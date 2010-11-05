İki kilometre yolu 50 dakikada gittik

Bu eziyet, 3 Kasım Çarşamba günü, 07.45-08.45 saatleri arasında yaşandı. Oradaydım, binlerce vatandaşın sıkıntısına bizzat şahit oldum. ‘Kulaklıkla kullandığım’ 0555 253 52 52 numaralı cep telefonum susmadı desem, inanın abartmış olmam.

08.17’den itibaren arayan 7 okurumuz da aynı konudan dert yandı. Dördü, benim de bulunduğum güzergahta yaşanan trafik rezaletini aktardı. Deyim yerindeyse ‘ateş küpü’ gibiydiler. Üç okurumuz da Mürselpaşa Bulvarı’yla 9 Eylül Meydanı girişi ve Fevzipaşa Bulvarı üzerinden Gümrükönü -Mustafa Kemal Sahil Bulvarı geçişindeki trafik sıkışıklığından şikayetçi oldu.



Allah’a emanettik!

Bugün, İzmir -Ankara Karayolu’ndan İzmir istikametine gidişte, Osman Kibar Kavşağı çıkışından sonraki Bornova Metrosu üstgeçidi inişinden, Sirgeli istikametine uzanan 2 kilometrelik yolda yaşanan trafik rezaletini aktaracağım.

3 Kasım’da, saat 08.00 gibi gazeteye uğrayıp, bir toplantıya gidecektim. Toplantı 08.30’daydı. Tabii ki; toplantıya yetişemedim. Çünkü, 07.45’te girdiğim trafik girdabında, 2 kilometrelik mesafeyi ancak 50 dakikada geçebildim. Binlerce İzmirli için belirtiyorum; geciktiğimize mi, boşa giden zamana mı, lüzumsuz yere tükettiğimiz akaryakıta mı, en önemlisi de sabah sabah bozulan sinirlerimize yanalım. Ayrıca, soruyorum; millet niçin Allah’a havale ediliyor?





İzmir-Ankara Karayolu’nda yaşanan trafik sıkışıklığı için sabahları İzmir, akşamları da Ankara ve Manisa istikametine trafik ekipleri ile çekicilerin görevlendirilmesi çok çok iyi olur.





Ekipler görev alsın

Öğrendiğimize göre, bu eziyete, Altınyol ile Liman Caddesi’ndeki trafik kazaları neden olmuş. Başta Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğü makamları olmak üzere, şehrin trafiğiyle ilgili tüm birimlere seslenmek istiyorum:

Bu rezalet yaşanırken neredeydiniz? Bu tip durumlarda, trafiğin bir an önce açılması, yukarıda saydığım tüm olumsuz koşulların sona erdirilmesi için neden ‘refleks’ gösterilmiyor? Yoksa yaşanan rezaletten, yöneticilerimizin haberi olmuyor mu? Kamuoyu adına cevap bekliyorum.

Kentimizi yönetenlere önerim olacak. Lütfen; İzmir -Ankara Karayolu’nun sabahları İzmir istikametine, akşamları da Ankara veya Manisa istikametine akan trafiğine trafik ekipleri, hatta çekicileri hazır bulundurun. Çünkü, yollarda o kadar çok trafik şuursuzu dolaşmaya başladı ki...



NOT: 3 Kasım 2010 günü, Mürselpaşa Bulvarı ile Basmane - 9 Eylül Meydanı girişi ve Fevzipaşa Bulvarı üzerinden Gümrükönü-Mustafa Kemal Sahil Bulvarı geçişindeki trafik sıkışıklığından kaynaklanan şikayetler ile vatandaşların önerisini ise 12 Kasım 2010 Cuma günü bu sütunlarda dile getireceğim.

ESHOT’TAN ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERE UYARI !



Kapatılan kartlardaki bakiyeler iade edilecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi öğrenci ve öğretmen kartlarına ilk defa bu yıl “Vize” uygulaması getirerek aynı kartların indirimli olarak tekrar kullanımını sağladı. Vize uygulaması ile 2010- 2011 Eğitim ve Öğretim Yılı’nda halen öğrenci ve öğretmen olanlar kartlarını kullanmaya başladılar. Ancak öğrencilikleri ile öğretmenlik görevleri bitenlerin kartı kullanıma kapatıldı.

