GSM vericilerinin burada ne işi var?

BORNOVA’DAKİ ONKOLOJİ MERKEZİ’NE GELEN KANSER HASTALARI İSYANDAİzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlı olarak Bornova’da hizmete giren ‘Onkoloji Hastanes

BORNOVA’DAKİ ONKOLOJİ MERKEZİ’NE GELEN KANSER HASTALARI İSYANDA

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlı olarak Bornova’da hizmete giren ‘Onkoloji Hastanesi’nin çatısındaki GSM operatörlerine ait baz istasyonlarına vatandaşlar tepki gösteriyor

İki yılı aşkın süredir İzmir’de Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bornova Ek Binası olarak sağlık hizmeti veren eski Şifa Hastanesi 2018 Eylül ayından itibaren İzmir’in “ONKOLOJİ MERKEZİ” olarak hizmet veriyor. İzmir İl Sağlık Müdürü Dr. Bediha Salnur, “Bornova Ek Binası’ndaki bu birim bundan böyle kanser şüphesi aşamasından, kemoterapi ve cerrahisine kadar onkoloji hastaları için görev yapacak. İzmir’in Onkoloji Merkezi olarak düzenlediğimiz bu hastane İzmir ve Ege Bölgesi’ndeki tüm kanser hastalarına hizmet verecek” diye açıklama yapmıştı.

‘Çalışanlar da risk altında’

Geçen hafta eşini bu hastanede kanser tedavisi için getiren “Elektrik ve Elektronik Mühendisi’ okurumuz bu hastane ile ilgili bakın neler söyledi: “Öncelikle kanser hastaları için böyle bir hastanenin açılmasını gerçekleştiren yetkililer ile bu birimi oluşturan uzman ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Bir haftadır eşimi kemoterapi için hastaneye getiriyorum. Otoyoldan bu bölgeye girerken binanın çatısında GSM operatörlerine ait olduğu belirtilen vericileri (baz istasyonlarını) gördüm. Hatta hastaneye girişin çatı kısmında görünüyor. Şaşırdım. Daha sonra araştırdım ve 3 GSM şirketinin vericilerinin uzun süredir bu hastanenin çatısında bulunduğunu öğrendim. Hastane yönetimine de şikayette bulundum. Şimdi yetkililere soruyorum; sağlık hizmeti veren bir hastanenin çatısında GSM vericilerinin ne işi var? Çünkü, kanser tanı ve tedavisi için yapılan bu hastaneye gelen hastalar ile bu hastanedeki sağlık çalışanlarının tamamı risk altında. Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) yetkilileri bu çarpıklığı görmüyor mu? Sağlık Bakanlığı yetkililerinin ‘ONKOLOJİ Hastanesi’ çatısındaki baz istasyonlarını acilen kaldırtmasını öneriyorum. Özellikle kanser tedavisi gören hastalar olarak şikayetçiyiz.”

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