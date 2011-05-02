Halkı rahatsız eden mazgallar değişecek

22 Nisan 2011 Cuma günkü köşemizde Bornova Profesörler Sitesi civarındaki yağmur suyu kanallarının her araç geçişinde yarattığı gürültü kirliliğini, “Yağmur suyu kanalına çözüm istiyoruz” başlığı ile dile getirmiştik. Üçüncü kez aktardığımız konu hakkında İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Şube Müdürlüğü aşağıdaki cevap yazısı geldi.

“Sn. Kemal Önderoğlu, Çözüm Hattı. Köşenizde ‘Yağmur suyu kanalına çözüm istiyoruz’ başlığı ile yayınlanan okur şikayetinde, Evka-3 çıkışındaki eski 124 Sokak’ın bulunduğu bölgede bulunan yağmur suyu kanalının gürültü kirliliği yarattığı belirtilmiş, değiştirilmesi istenmiştir. Konu ile ilgili bilgi veren İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, Bornova Adliyesi önü ve eski 124 Sokak’taki yağmur suyu kanallarının yenilenmesi için önümüzdeki günlerde ihaleye çıkacaklarını, vatandaşların isteği doğrultusunda delikli saç ızgaralar döşeneceğini bildirdi. İlginiz nedeniyle teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.”





Ilıca Plajı’na duş ve tuvalet yapın



Bu uyarı ve şikayeti okurumuz Mahmut Erkan iletti. Bakın ne dedi: “Çeşme Ilıca Plajı bildiğimiz kadarıyla ‘Mavi Bayraklı’ bir plaj. Ancak, geçen yaz sık sık gittiğimiz bu plajda ne duş yapılacak bir yer, ne de genel tuvalet vardı. Haydi duşunuzu yapmayabilirsiniz, ancak tuvalet ihtiyacı duyulduğunda plajı kullananlar ihtiyaçlarını ya denizin içinde, ya da plajın arka tarafındaki kıyıda köşede ve duvar kenarlarında gideriyorlar. Ailece geldiğimiz ve en az 3 ayımızı geçirdiğimiz Çeşme gibi modern ve çağdaş bir kente bu çirkinlikler yakışmıyor. Geçen yılları böyle geçirdik ama bu yıl ki yaz aylarını aynı şekilde geçirmek istemiyoruz. Çeşme Belediye Başkanı Faik Tütüncüoğlu’nun bu önerimizi dikkate almasını istiyoruz.”



2017 Sokak’taki kafe ve barlar huzur bırakmıyor



Karşıyaka 2017 Sokak sakinlerinden Serap Akkoç, “Sokağımızda açılan bazı cafe, bar ve benzeri işletmeler yüzünden huzurumuz kalmadı. Burada yaşananları belediyemizin ilgili birimlerine pek çok kez şikayet dilekçesi vererek iletmemize rağmen huzur ve güvenliğimiz açısından hiçbir işlem yapılmadı. Kaldırım işgalleri ve özellikle gürültü kirliliği konusunda oldukça rahatsısız. Mesela; 2017 Sokak’taki Times Cafe-Bar işletmecilerini yüksek sesli müzik yayını yaptıkları için defalarca uyarmamıza rağmen önlem almadı.



Her gece kavga çıkıyor



Bunun gibi birçok işletme biz şikayette bulunuyoruz diye kasten yüksek sesli müzik yayını yaparak bizi rahatsız etmeyi sürdürüyor. Camlarımız ve pancurlarımızı sıkı sıkı kapattığımız halde canlı müzikler yüksek sesle yayınladığı için uyku düzenimiz kalmadı. En rezili ise gece yarıları barda çıkan kavgalar sonucu küfürler ve naralar yüzünden mahallemiz halkının huzuru kalmadı.

Bu konuda Bostanlı Karakolu’nda ve 155 Alo Polis ihbar hattında şikayetlerimiz mevcuttur. Biz işletmelerin kaldırımları işgal etmemelerini, gürültü kirliliği yaratmamalarını, geceleri kavga ve küfürleşmelere meydan vermemelerini; geceleri evlerimizde rahat ve huzur içinde yaşamak istiyoruz”diyor.



Orduevi otoparkına çözüm bulunsun



Konak Meydanı’ndan Mithatpaşa Caddesi’ne dönüp İzmir Orduevi hizasına geldikten sonra iki şerit olan yolun tek şeride düştüğünü belirten Kamil Mataracı, “Konak Orduevi’ne gelenler, otopark dolu olduğu için yolun sağ tarafını işgal ederek trafiği tıkıyor. Bunu Orduevi yetkililerine defalarca söyledik. Ancak, hiçbir önlem alınmadı. Buraya girecek araçlar bazen Atatürk Kültür Merkezi önüne kadar sıralanıyor. Konak Orduevi otoparkından bir araç çıkarsa ancak bir araç girebiliyor. Diğerleri bekliyor. Ayrıca AKM’de büyük bir etkinlik olduğu zaman sorun daha da artıyor” diye yakınıyor.



+393 ile başlayan numaraları sakın ola ki aramayın



PTT Genel Müdürlüğü Posta Telgraf Dairesi Başkanlığı’ndan Y.Kadri Kaya “Acil ve Çok Önemli” çağrısı ile aşağıdaki uyarıyı tüm okurlarımızla paşlaşmamızı istedi. Aynen aktarıyorum: “+393’ü aklınızda tutun yeter. Cevapsız aramalarda geri dönerken bu rakamı göz önüne alın yeter. Cep ya da sabit telefonunuza +393.19326 ile başlayan numaralardan yani +39319326xxxx gibi, gelen cevapsız aramaları dikkate almayın ve kesinlikle geri aramayın. Yeni bir dolandırıcılık yöntemi olan bu yöntem ile telefonunuz kapanıyor. Siz cevapsız çağrıyı gördüğünüzde numarayı geri arıyorsunuz. Karşınıza çıkan ve çeşitli dillerde konuşan robot ile yaptığınız görüşmenin dakikası 50 dolar civarında bir rakam kullandığınız hattın faturasına ekleniyor. Bu arama tamamen yasal olduğu ve aramayısiz yaptığınız içinde kesinlikle itiraz etme şansınız bulunmamaktadır.”



Bekleyen taksiciler trafiği felç ediyor



Okurumuz Tacettin Akın, “Her gün İzmir Alsancak ile Güzelyalı arasında araç kullanan bir kişi olarak taksicilerden dertliyim. Sabahları Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’ndan Konak Meydanı’na, oradan da Cumhuriyet Bulvarı ve Talatpaşa Bulvarı’na kadar kadar uzanan güzergahta sağ şeritleri taksiciler işgal ettikleri için trafik akışı aksıyor. Ayrıca duraklamaları bir yana, ani çıkışlar yaparak kazalara neden oluyorlar. Taksici esnafının bu konuda uyarılmalarını istiyorum” diyor.



Vapur iskelesinde yolculara eziyet



Karşıyakalı bayan okurumuz Mürüvvet Ak, “Vapur iskelelerindeki tuvaletler niçin kapalı?” diye soruyor ve şikayetini şöyle dile getiriyor: “67 yaşındayım. Yaşım gereği tuvalet ihtiyacım oluyor ve ne zaman tuvalete ihtiyaç duysam vapur iskelelerindeki tuvaletler hep kapalı oluyor. İlgili birisini arıyorum ki ihtiyacımı gideriyim diye, kimseyi bulamıyorum. Zaman zaman çocuklu hanımlar ve hamile kadınlar da tuvalet soruyor. Yetkililerin bu konuya el atmalarını bekliyoruz” dedi.



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