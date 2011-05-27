İsteklerimiz ne zaman yerine getirilecek

Egeli ve özellikle İzmirli turizmciler, genel seçimler nedeniyle İzmir’den milletvekili adayı gösterilen Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’a y





Egeli ve özellikle İzmirli turizmciler, genel seçimler nedeniyle İzmir’den milletvekili adayı gösterilen Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’a yıllardır çözüme kavuşturulamayan ve kronik hale getirilen isteklerini bir kez daha hatırlatmamı istediler.

Turizmciler, “Bakan Sayın Günay, AK Parti’nin 3. kez iktidar olması durumunda ve İzmirliler de AK Parti’den çok sayıda milletvekili seçtiği takdirde, İzmir’in ufkunun değişeceğini söylüyor. İyi de, Günay’dan, bakan olduğu günden bu yana çözüme kavuşturmasını istediğimiz hiçbir sorunumuzu sonuçlandıramadı. 15 günde de çözüm getiremeyeceğine göre işi çok zor. Günay, İzmir’den milletvekili seçilmesine seçilir de, listesinden kaç kişi çıkar bilinmez” dediler ve acil çözüm istedikleri sorunlarını şöyle sıraladılar:



Ecrimisil ve ÖTV sorunu

“Ecrimisil denen kanserden kurtulmak istedik ama halen sıkıntısını çekiyoruz, bu bir. İçkili ürünlerdeki ÖTV ve KDV yükünün azaltılmasını rica ettik ama olmadı, bu iki. 2007 yılında çıkarılan Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği’ndeki termal su kullanan işletmelerin yıllık cirolarının yüzde 1’inin geriye dönük tahsil edilmemesini istemiştik, ne yazık ki bunun içinde olumlu bir sonuç alamadık, bu üç.

‘Gürültü Yönetmeliği’ sorununa çözüm olarak saat 23.59’un, ileri bir saate çekilmesini önerdik, eğlence sektörü 23.59’da ışıklarını kapatıyor ve sesi kesiyor, bu dört. Gelelim en önemli ve yıllardır beklediğimiz ‘Meslek Birliği Yasası’na. Bu kanun bu yıl da çıkarılmadı bu da beş. Daha ne kadar bekleyeceğiz?”

Turizmcilerin yıllardır çözüme kavuşturulamayan kronikleşmiş isteklerini İzmir 1. Bölge milletvekili adayı Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’a bir kez daha aktarıyorum.









“BAŞKAN KOCAOĞLU ZOR OLANI BAŞARDI”

Hatay Caddesi ile Nokta Hakimevleri Durağı arasındaki 393/1 numaralı Kurul Apartmanı’nda oturduğunu belirten Serhan Elakaş, Üçyol-Üçkuyular metro çalışmaları nedeniyle bir yıla yakın süredir trafiğe kapalı olan İnönü Caddesi’nin önemli bir bölümünün taşıt trafiğine açılmasına sevindiğini bildirdi. Elakaş şunları söyledi: “Ben 85 yaşında Walker ile yürüyen bir kişiyim. Yaklaşık bir yıldır metro çalışmaları nedeniyle büyük sıkıntılar çektim. Toz, toprak ve çamur bir yana aşırı gürültülü çalışan 10 adet iş makinesiyle içiçe yaşadık ama sabırla mutlu sona kavuştuk. Aziz Kocaoğlu’na özellikle teşekkür ediyorum. “



Kaldırım paraları bize bildirilmedi

Bornova Osmangazi’de oturan Yonca Sitesi sakinleri dertli mi dertli. Nedeni? Bornovalılar 2011 yılı Emlak Vergisi ilk taksitini yatırmaya gittiklerinde, kendilerinden asfalt ve kaldırım katkı payı adı altında para istendiğini söylediler. Semt sakinlerinden Sezai Ekici bakın ne dedi:



Sorgusuz sualsiz ödeme

“Bornova Belediyesi, binamızın bulunduğu yerde yapılan yol ve kaldırım çalışmaları nedeniyle bizden para istedi. Biz de böyle bir şeyden haberimiz olmadığını, ne yapılma aşamasında sorulduğunu, ne de ödeme ihbarı geldiğini söyledik.

