindeki çamur vinçlerle çekilerek denize boşaltılmamıştır. Çünkü kanalın geçtiği yol boyunca kanala atık girişi bulunmamaktadır. Kanalın deniz seviyesinin altında olması nedeniyle kanala deniz suyu dolmakta olup, bu su da denize deşarj edilmektedir. Ancak belli bir seviyeden sonra kanal içerisindeki su 2040 Sokak’ta bulunan kanalizasyon hattına verilmiş olmasına karşın, 2040 Sokak ile deniz arasında kalan kısımda ise kanalizasyon hattı olmaması nedeni ile denize verilmiştir. Ancak kanaldaki su ile denizin kirletilmesi söz konusu değildir. Kanal içerisindeki suyun tamamı denize boşaltılmamış, belli bir seviyeden sonrası insan gücü ile temizlenmiştir. Yapılan temizlikte, 2040 Sokak kesişiminden sonra iş makineleri ile balçık yürütülürken, su pompalar ile de bu noktadaki kanalizasyon hattına verilmiştir. Kanal içerisindeki suyun vidanjörler ile çekilmesi söz konusu değildir. Çünkü kanal tabanının deniz seviyesinden yaklaşık 1,5 metre aşağıda olması ve deniz suyunun tabanın belli noktalarından kaynaması sebebi ile kanal içerisindeki su sürekliliğini korumaktadır. Bu da kanal içerisinin temizliğinin yapılamamasına neden olmaktadır. Zaten kirli sular kanal araçlarımız ile çekilmiştir. Sadece belli bir kota kadar olan deniz suyu denize geri verilmiştir.”

VATANDAŞLAR İSYANDA...

KAZIKLANIYORUZ!

Burhanettin Avcıoğlu ve Cemal Aktan isimli iki okurumuz aradı ve “Akaryakıt alırken kazıklanıyoruz. Allah rızası için bu konuda mücadele edecek bir yetkili yok mu?” diye şikayette bulundu.

Kazıklandığımızı nasıl mı ortaya çıkardık? Bu konuda tecrübeli bir ustamızın nezaretinde EURODİESEL ile çalışan aracımızda denedik. Nasıl soyulduğumuzu işte böyle tespit ettik.

Depoyu hep fulledik

* İlk olarak litre fiyatı 2.94 TL olan bir akaryakıt istasyonunda motorinle depomuzu fulledik. 82 TL toplam motorin ile 520 kilometre yaptık. 1 kilometrede 157.6 Krş’luk akaryakıt harcadığımızı, bir litre motorin ile 18 kilometre 654 metre yol kat ettiğimizi tespit ettik.

* İkinci olarak litre fiyatı 2.89 TL’den depomuzu fulledik. 95 TL tutan 32.871 litre motorin ile 571 kilometre yol aldığımız için aynı işlemi yaptık. Bu kez kilometrede 167 Krş’lik motorin harcadığımız ortaya çıktı. Bir litre ile 17.3 kilometrelik yol aldığımızı gördük. Yanlışlık olabilir diye yine aynı akaryakıt istasyonunda depomuzu aynı rakamdan satılan yani litre fiyatı 2.89 olan motorinle yine fulledik. Yaptığımız kilometreyi toplam rakama böldüğümüzde bu kez 163 Krş’lik yani bir litre ile 18 kilometre 337 metre yol kat ettiğimiz ortaya çıktı.

* Litre fiyatı 3.00 TL olan bir akaryakıt istasyonunda depomuzu fulledik. Toplam 98 TL’lik 32.666 litre motorin aldık. 673 kilometre yaptığımız için bir kilometreyi 145.6 Krş’luk motorinle aldığımızı gördük. Bu kez 1 litre motorin ile 20 kilometre 604 metre yol katettik.

