Gelin, Kemeraltı’nı yine cazibe merkezi yapalım

26 yılda ürettiği 26 bin konutla 100 bin kişinin ev ve işyeri sahibi olmasını sağlayan; yanı sıra sosyal sorumluluk bilinciyle düzenlediği panel ve sempozyumlarla İzmir’in sosyo-ekonomik ve kültürel yaşamına katkıda bulunan Ege-Koop, şimdi de kentin simgelerinden tarihi Kemeraltı Çarşısı’nı cazibe merkezi yapmak için kolları sıvadı. Dünyanın en büyük açık çarşısı Kemeraltı’nın, hak ettiği yerde olmadığını, kent yöneticilerinin bu çarşıyı gözardı ettiğini ifade eden Ege-Koop Genel Başkanı Hüseyin Aslan, “Bünyemizdeki ‘Danışma Kurulu Üyeleri’ ve oluşturacağımız Kemeraltı Platformu’yla birlikte, 8 bin esnafın desteğini de alarak, bu değerimizi hak ettiği yere taşıyacağız. Hedefimiz, eğlence mekanlarıyla da birlikte, Kemeraltı’nı gece saat 24.00’e kadar yaşayan mekana dö-nüştürmektir” dedi ve şöyle devam etti:



Ülkemizde bir örneği yok



“Bu konuda çarşı esnafının görüşlerini aldık. Esnaf, yıllardır bu tür girişimlerle bulunulduğunu, ancak olumlu bir sonuç alınmadığını söylüyor. Biz bu düşünceyi yıkarak Kemeraltı’nı ülkemizin bir numaralı açık alışveriş merkezi yapmaya çalışacağız.”



ÖZEL komisyon KURULDU



Ege-Koop Danışma Kurulu ‘ Kemeraltı Alt Komisyonu’ şu üyelerden oluşuyor: Ege Koop Genel Başkanı Hüseyin Aslan, Danışma Kurulu Başkanı Öcal Uluç ile Kemeraltı Alt Komisyon Başkanı Güman Kızıltan, Gazeteci- Yazar Nedim Atilla, Gazetece ve Yazar Kemal Önderoğlu, Ekonomist Ali Nail Kubalı, E. Ü. Öğr. Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Engin Önen, Bayındırlık eski İl Müdürü Nazan Atak, Halkla İlişkiler Uzmanı Sancar Maruflu ve Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Mehmet Gülaylar.



Herkes mutlaka güvenli sürüş dersi almalıdır





Karşıyakalı ve 10 yıllık sürücü ehliyeti sahibi olan Banu İzgi, “Güvenli ve İleri Sürüş Teknikleri” konusunda gittiği Çeşme Otoyolu’ndaki izlenimlerini bizimle paylaştı ve bir de öneride bulundu:

“Ben sürücü ehliyetimi 2001 yılında almıştım. Kısa bir süre araba kullandım ve uzun bir süre ara verdim. Reflekslerimin zayıfladığını, bilgilerimin eksildiğini, herşeyden öte trafikte gördüğüm kazaların artması nedeniyle bu konuda üst düzeyde uzman olan Emin Sular ve ekibinden ders aldım. Ehliyeti olan herkesin kesinlikle ‘Güvenli Sürüş Teknikleri Eğitimi’ almasının şart olduğunu anladım.

Neden mi? Anlatayım.”

“Geçen hafta gittiğim kurs alanında 20 ile 25 yıllık şoförlerin hem de TIR, kamyon, otobüs ve mimibüs şoförlerinin bile frene nasıl basması gerektiğini bilmediklerini gördüm. Hepimiz gaza basmayı çok iyi biliyor, ama frene ne zaman ve nasıl basılacağını, güvenli sürüş ile ilgili hiçbir şeyi bilmiyormuşuz. Bu nedenle ehliyetini eskiden almış olsa da araç kullanan herkesin, konunun uzmanları ders almalarını öneriyorum. Bu eğitimden bir gün sonraa arabamla seyir halindeyken önüme aniden bir kedi fırladı. Eğitim öncesinde bu kedi benim önüme çıksaydı kesin ezerdim. Fakat çok iyi bir fren eğitimi aldığım için kediyi ezmedim.”



Bu duvarları kim bu hale getiriyor?



