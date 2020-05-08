Faturaya yüzde 50’ye varan indirim geldi...

Koronavirüsün yol açtığı sağlık sorunları ve ekonomik sıkıntı nedeniyle zor duruma düşen vatandaş, yöneticilerden elektrik, doğalgaz ve su faturasında indirim yapılmasını istemişti.

Türkiye’de koronavirüsle ilgili ilk vaka 11 Mart ‘ta görüldü. Önce ilk ve ortaokullar ile liseler, daha sonra da üniversiteler tatil edildi. Spor müsabakaları seyircisiz oynatıldıktan bir hafta sonra tamamen iptal edildi. Bankalar, kamu kurumları ve toplu personel çalıştıran tüm sektörler önlem aldı. Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan toplantıdan sonra bakanlıklar önlemleri açıkladı. AVM’ler, marketler, gıda ürünü satan yerler, berber ve kuaförler, kafe ve restoranlar vb. birçok işkolu kapatıldı. Toplu taşıma araçları, uçak ve gemilerin yolcu taşımaları yasaklandı. Milyonlarca çalışan, zorunlu olarak ücretsiz izne çıkarıldı. Büyük ve küçük sanayi kuruluşları kapatıldı, çalışan yüz binlerce kişi işsiz kaldı. 30 büyükşehir ve 1 kentimiz de sokağa çıkma yasağı kapsamına alındı. Ülkemizin bütün kentlerinde 20 yaş altı ile 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirildi. İşsiz ve maaşsız kalanlar ile düşük ücretli çalışanların ek iş yaparak gelirlerini artırma olanağı da kalmayınca, evlerine kapanan milyonlarca vatandaş ülke ve kent yöneticilerinden bazı isteklerde bulundu.

‘Elektrikte de yapılsın’

Vatandaşlar, salgın süreci boyunca elektrik, doğalgaz ve su tüketimi ücretlerinin alınmamasını veya indirim yapılmasını istemişti. Bir grup da, ücret tahakkuk edilecekse, ödeme işlemlerinin salgın bittikten sonra, taksitle alınmasını önermişti. Hafta başında arayan onlarca okurumuz, İZSU’nun Nisan 2020su faturalarını işleme soktuğunu, faturaların Ocak, Şubat ve Mart aylarının toplamının üçe bölünerek düzenlendiğini belirtti ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e, aile bütçesine az da olsa katkıda bulunmasından dolayı teşekkür etti. Biz de evimizde Nisan ayı su faturamızı araştırdığımızda, yüzde 50 civarında bir indirim yapıldığını gördük. Çünkü, 4 kişilik bir aile olarak bir ay boyunca 24 metreküp su kullanmışız ve gönderilen fatura, üç ayın toplamı üçe bölündükten sonra tahakkuk ettirilmiş.

Buca’dan arayan okurumuz da bakın ne dedi: “Altı kişilik bir aileyiz. İçimizde bir kişi işe gidiyor ve akşam eve geliyor. Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı uzmanlarının koyduğu kurallara aynen uyuyor ve eve her gelişte üst baş yıkanıyor. Dezenfekte kuralını ailece uyguluyoruz. Günde her birimiz en az 10-15 kez ellerimizi yıkıyoruz. Çamaşır, bulaşık ve temizlik derken 30 günde 32 metreküp su kullanmışız. Tahminen 240 lira civarında fatura gelmesi gerekirken Nisan ayı ödeme emri Ocak, Şubat ve Mart ayları toplamı üçe bölünerek 119 lira olarak tahakkuk ettirilmiş. Ki, bu bile üç aydır aile olarak bizi zorladı. Elektrik ve doğalgazda ise herhangi bir indirim yapılmadı. Faturalar çok yüksek geldi. Gediz Elektrik sadece ödemeleri salgın sonrasına almış ve takside bağlamış. Doğalgaz için ise hiçbir indirim yapılmadığı gibi kolaylık da sağlanmadı. Beş kişinin evde sürekli kalması ve temizlik kurallarını titizlikle uygulamamız nedeniyle iki misli su kullanmışız. İZSU’nun bu uygulaması nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ile İZSU yönetimine ve meclis üyelerimize teşekkür ediyoruz.”