Dilekçeyle başvurulacak

Kartları kullanıma kapatılan onlarca okurumuz, kartlarındaki kalan bakiyelerin ne zaman alınacağını yetkililere sormamızı istediler. Biz de ESHOT yetkililerine sorduk. İşte ESHOT’un bu konudaki uyarısı:

“Öğrencilik veya öğretmenlik haklarından yararlanamayanların kişiselleştirilmiş öğrenci veya öğretmen kartları kullanıma kapatılacaktır. Kart içinde kalan bakiyenin iade edilmesi ile ilgili olarak ESHOT Genel Müdürlüğü’ne müracaat edilmesi gerekmektedir. Müracaattan sonra gerekli incelemeler yapılacak ve bakiyeleriniz ‘Konak Kart Değişim Merkezi’nde (Büyükşehir Belediye Binası Altı) müracaat sahiplerinin getireceği başka bir karta yüklenecektir. Karta bakiye yüklemesi yapılabilmesi için kimlikle gelinmesi rica olunur. Ayrıca bunlar web sayfamızın www.eshot.gov.tr duyurular kısmında da yer almaktadır.”

İŞTE ÖRNEK DİLEKÇE

ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İZMİR

İdarenizden almış olduğum................... .................... alias numaralı kişiselleştirilmiş öğretmen-öğrenci kartımın kapatılmasında dolayı içindeki bakiyenin başka bir karta aktarılması hususunu arz ederim.

.../.../2010

T.C. No: Adı Soyadı

Telefon No: İmza

Adres:

86 hatlı otobüsümüzü istiyoruz

Bu istek Balçovalı vatandaşlarımızdan geldi. 86 Balçova -Halkapınar hatlı otobüsün kaldırılmamasını isteyen Balçovalılar adına arayan Ali Yumuşaker, “Bu otobüs Balçova’dan Üçkuyular’a, oradan İnönü Caddesi ve Hatay Caddesi üzerinden İkiçeşmelik yoluyla Montrö, Alsancak ve oradan da Halkapınar’a giderek bizlerin işlerimize, çocuklarımızın da bu hat üzerindeki okullarına gitmelerine yarıyordu. Bunun dışında Gaziemir’e giden ve özellikle Yeşilyurt Atatürk Eğitim Hastanesi için kullandığımız direk hattın iptal edildiği belirtiliyor. Halkapınar’a gitmek için sadece Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’ndan geçen 169 hatlı otobüs kaldı. Bu da hiçbir işimize yaramıyor. Balçovalılar olarak iptal edilen hatlarımızın iadesini istiyoruz” diyor.

Ulaşım sıkıntısı çekiyoruz

Bu şikayet Kadifekale’den Uzundere’deki TOKİ Evleri’ne taşınan okurlarımızdan geldi. Uzundere TOKİ Evleri sakinleri adına arayan Hasan Avcı, “Limontepe üzerinden Fahrettin Altay’a, oradan da Konak’a gidiyoruz. Ancak, diğer yerlere gidemiyoruz. Burada yaşlı insanlar oturuyor ve bu ulaşım uygulaması da onları zorluyor. Sabah ve akşamları eziyet çekiyoruz” diye dert yandı.

Sağlık merkezimizin çevresinde yol yok

Örnekköy’den arayan okurlarımız, “Örnekköy Zübeyde Hanım 9 nolu Aile Sağlık Merkezi’nin bulunduğu binanın çevresinde yol çalışmaları ne zaman başlayacak? Bu binanın çevresinde yol çalışması ve asfaltlama yapılmadığı için hastalar yağmurlu havalarda çok zor durumda kalıyorlar. Özellikle engelli ve çocuk arabalı aileler sağlık ocağına gelirken zorluk çekiyorlar” diyor.

Varyant’ta çirkinlik görülmüyor mu?

Varyant’taki çöp ve molozlar ile yıkık dökük binalırı kimse görmüyor mu? Bu kenti yönetenler Varyant’tan geçmiyorlar mı? Seramik Sanatçısı Ümran Baradan’ın bağışladığı binanın yanındaki Ocak İş Hanı’nın arka tarafı ile Gold Dolmak Gıda’ya ait binanın önü çöp ve molozlarla dolu. Ayrıca yıkık dökük evler ve yol kenarındaki duvarlar Konak girişine hiç yakışmıyor.Sibel Kurtuluş

FUTBOLSEVERLER ŞİKAYETÇİ

Korsanlara neden göz yumuluyor?

Bu şikayet Alsancak Stadyumu’na futbol maçı seyretmeye ve özellikle takımlarına destek olmaya gelen okurlarımızdan geldi. Futbolseverler, stad çevresindeki sokaklarda türeyen “Korsan” otoparkçılardan dert yandılar, bakın ne dediler: “Alsancak Stadyumu’na geldiğimize bin pişman oluyoruz. Neden mi? Araçlarımızla geldiğimizde arka sokaklara aracımızı park ederken ‘Değnekçi’ diye tabir edilen korsan otoparkçılar hemen tepemize dikiliyorlar. Para verseniz bir türlü, vermeseniz iki türlü. Polise şikayet ettiğimizde, ‘Belediyeye bildirin’ diyorlar. Belediye yetkilileri ise topu polise atıyor. Nerede bu devlet?”