* Son olarak da aynı istasyondan yine litre fiyatı 3.00 TL’den depomuzu fulledik. Bu kez toplam 100.05 TL’lik 33.350 litre motorin harcamış ve 685 kilometre yol katetmiştik. Aynı işlemi yaptığımızda bu kez kilometrede 145.9 Krş’luk yakıt harcamış olduğumuzu, 1 litre motorin ile 20 kilometre 562 metre yol kat ettiğimizi tespit ettik. Kazıklandığımızı işte böyle ortaya çıkardık.

İzmir Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü yetkililerine soruyoruz:

Kadar kaç arakyakıt istasyonu, eksik akaryakıt verdiği için cezalandırıldı?

Son bir yıl içinde kaç akaryakıt istasyonu eksik akaryakıt sattığı için mühürlendi?

Ayrıca indirim yapanların yaptıkları indirimleri nasıl yaptıklarını incelediniz mi?

Gölcükler’den Menderes’e besleme hattı istiyoruz

Menderes’ten arayan bir grup okurumuz, “Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu ulaşım projesi olan Aliağa- Menderes Banliyö Sistemi’nin Güney Aksı’nda seferler başladı. Biz de bu hattı kullanarak Cumaovası’ndan İzmir’e ve özellikle Alsancak’taki işyerlerimize geliyoruz. Ancak Cumaovası- Gölcükler İstasyonu’na Menderes içinden besleme hattı yok ve dolmuşlarla gidip gelmek zorunda kalıyoruz, bu da bizim için çok masraflı oluyor. Bu nedenle Menderes ilçe merkezi ile Gölcükler İstasyonu arasına besleme hattı konulmasını istiyoruz” dediler.

Su patlağı bir aydır onarılmadı

İzmir 1. Sanayi Sitesi 2827 Sokak’tan arayan Alican Baktemur, “Sokağımızdaki 23 numaralı işyerinin önündeki su patlağı bir aydır onarılmadı. Gelip incelemediler bile. Yani bir aydır sokağımızdaki patlak borunun onarılmasını bekledik. Büyükşehir bir yandan su tasarrufu çağrısı yapıyor, bir yandan da patlak borudan su boşa akıyor. Sokağımız sanki kış aylarındaki gibi su içinde.Borunun bir an önce onarılmasını istiyoruz” diye uyardı.

Mazgallar asfalt üstüne çıkarılsın Hatay 174 Sokak sakinleri adına arayan İsa Akbulut, “Geçen yıl semtimizde doğalgaz çalışmaları yapıldı. Çalışmalar tamamlandıktan sonra da sokağımız asfaltlandı. Ancak, mazgal ve ızgaralar asfaltın altında kaldı. Kış gelemeden asfalt altında kalan yağmur suyu ızgaralarının açığa çıkarmalarını bekliyoruz” dedi.

Bu yolda sağlı sollu araç park edilmesin

Karşıyaka’dan arayan Aşkın Duran, “İzmir Çanakkale Karayolu ile Karşıyaka Şemikler’i birbirine bağlayan ve Bostanlı’ya devam eden yolda trafik çilesi halen devam ediyor. Bu yol zaten dar ve bir de sağlı-sollu araçlar park ediliyor. Hatta bazen ikinci sıra araç park edildiği bile oluyor. Tabii trafik iyice tıkanıyor” diye konuştu.

Baz istasyonları gittikçe artıyor

Bornova Özkanlar’dan arayan Saime Tok, “Bornova’da birçok apartmanın çatısında su deposu, güneş enerjisi aparatı,baca ve levha arkasında gizlenerek baz istasyonları kuruldu. Bunu yetkililere iletmiştik. Ancak, değişen birşey olmadığı gibi baz istasyonlarının sayısı arttı. Yöneticiler görmüyor mu?” diye dert yandı.

SORUNUNA SAHİP ÇIK

Sokağınızdaki, mahallenizdeki, kentinizdeki aksaklıkları ve yaşamınızda karşılaştığınız sorunları sorumlulara duyurmak, şikayetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulmalarını sağlamak istiyorsanız, 0555 253 52 52 numaralı telefonumu 24 saat arayabilir; ayrıca elektronik posta adresime iletebilirsiniz.