Ne var ki, Bornova Belediyesi Emlak Vergisi ödeme yerindeki bir kişi tehdit edercesine bize, ‘31 Mayıs’a kadar ödediniz ödediniz, ödemediğiniz takdirde bu paralar sizden icra yoluyla da olsa alınır’ dedi. Yetkililere soruyoruz; bize sorulmadan ve duyurulmadan böyle bir ücretin istenmesi ne derece doğru? Ayrıca semt sakinlerinden istenen katkı payları farklı farklı. 205, 280, 300 ve 350 TL gibi ücretler tahakkuk ettirilmiş. Seçim arifesinde böyle bir uygulama, oylarımızla seçtiğimiz başkanlara ve partilerine zarar verir. Bu tür ödemeler ne derece yasalara uygundur bilinmez ama biz bu paraları ödemek istemiyoruz.”



Araç park yeri eski haline getirilmeli

Bayraklı Çay Mahallesi’nden Ahmet Cihangir, “Bayraklı 1 nolu Sağlık Ocağı’na geliyoruz. Ne var ki, daha önce 8 araç park edilen sağlık ocağı önündeki park alanı daraltıldı. Ayrıca sağlık ocağı girişine de kapalı ve genişletilen kaldırımı zaman zaman seyyar satıcılar işgal ediyor. Kaldırımın eskiden olduğu gibi içeri çekilerek araç park alanının genişletilmesini istiyoruz” dedi.



Belkahve’nin yolu trafiğe açılmalı

Bornova Kavaklıdere köyü sakinleri köylerinden Belkahve’ye geçiş yapılan yolun niçin kapatıldığını öğrenmek istiyorlar. Köşemizi arayan okurlarımız, “Karayolları 2 Bölge Müdürlüğü Ambarlar Kavşağı’nda kavşak çalışması yapıyor. Belkahve Tesisleri ile Atatürk Anıtı’na geçiş yapılan yılların yolu kapatıldı. Köy halkı için hiç iyi olmadı. Trafiğe açılmasını istiyoruz” diyor.



Elektrik kesintisi sona erdirilsin

Çiğli Egekent 8849 sokak sakinleri elektriklerinin aniden kesildiğini belirterek, “Son günlerde elektriklerimiz sık sık kesilmeye başladı. Bu kesintilerin neden olduğunu öğrenemedik. İlgililer, ‘Elektrik hemen geliyor’ diyorlar ama yine kesiliyor. Bu kesintiler elektrikli cihazlarımıza zarar veriyor. Gediz Elektrik, sorunumuza kalıcı çözüm üretmelerini istiyoruz” diyorlar.



Direkler dikildi molozu duruyor

Karşıyaka’dan arayan Aylin Dirhemsiz, “Nergiz Mahallesi 1017 Sokak 21 numarada oturuyorum. Gediz Elektrik semtimizde elektrik direği değişimi yaptı. Direkler dikildi ancak kazılan yerden çıkan molozlar alınmadı. Evimizin kapısı ve garaj olarak kullandığımız yerin tam önünde duran molozlar bize engel oluyor. Molozların kaldırılmasını ve sokağımızın temizlenmesini istiyoruz” diye konuşuyor.



Okuldaki inşaat tehlike saçıyor

Buca Yıldız Mahallesi’nden Mahmut Eren, “Sokağımızdaki Sevgi Ferit Altın İlköğretim Okulu bahçesinde yapımı devam eden inşaatta hiçbir önlem alınmamış. Özellikle öğrencilerin oyun alanlarına bakan kısımlarda inşaat perdesi çekilmesi gerekiyor. Gerek teneffüslerde gerekse okula geliş ve dağılış saatlerinde inşaat çevresinde oynayan çocuklar için acil önlem alınmalı” diyor.



SORUNUNA SAHİP ÇIK

Sokağınızdaki, mahallenizdeki, kentinizdeki aksaklıkları ve yaşamınızda karşılaştığınız sorunları sorumlulara duyurmak, şikayetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulmalarını sağlamak istiyorsanız, 0555-253 52 52 numaralı telefonumu 24 saat arayabilir; ayrıca kemal.onderoglu@milliyet.com.tr elektronik posta adresine iletebilirsiniz.