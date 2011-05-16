İzmir’e niçin yeterli tuvalet yapılmıyor?

Havaların ısınması ve insanların kendilerini sokaklara atmasıyla birlikte genel tuvalet ihtiyacı bir kez daha gündeme gelmeye başladı. Köşemizi arayan okurlarımız, “İzmir’de genel tuvaletlerin yetersizliği yüzünden parklar, tenha sokaklar ve özellikle kentin kalabalık köşelerinde idrar kokusundan geçilmiyor” diye dert yandılar. Özellikle Kordon ve Kemeraltı’ndaki genel tuvalet yetersizliğinden söz eden vatandaşlar, “Ara sokaklar idrar kokuyor” diye dert yandı. Buca Evka-1 Kırgızistan Caddesi’nden arayan Yaşar Usluer isimli okurumuz şunları söyledi:



Olan da kaldırıldı



“Önceki hafta METRO ve İZBAN’da genel tuvalet olmadığını yazdınız. Oralarda tuvalet var ama sadece personele hizmet veriyor. Genel tuvalet Kordon boyunda, Konak Meydanı’nda, Çankaya’da, Basmane’de, Alsancak’ta ve İzmir’in yoğunluk yaşanan yerlerinde yok. Bazı yerlerde olsa da yetersiz kalıyor. Mesela Gazi Bulvarı girişinde bir tuvalet vardı, kaldırıldı. Burada iki taksi durağı var ve ‘Taksiciler ile bu civarda işleri olanlar ihtiyaçlarını nerede gideriyor?’”



Kent idrar kokuyor



Merkezi bölgelerde ihtiyaç duyanlar ya bir iş merkezinin tuvaletine giriyorlar, ki bunların çoğu kilitli oluyor veya han yetkilileri izin verirlerse kullanılıyor. Ya da tenha köşe bulup ihtiyaçlarını sokaklarda gideriyorlar. Şehri yönetenler ‘Güzel İzmir’ ‘Akdeniz’in İzmir’ diye slogan atıyor, idrar kokan sokakları görmüyorlar. Haydi erkekler ve küçük çocuklar bu ihtiyaçlarını kıyıda köşede giderebiliyorlar. Peki hanımlar bu ihtiyaçlarını nasıl giderecekler; özellikle de yaşlı hanımlar?



Sokaklar, bir aydır toz toprak içinde



Bu görüntüler İzmir’in en hareketli ticaret ve alışveriş merkezi Çankaya’dan. Hem de Gazi Bulvarı’nın en işlek köşesinden; 1338 ve 1337 sokaklardan. 1338 Sokak; bu civarda yürütülen altyapı altyapı çalışmalarının mıcır depolama alanı haline getirilmiş. 1337 Sokak da; bu civardaki altyapı çalışmalarını yürüten firmaya ait iş makinesinin park yeri olmuş. Onlarca işyeri sahibi bu konuda dertli mi dertli. Semt sakinlerinden Cumhur Ünveren bakın ne diyor: “Bir aydır bu rezilliği çekiyoruz. Toz, toprak ve çamur kaderimiz oldu. İlgililer yüzümüze bakmıyorlar. Yağışlı günlerde çamur içinde, güneşli günlerde ise toz ve toprak altındayız. İşyerlerimiz ise rezil mi rezil bir durumda.”



