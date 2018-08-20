‘Doğalgaz teşekkürü’

27 Temmuz’daki köşemizde, doğalgazın geç bağlanmasıyla ilgili bir şikâyeti dile getirmiştik. Yetkililer, vatandaşımızın sesine kulak verdi ve sorunu giderdi

27 Temmuz 2018 tarihli köşemizde “Doğalgaz niçin geç veriliyor?” başlıklı yazımızda, Buca Vali Rahmi Bey Mahallesi 137 Sokak sakinlerinden Saffet Ok’un doğalgazla ilgili isteğini dile getirmiştik. Okurumuz, yeni aldığı eve doğalgaz getirilmesi için İzmir Doğalgaz’a gidip abone olduğunu söylemiş ve şikâyetini, “Buca 137 Sokak 3 numaralı evi aldık. Elektrik, su ve doğalgaz abonelik işlemlerimi tamamladım. Elektrik ve su işlemlerim 5 gün içinde bağlandı ama doğalgaz için bana 90 gün gibi bir süre verildi. Çok uzun değil mi?” diye özetlemişti. Okurumuz, hafta başında yine aradı ve doğalgaz hattının binasına kadar çekildiğini ve kutusunun da bağlandığını söyledi. Bu isteğini köşemizde dile getirdiğimiz için Milliyet Ege’ye, sorununa çözüm getirdiği için de İzmir Doğalgaz yetkililerine teşekkür etti.

Bu molozlar 6 aydır alınmadı

Bornova Kızılay Mahallesi sakinlerinden Ercan Yılmaz, 6 aydır yaşadığı olumsuzluğu bakın nasıl dile getiriyor: “Bornova Belediye Başkanımız Olgun Atila, ‘Bornova bizim evimiz’ diyor. İyi de bizim mahallemizdeki bu molozlar 6 aydır alınmadı. Bu molozları belediyemize en az 50 kez ilettik. Her seferinde ‘tamam’ denildi, ama ne gelen ne de bu molozları alan oldu. Burası Kızılay Mahallesi 513/2 Sokak ve bu molozlar 4 numaralı konutun önünde duruyor. Molozlar her tarafa yayıldı. Hatta Bornova Belediye Başkanlığı’na dilekçe verdim, yine ilgilenen olmadı. Mahalle sakinleri olarak molozların alınmasını istiyoruz.”

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