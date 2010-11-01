Kadastro işlemleri niçin özelleştirildi







Aliağa Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Saka, kadastro hizmetlerinin özelleştirilmesine isyan ediyor. Saka, “Bu değişikliğin zararını biz vatandaşlar çekeceğiz. Özellikle de iş dünyası bu uygulamadan büyük zarar görecek. Yasa ile oluşturulan özel ‘Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Büroları’ (LİHKAB) ile daha önce kamu eliyle ucuza yürütülen aplikasyon, sınır tespiti, birleştirme, cins değişikliği gibi kadastro işlemleri, 4 katı daha fazla ücret ile yapılacak. Yani bu uygulamanın yükü biz vatandaşlara 4 -5 kat fazla ek maliyet getirecek” diyor ve sözlerini şöyle tamamlıyor:



Hizmetler pahalı olacak

“Lisanslı Harita Mühendisleri Kanunu 16 Haziran 2010’da yürürlüğe girdi ve 1 Ocak 2011’den itibaren İzmir’de de uygulamaya konulacak. Oluşturulan özel bürolarda kadastro işlemleri, kamudan çok daha yüksek bedellerle yapılacak. Daha önce 1000 m2’ye kadar bir arsa veya arazinin aplikasyonu için 146.50 TL. ödenirken, yeni uygulamayla 360 TL, cins değişikliği için 157.5 TL ödenirken 380 TL ödenecek. İki parselin birleştirilmesi ise 78 TL’den 260 TL’ye, irtifak hakkı 78 TL’den 150 TL’ye yapılacak. Parsel veya bir bağımsız bölümün yerinin gösterilmesi veya tespiti ise 33.5 TL iken 70 TL olacak. Bu fiyatlar bölgelere ve yerin ‘Büyükşehir’ kapsamında olup olmamasına göre değişiklik gösterecek. Kadastro hizmetlerinin daha pahalıya satın alınmasına neden olan bu uygulama teknik hizmetler dahilindeki tüm inşaat sektörü ile sade vatandaşa mağduriyet yaşatacak. İş dünyası ve sade vatandaşlar olarak uygulamanın geri çekilmesini ve iptal edilmesini istiyoruz.”





AMBULANSLAR ORTA ŞERİTTEN GİDECEK



İzmirli okurumuz Hüseyin Sarıoğlu tüm sürücüleri uyarmamız için aşağıdaki bilgileri köşemize göndermiş.

Yazıyı aynen aktarıyorum:

“112 Acil Yardım ambulansları yeni yol sistemine geçiş yapıyor. Buna göre, üç şeritli yollarda ambulanslar orta şeridi takip edecek, fermuar yöntemiyle sol ve sağ şeritteki araçlar duracak, orta şeritteki araçlar yanlara açılıp ambulanslara yol verecek.

2 şeritli yollarda ise emniyet şeridinin verdiği pay sayesinde yine araçlar yarım şerit sağa ve sola kayacak, ambulans yine ortadan ilerleyecek. Tüm sürücülerin bu kurala dikkat etmesini istiyorum.”





GSM operatörleri ile internetçiler uyarıldı

Geçen aylarda telefon ve internet kullanıcılarının kazıkladığı ile ilgili köşemize iletilen fatura şikayetlerine “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu” (BTK) yetkililerinden bir açıklama geldi. Kurum, cep telefonu ve sabit telefon operatörleri ile işletmecilere, ‘Kullanımı sınırlı hizmetler’ için aboneleri kalan süre, ya da kotalar hakkında uyarma yükümlülüğü getirdi.

BTK yetkilileri, kullanım miktarı sınırlı (örneğin cep telefonunda 100 dakika, internette 1 GB, sabit telefonda şehir içi 100 dakika, şehir dışı 250 dakika kampanya ya da paketlerde vb.) hizmetlerde, abonelerin kullandığı süre ve kotalar ile kalan hakları konusunda bilgilendirilmesini istedi.

Cep telefonu, yani GSM operatörleri, kullanım miktarı sınırlı hizmetlerde kullanım miktarının kısa mesaj kanalı ile ücretsiz sorgulanmasını sağlayacak. Kullanım sınırının yüzde 80’ine ve yüzde 100’üne ulaşılması durumunda aboneler, GSM operatörlerince kısamesaj (SMS) ile bilgilendirilecek ve bu mesajlar ücretsiz olacak.



TELEKOM da uyaracak

İnternet servis sağlayıcıları ise; internet sayfaları üzerinden kota sorgulamasına olanak getirecek. Kota sınırına ulaşıldığında abone, çağrı merkezi, elektronik ileti veya kolay biçimde ulaşılabilecek diğer bir yöntemle bilgilendirilecek. Güncellik bilgisi sağlanmak koşulu ile kotanın yüzde 80’ine ve yüzde 100’üne ulaşıldığında, kısa mesaj veya internet ekranına gönderilecek.

Bu arada TÜRK TELEKOM’da uyarıldı ve 3 ay içinde rapor hazırlamaları istendi. Türk Telekom da GSM operatörleri gibi kullanım miktarı sınırlı hizmetlerde aboneleri bilgilendirecek. Abonelere, kullanım süreleri konusunda ücretsiz sorgulama olanağı sunacak. .







Hizmetin sonrası böyle mi olmalı?

Bu görüntü; Karşıyaka’nın göbeği 1764 Sokak’tan... Yaklaşık iki aydır durum bu. Öğrendiğimiz kadarıyla fiberoptik kablolar döşenmiş. Hizmete sözümüz yok, teşekkür ederiz. Ancak sonrası böyle mi olmalı? Gelişigüzel kapatılan bu çukurlar yüzünden, adeta cambazlık yapıyoruz. Otomobillerimizi park edemiyoruz. Çünkü alt takımları yerlere sürtüyor. Üstelik her geçen gün biraz daha çöküyor. Yarın buralar yağmur suyuyla dolacak, kim bilir ne kazalar, yaralanmalar olacak? Sorumlusu, belediye değilse kim? Efe Türkel





Suyumuz az ve tazyiksiz akıyor

İzmir Bayraklı’dan Berna Fatma Kademli, “Eskiden Bornova’ya kayıtlı iken yerel seçim öncesi Bayraklı ilçesi sınırlarına girdik. Bayraklı 240 Sokak’taki binamızda sular az ve tazyiksiz akıyor. Hatta bazen duşta kaldığımız bile oluyor. Ayrıca çamaşır ve bulaşık makineleri ile kombilerimiz de bu tazyiksiz su yüzünden çalışmıyor. Beyaz eşyalarımızın bozulmasında kimden hesap soracağız? Sorunumuzun giderilmesini istiyoruz” diyor.





Balçova Belediyesi muhtarlık gibi!...

Bu sözler Balçova sakinlerinden Özgür Kurt’a ait. Okurumuz bakın ne diyor: “Balçova’da halen sürmekte olan jeotermal çalışmaları artık bizi canımızdan bezdirdi. Balçova Belediyesi ise kendini resmen ‘Stand by’ konumuna almış, kente sadece çöp toplayarak hizmet veriyor, geri kalan sürede ise şarkı, türkü ve sosyal etkinliklerle uğraşıyor. Balçova kent olarak son yıllarda o kadar gelişti ama belediyemiz muhtarlık gibi çalışıyor.”