Kaldırım ve yollar işgal edilmiş halde



Bu şikayet Konak ve Karşıyaka ilçesindeki okurlarımızdan geldi. Konak’ta Fevzipaşa Bulvarı, Hisarönü, Şehit Fethi Bey, Halit Ziya, Necati Bey ve Kazım Dirik caddelerinin işgal altında olduğunu belirten okurlarımızdan Selahattin Beyazıt ve Cüneyt Çağlar, “Havalar ısındı, yiyecek ve içecek satan işyeri sahipleri masa ve sandalyelerini sokaklara çıkardılar. Sadece kaldırımlar işgal edilse iyi de, yollar bile işgal altında. Masalar yollarda. Toz, toprak içinde ve egzoz kokusu altında yiyecek ve içecek satılıyor, masalara servis yapılıyor. İlginç olanı da konuyla ilgili tek kamu kurumu yetkilisi bu rezilliğe müdahale etmiyor. Ayrıca çığırtkanlıkta aldı başını gidiyor. Belediye benzer işyerlerinde üç kuruş işgaliye parası alıyor, işyeri sahipleri ise 3-5 misli yer işgal ediyor. Peki zabıtalar ve ilgililer bunları görmüyorlar mı?” dediler.



Araçlardan geçilmiyor



Karşıyaka’dan arayan Melahat Ekinci de, “Karşıyaka Çarşısı’nı kesen sokaklar ile Yalı Caddesi ve Bostanlı’daki kaldırımlar hep işgal altında. Araç sahipleri boş buldukları kaldırımları işgal ederek yayalara geçiş hakkı bırakmıyorlar. Bunlara bir de yiyecek ve içecek satan işyeri sahipleri ekleniyor. Onlar da masa ve sandalyelerini dışarı atarak kaldırım ve yolları işgal ediyorlar. Tabii kaldırımların esas sahipleri yayalar da yollarda araçların arasında cambazlık yaparak yürümek zorunda kalıyor. Ayrıca egzoz kokusu ile toz ve toprak içinde yiyecek servisi yapılıyor. Kent yöneticileri bunları görmüyor mu?” diye soruyor.



Banka ATM’leri pislik içinde



Teknolojinin gelişmesiyle sayıları hızla artan otomatik para makinaları sadece para değil, mikrop da taşıyabiliyor. İzmir Göztepe’de oturan ve Fevzipaşa Bulvarı üzerinde işyeri bulunan okurumuz Doğan Özer, “Otomatik para makineleri ATM’ler hastalıkların bulaşacağı bir yer haline geldi. Hele hele koruma altında yani bir kapalı alanda değil de cadde üzerinde ise toz ve pislik çok daha fazla göze çarpıyor. İşlem yapmaya korkar hale geldik. Ayrıca leş gibi kokuyorlar” diyor.



Kordon’daki kanallar tıkalı



1. Kordon’da işyeri bulunan okurumuz Cavit Doğan, “10 yıl önce burları düzenlenirken yağmur suyu için kanallar yapılmıştı. Kanalların üzerinden geçen araçların lastikleri yarılıyor. 1. Kordon’da işyeri sahipleri olarak bu kanalların acilen onarılmasını, ya da kapatılmasını istiyoruz. Yağışlı havalarda işe yaramıyor ve işyerlerimizi su basıyor” diye dert yandı.



Elektrik kesintisi devam edecek

Çeşme Dalyanköy’den Ünal Evcim, “Biz 4261 Sokak’ta oturuyoruz. Herkes elektrik kesintilerinden şikayetçiyiz. Elektriklerimiz sabah kesiliyor ancak akşamları geliyor. Yetkilileri arayıp sorduğumuzda ise ‘Programlı kesinti. Daha iyi hizmet vermek için yapıyoruz’ deniliyor. Kesinti yüzünden özellikle yiyecek ve içecek satan işyerleri sıkıntı içinde” diyor.



Çöp konteyneri yetersiz kalıyor



Buca Şirinyer 382 Sokak sakinlerinden Vahide Uğur, “Bizim sokakta çöp konteynerlerinin yetersiz olması yüzünden insanlar çöpünü boş alanlara, hatta parkın olduğu yere atıyorlar. Havaların ısındığı şu günlerde sokak hayvanları çöpleri dağıtıyor. Çöplerde de sinekler ürüyor. Ayrıca çöp suları sokaklarımıza akıyor ve çok pis kokuyor.Acil çöp konteynerları konulmasını istiyoruz” diyor.



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