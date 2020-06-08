Eski vagonlarda niçin mesafe çizgisi yok?

Geçen hafta işyerine gitmek için metro ağını kullanan bir okurumuz “Yeni vagonlardaki ayakta durma yerleri, eski vagonlara da çizilsin” dedi.

Kovid-19 salgını nedeniyle, İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgeyle toplu ulaşım araçlarında kapasitenin yüzde 50’sinden fazla yolcu alınmasına yasak getirildi. Ayrıca uygun olan araçlarda da ayakta durma yerlerinin nasıl belirleneceği tarif edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi de bu karar uyarınca, toplu ulaşım araçlarında oturulacak yerleri yeşil koltuk uygulamasıyla belirledi; ayakta durulabilecek yerleri de sosyal mesafe kuralı kapsamında işaretledi.

‘Tartışmalar yaşanıyor’

Kapalı olan bazı işyerlerinin 1 Haziran’dan itibaren açılması sonrası bir haftadır İzmir Metro’yla Evka-3 - Konak istasyonları arasında evi ile işyeri arasında gidip geldiğini söyleyen Selahattin Yıldız bakın ne diyor:

“Ben bir haftadır toplu ulaşım aracı olarak İzmir Metro’yu kullanıyorum. Bazen yeni vagonlar, bazen de eski, yani 2000 yılında alınan ilk vagonlar rast geliyor. Eski vagonlara binen yolcular, yeşille işaretlenmiş koltuklara oturarak diğer yolcularla arasındaki sosyal mesafeyi koruyor. Yolcuların yanlarındaki koltuklar boş kalıyor, arkadakiler ise çaprazdaki koltuklara oturuyor. Ancak ayakta yolculuk yapanlar için yeni vagonlarda olduğu gibi durulacak yerler belirlenmediği için, mesafe kuralına uyulmuyor. Özellikle de sabah saatlerinde işe gidiş saatlerinde ve akşamları da eve dönüşlerde, yeşil koltuk uygulamasına ve alınan önlemlerle ilgili bilgilendirici yazıların da vagonlara asılmasına rağmen. Ayakta durmak için hazırlanan işaretler yeni vagonlarda var, eski vagonlarda yok. Niçin? Metro, tramvay, gemi, tren ve otobüslerle aktarma merkezlerine, iskelelere, istasyonlara ve duraklara bu kurallarla ilgili yazılar da asılmış. Yan yana ve arka arkaya oturmayı engelleyen yeşil koltuk uygulamasında, ‘Lütfen yakın temastan kaçının. Sizin için ayırılan yeşil noktalı koltuklara oturun’ mesajı veriliyor. Ancak ayakta durma yerleri ile ilgili uyarılar yok. Yetkilileri uyarıyorum; lütfen eski vagonlara da ayakta durma yerlerini belirleyen, yuvarlak işaretlerden koyun, çünkü yoğun saatlerde kimse mesafe kuralına uymuyor ve tartışmalar yaşanıyor.”