Bornova’dan köşemizi arayan okurlarımız, “Bornova’nın tarihi konutlarının bulunduğu Erzene mahallesi 81 ve 77 sokaklardaki duvarların halini görünce insanın içi sızlıyor. Bu duvarları kim boyuyor bilmiyoruz ama ‘Elleri kırılsın’ diyoruz. Sadece bu sokaklar değil Bornova’nın birçok yerinde duvarlar aynı kişilerce boyanıyor. Zaman zaman çizilen duvarlarımıza badana yapıyoruz. Belediyemiz de duvarları boyuyor ama ertesi gün bu işleri yapan vicdansızlar tekrar çiziyorlar. Emeklerimize ve harcadığımız paralara yazık. Yetkililerin ve özellikle emniyet güçlerinin bu işleri yapanları yakalamalarını istiyoruz. Yeter artık!” diyorlar.



Sahtekarlara sakın kanmayın



İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü son günlerde telefonlarımıza şöyle bir uyarı mesajı gönderdi: “Sizi arayarak veya mesaj göndererek, çeşitli hediyeler kazandığınızı bildirenleri sakın aramayınız. Hele hele kredi kartı veya kişisel bilgilerinizi vermeyiniz. Bu tür aramalar yaşadığınızda sizi arayan telefon numarasını hemen 155 Alo Polis veya www.asayis.pol.tr adresine bildiriniz.”



Buca’daki konutlar niçin dağıtılmıyor?



Buca Gazi Osman Paşa Caddesi’ndeki işyeri sahiplerinden Zafer Güvendik, “Buca Adatepe’deki TOKİ evleri 2009 yılında tamamlanmasına rağmen sahiplerine dağıtılmadı. Niçin? Üstelik alt yapı işleri ve çevre düzenlemeleri dahi tamamlandı. 2010’da satışları yapılmıştı. Bu civarda ki işyeri sahipleri olarak bu konutların bir an önce sahiplerine verilmesini istiyoruz. Çünkü, 578 konutta 3’er veya 4’er kişi otursa en az 2 bin kişi yerleşmiş olacak ki, biz de işyerlerimizi kapatmak zorunda kalmayacağız“ dedi.



Belediye, bize hizmet vermiyor



Menemen Uğur Mumcu Mahallesi sakinleri belediye hizmetlerinden yeterince faydalanmadıklarını bildirdiler. Okurlarımız, “Sokaklarımız delik deşik. Kış aylarını çamur içinde geçirdik. Şimdi de toz ve toprak içindeyiz. Su patlakları ise uzun süredir onarılmadı. Ulaşım konusunda da en sıkıntılı bir yerdeyiz. Sabah erken saatlerde işe giderken ve akşamları evlerimize gelirken karanlık sokaklarda ödümüz patlıyor. Ayrıca başıboş hayvanlar var ve sahiplenilmesini istiyoruz” dediler.



Otobüs durağını buradan almayın



Çiğli Harmandalı Mahallesi Yörük Ali Caddesi civarında oturan okurlarımız, “Muhtarımız, mahallemizde binalarımıza yakın olan otobüs durağını ESHOT’un kaldıracağını ve daha ileriye alacağını söyledi. Durak binalarımızdan zaten uzakta, bir de buradan alınıp daha uzağa konulursa bu civarda oturan herkes büyük sıkıntı çeker. Semtimiz sakin ve binalar az. Cadde de binalarımızdan zaten uzakta. Otobüs durağının bulunduğu yerden alınmamasını ve aynı yerde kalmasını istiyoruz” diyorlar.





Ağaçlara reklam çakanları bulun



Karabağlar’dan Kadir Yiğit, “Ağaçlara çivi çakarak levha asan ve reklam yapan işletme sahiplerinin cezalandırılmasını istiyorum. Çünkü, mahallemizin 14 Sokak ile 14/1 Sokak kesişmesindeki ağaça bir özel sağlık bir kurumunun reklam panosu çakıldı. Sadece burada değil, Yeşilyurt’a kadar bir çok ağaçta bu kurumun çiviyle çakılmış panolarını gördüm. Bunları ağaçlara çivi ile çakmak suretiyle asan kişilerin bulunup gereğinin yapılmasını istiyorum” diye konuştu.



SORUNUNA SAHİP ÇIK



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