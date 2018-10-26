Halkın isteklerini gerçekleştiriyoruz

Ege’nin tarım ve turizm kenti Aydın’da vatandaşlardan gelen tüm istek ve önerileri değerlendirerek hizmet ürettiklerini söyleyen Başkan Çerçioğlu, “Çalışmalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz” diyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi; 6360 Sayılı Büyükşehir (Bütünşehir) Belediyeleri yasası kapsamına girdiğimiz günden itibaren tüm ilçe, belde ve mahalleleri (köyleri) kayıt sistemine alarak, “Merkezde ne varsa tüm ilçe ve mahallelerde de onlar olacak” prensibi ile yatırım yaptıklarını ve hizmet ürettiklerini bildirdi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da bu yasa uygulanmaya başladığı andan itibaren, “Bünyemizdeki tüm ilçe ve mahallelerimizde yatırım ve hizmetlerin tamamına muhtarlarımız ile halkımızı dinledikten sonra gerçekleştiriyoruz” diye açıklama yapmıştı.

Vatandaş mutlu oldu

Şimdi, son birkaç ay içinde iki ilçede yürütülen yatırım ve hizmetlere. Gelen bilgileri aktarıyorum: “Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun talimatları doğrultusunda hareket eden ekipler, Nazilli şehir merkezindeki temizlik çalışmalarını kırsal mahallelerde de uyguladı. Bunlar içinden Çobanlar Mahallesi’nde yol kenarlarındaki yabani otlar kesildi, ağaç bakım ve budamaları, sokak süpürme ve yıkama işlemleri yapıldı. Ayrıca Hacı Ahmet Caner Camii’nin bahçesinde peyzaj çalışması gerçekleştirildi. Çalışmaları sonuna kadar izleyen Çobanlar Muhtarı Metin Çoban, “Büyükşehir’e çevre temizliği için istekte bulunduk, ertesi gün geldiler; tüm sokaklar süpürüldü ve yıkandı. Su depoları temizlendi, bozuk yollar onarıldı ve mahallemiz pırıl pırıl oldu. Halkımız mutlu oldu. Özlem başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” diye sevincini ifade etti.

İlk defa asfaltla buluştu

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı da, Çine’de 76 kilometre yol çalışması yapıldığını ve 9 mahalledeki (köydeki) ham yolların tamamının asfaltlandığını bildirdi. Ayrıntılar şöyle: “2018 yılı içinde Çine’nin 17 mahallesinde yol çalışması yapıldı. Toplamda 76 kilometre uzunluğunda ve 456 bin metrekare alanda yürütülen yol çalışmasında Doğanyurt-Hacımusalar, Kırksakallar, Camızağılı-Kelveli-Çeşmebaşı, Tepeköy-Subaşı, Subaşı, Elderesi-Çulhalar, Kavşit-Sarnıç, Hallaçlar-Çöptenler, Mutaflar-Yayla yolu-Akevler-Akçakavak yolları ilk kez asfaltla buluştu. Ayrıca Hacımemişler-Çömlekçi, Subaşı-Dalama, Soğukoluk-Emirler-Yağlık-Muğla, Esentepe-Bölüntü, Seferler-Develiler, Esentepe-Doğanyurt-Karpuzlu yolları da asfaltla kaplandı. Yol çalışmalarının toplam maliyeti ise 3 milyon 614 bin 400 TL oldu.” Bu arada Çine’deki tüm mahalle muhtarları da Başkan Çerçioğlu’nu bizzat arayarak Başkan’a teşekkür etti.

