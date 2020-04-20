Hacı Ömerli’ye de doğalgaz verildi

Aliağa’da Belediye Başkanı Serkan Acar’ın girişimleri, İzmir Doğalgaz’ın da sürdürdüğü çalışmalarla Yeni Şakran’dan sonra bir mahalle daha beklediği doğalgaza kavuştu.

AĞUSTOS 2019’da Aliağa’da başlatılan doğalgaz altyapı çalışmalarıyla beş ay içinde Yeni Şakran’da 10 kilometre ana hat, 2.3 kilometre servis hattı döşendi, 1.270 hane daha doğalgazla buluşturuldu. Bu gelişmede, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın yoğun girişiminin büyük etkisi oldu. Çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren İzmir Doğalgaz, Aralık 2019’dan günümüze kadar da ilçenin Hacı Ömerli Mahallesi’nde yaşayan vatandaşları doğalgaza kavuşturdu.

‘Sekiz ayda tamamladık’

İzmir’de doğalgaz abone sayısının her geçen gün arttığını ve 1 milyon 117 bin 749’a ulaştığını söyleyen İzmir Doğalgaz Genel Müdürü Ahmet Yetik ilçedeki bu çalışmaları şöyle dile getirdi: “Aliağa Belediyesi ile birlikte yapılan altyapı çalışmaları sonucunda sekiz ay içinde Yeni Şakran’dan sonra Hacı Ömerli Mahallesi’nin de büyük bir bölümüne doğalgaz verildi. Altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda gerekli testleri yaptıktan sonra gaz veriyoruz. Bu çalışmaları www.izmirgaz.com.tr adresinden takip ediyor ve sonrasında bölge halkının sözleşmelerini gerçekleştiriyoruz. Sekiz ay önce yatırım programımıza aldığımız iki mahallemizde Aliağa Belediye Başkanı’nın yoğun isteği ve desteği ile vatandaşı doğalgaz ile buluşturduk. Bu iki mahalle halkı doğalgaza; ısınma, sıcak su ve mutfak olarak birlikte, ya da bu seçeneklerden biri üzerinden abone olabiliyor. Abonelik ve sözleşme işlemleri İzmir genelindeki tüm abone merkezinden yapılabiliyor. Müşteri sözleşmesi aşamasında istenen belgeler şöyle: Kiracıysa, kira kontratı veya ikametgâh belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, abone numarası; sözleşme yapacak kişi tapu sahibiyse, sadece abone numarası ile işlemlerini yaptırabiliyor. Sözleşme bedelleri İzmir Doğalgaz kurumsal web sitemizden öğrenilebiliyor. Ayrıntılı bilgiye 7 gün 24 saat hizmet veren İzmir Doğalgaz Çağrı Merkezi aracılığıyla da ulaşılabiliyor.”

Abone merkezleri

İzmir Doğalgaz Dağıtım A.Ş., Karşıyaka, Bornova, Buca, Gaziemir, Karabağlar, Aliağa, Ödemiş, Tire, Torbalı, Selçuk, Bergama, Kınık ve Güzelbahçe abone merkezleri; hafta içi 08.30-18.30, cumartesi günü ise 09.30-17.00 saatleri arasında mesai yapıyor.