Ilıca Plajı’nda yeterli duş ve tuvaletimiz var

2 Mayıs 2011 günü “Çeşmeliler Tütüncüoğlu’na sesleniyor: Ilıca Plajı’na duş ve tuvalet yapın” başlıklı yazımızda okurumuz Mahmut Erkan, “Çeşme Ilıca Plajı ‘Mavi Bayraklı’ bir plaj. Ancak, bu plajda yeterli tuvalet ve duş yeri yok. Tuvalet ihtiyacı duyulduğunda özellikle hafta sonları plajı kullananlar ihtiyaçlarını ya denizin içinde, ya da plajın arka tarafında ve evlerin arasında duvar kenarlarında gideriyorlar. Bu da çok çirkin görüntü ve çevre kirliliğine neden oluyor. Yaz aylarında 3-4 ayımızı geçirdiğimiz Çeşme’deki bu çirkinlikler ilçemize yakışmıyor. Çeşme Belediye Başkanı Faik Tütüncüoğlu’nun bu önerimizi dikkate almasını istiyoruz” demişti.

Engelliler istedi

Çeşme Belediye Başkanı Faik Tütüncüoğlu aradı ve “Ilıca Plajı’nda yeterli duş yeri ve genel tuvalet var” dedi ve şu bilgileri verdi:

“Okurunuzun ilettiği şikayet, Ilıca Plajı’nın arkasındaki Şantiye Evleri çevresinde hafta sonları piknik yapanların duvar diplerini ve çevreyi tuvalet gibi kullanmaları sonucu oluşmaktadır. Şantiye Evleri sakinleri bu tür vatandaşları gördüklerinde yetkili mercileri arasınlar. Biz bu yıl Ilıca Plajı’na engelliler için de tuvalet yapacağız. Geçen yaz aylarında engelli vatandaşlarımızın tuvalet konusunda sıkıntı çektikleri ile ilgili şikayetler aldık. Bu nedenle engelliler için kısa zamanda tuvalet yapacağız. Ayrıca Çeşme Belediyesi olarak 2011 Yaz Sezonu için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Halkımızı bekliyoruz.”





Okulun çatısı akıyor sınıflar ısınmıyor

“Karşıyaka Süleyman Demirel Anadolu Lisesi’ne yakışmayan durum” başlıklı bu şikayeti öğrenci velileri köşemize gönderdi. Okurlarımız bakın ne diyorlar:

“Karşıyaka’nın en gözde semtinde ve dışarıdan modern bir okul olarak görünen bu okul dökülüyor. Bu okul sahipsiz. Çünkü, yağışlı havalarda sınıfların çatıları akıyor ve sınıflar göl oluyor. Çocuklarımızın bu yüzden sınıfları değiştiriliyor. İlginç olan ise sınıfların çatıları bir türlü onarılmıyor. Soğuk kış günlerinde çocuklarımız sınıflarda paltolarla titreyerek ders yapmak zorunda kaldılar. Bu yüzden derslerini aksatan ve hatta okula gitmeyen çocuklarımız oldu. Tabi yöneticiler alt katlarda oturdukları için bu sıkıntıları yaşamıyorlar. Ayrıca sınıfların çoğunun perdeleri yok. Yarın sıcaklar başladığında çocuklarımız ter içinde kalıyorlar. Okul yönetimini bu konularda uyardık. Aldığımız cevaplar hep, ‘Zamanı gelince çatıyı yaptıracağız. Perdelerinizi de siz alın’ oldu. Soğuk ve yağışlı günlerde bazı sınıflar başka sınıflara kaydırıldı ama bizim çocuklarımız sınıflarında kaldı. Okul yönetiminin bu mağduriyetleri gidermeye ve insaflı davranmaya davet ediyoruz.”











Çöp araçlarını, özel işte kullanıyorlar

Bu ihbarı okurumuz Kürşad Uğur yaptı. Bornova ve Konak belediyelerine ait bazı çöp araçlarının şahsi işler için kullanıldığını belirten okurumuz şunları söyledi: “Konak ilçesine bağlı Mersinli’de bir enerji firmasında teknik personel olarak çalışıyorum. Yakınımızdaki 1.Sanayi Sitesi’nde benim ve etraftaki esnafın gözüne çarpan bir durumu yetkililere aktarmak istiyorum. Belediyelerde görevli temizlik işçileri altlarındaki kamuya ait çöp araçları ile semtlerinden topladıkları hurdaları 1. Sanayi Sitesi’ne getirip hurdacılara satıyorlar. Yetkililere soruyorum:

n Ödediğimiz vergiler bu şahıslara maaş olarak gitmemekte, maaşlarını hurdalardan mı çıkarmaktadırlar ki, vakitlerini 1. Sanayi Sitesi’ne girip hurdacılara hurda indirmekle geçiriyorlar?

n Çöp araçlarının bu özel işler için yaktığı mazot, bizim vergimiz ile değil de başka ülkeden gelen hibe ile mi karşılanıyor?

* Temizlik görevlileri, çöp araçlarını hurda işi haricinde acaba başka işler için de kullanıyor olabilirler mi?”





Teleferik tesisleri açılsın artık

Bu sözler, Yaşar Üstün’e ait. Okurumuz şöyle diyor: “Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu geçenlerde 7 yıllık icraatını ve kalan 3 yılın projelerini anlattı. Ancak, Teleferik Tesisleri ile ilgili olarak tek kelime bile etmedi. Bu konuyu dört ay önce Büyükşehir HİM’e aktardım ama tek satır yanıt alamadım. Her gün kafamı kaldırıp bir gelişme var mı diye Teleferik’e bakıyor ve her seferinde düş kırıklığı yaşıyorum. Böyle bir yaşam alanımıza İzmirli olarak bu kadar yakınken uzak oluşumuz bizi kahrediyor. Bu tesise bir an önce işlerlik kazandırılmasını istiyoruz.”



İnternetçilere önemli bir uyarı

Okurumuz Hüseyin Sarıoğlu, Microsoft ve Norton’dan kendisine ulaşan aşağıdaki uyarıyı okurlarımıza iletmemizi istedi. Aynen aktarıyorum: “Son günlerde zararsız görünen bir power point sunumu ‘Life is beautiful.pps’ gibi bir sunum gelmeye başladı. Eğer bu maili alırsanız hiçbir koşul altında açmayın ve hemen silin. Şayet bu maili açarsanız ekranınızda şu yazı görünecektir. ‘It is too late now, your life is no longer beautiful’ ‘Artık çok geç hayat sizin için güzel değil’, akabinde de PC’nizdeki bütün bilgilerinizi kaybedeceksiniz. Size bu maili yollayanlar tüm şifrelerinizi ve E kullanıcı adlarınızı alacak. Bu yeni virüs geçen ay sonunda dolaşmaya başladı. Bu virüsün ‘life owner’ isimli bir hacker tarafından yaratıldığı belirtildi. Bu virüsle ‘fiziksel IP no.’ hackleniyor ve hacker internete sizin bilgisayarınızdan giriyor, olmadık siteleri ziyaret ediyor. Sizden geliyormuş gibi mailler gönderip, adınıza sitelere üye oluyor ve fatura da size kesiliyor. Ayrıca nette akal@hotmail.com diye bir adres dolanıyor o da sizi ekliyor. Kesinlikle kabul etmeyin. Eğer listenizdeki biri bunu kabul ederse saniyede siz de gidiyorsunuz. Bu nedenle bu uyaryı lütfen herkese yollayın.”



Spor aletleri kötü durumda

Karabağlar Bahçelievler’den arayan Hamide Aydın, “Mahallemizdeki Uğur Mumcu Parkı’nda bulunan spor aletleri çok kötü durumda. Elimizi sürmeye korkuyoruz. Onlar bize, biz onlara bakıyoruz. Konuyu Karabağlar Belediyesi’ne ilettik. Ancak hiçbir iyileştirme yapmadılar. Neredeyse 6 ay oldu. Başkan Sıtkı Kürüm’ün parkımızı ele almasını istiyoruz” diye dert yandı.



Minibüsler kaldırılmasın

Menemen’den arayan Süleyman Aksoy, “Biz Menemen Atatürk Mahallesi’nde oturuyoruz. Bir ay önce İzmir halk minibüsleri kaldırıldı. Mahallemiz 5 bin nüfuslu ve bu minibüslerin kaldırılması yüzünden mağdur olduk. Şu anda çoluk çocuk rezil olduk. Çarşıya, pazara ve özellikle hastaneye gidemiyoruz. Bu minibüslerin tekrar sefere konulmasını istiyoruz” dedi.



