Kaldırımlar bitti sıra yollara geldi





Küçükpark’ta kaldırım işgali yetmemiş yolu da işgal eden işletme yayaları yolun ortasında yürümek zorunda bırakmış.







İzmir’de son yıllarda halkın en çok şikayet ettiği konuların başında; kaldırımların ve yolların kafe, restoran gibi işletmeler tarafından işgal altına alınması geliyor. Pek çok okurumuzun şikayeti hep bu konuda ve ilk sözleri de; “İzmir gün geçtikçe elden gidiyor. Kent disiplini diye birşey kalmadı. Kalabalık yerler seyyarlar eline geçti. Kaldırımlar masa, sandalye ve şemşiyelerle işgal edilip kapatıldı. Sıra yollara ve araçlar için yapılan ceplere geldi. Buralar da masa ve sandalyelerle işgal ediliyor” oldu.

Bu konuyu köşemize aktaranlar arasında bulunan İzmirli bir şehir plancısı bir okurumuz bakın neler söyledi:

Yollar kafe ve restoran oldu

“İzmirli olarak kentimizde son birkaç yıldır yaşanan kaldırım ve yol işgallerine akıl sır erdiremiyoruz. Ne oldu da İzmir böyle laçka bir kent oldu? Belediyeler, 3 -5 kuruş işgaliye parası alacağız diye bu işin cılkını çıkardılar. Turizm kenti İzmir gibi bir şehire bu görüntüleri hiç yakıştıramıyoruz. İşimiz Çankaya ve Alsancak’ta. İzmir’in ‘Kale Arkası’ diye anılan eski ticaret merkezindeki caddelerin tamamında (Şehit Fethi Bey, Halit Ziya, Necati Bey, Kazım Dirik) kaldırım ve yollar, yani sokaklar masa ve sandalyeler dışında yanları ve üstü kapatılarak işgal edilmiş durumda. Bazı sokaklarda da araçlar sokakları işgal etmiş. Yürüyerek geçmek bile imkansız. Araç park edilsin diye planlanan cepler bile restoranlar, kafeler ve fast-food gibi işyerlerince işgal altına alındı. Necati Bey Caddesi’ne gidin görün. Tabii araçlar da yolların tek şeritlerine park etmek zorunda kalmış. Örnek; Rodop İşhanı’nın yanı vb. Bu görüntüler İzmir’e yakışıyor mu? Ayrıca hijyenik de değil. Egzoz kokusu ve toz içinde yiyecek içecek yerleri. Bu görüntüler Fas, Tunus, Cezair, Beyrut ve Ürdün gibi ülkeler de bile yok. “

Kayırma ve rüşvet var

Bu arada Bornova Küçükpark yakınlarında yaşayan okurlarımız ise oldukça dertliler.

Okurlarımız, “Burası artık yaşanacak yer olmaktan çıktı. Batakhane oldu. Buradaki esnaf (!) kaldırım işgalleri yetmedi, artık masa ve sandalyeleriyle yolları işgal etmeye başladı. Kaldırımlar pergule ve çardaklarla kapatıldı. Yollar buzdolabı, şemsiye, masa ve taburelerle ele geçirildi. Halbuki kaldırımlar yayaların, yollar araçların. Nasıl oluyor da belediyeler bunlara göz yumuyor. Belediye 2 veya 4 masa için tek sıra olmak koşuluyla işgaliye alıyor, onlar 8-10 masa ile kaldırımın tamamını, hatta yolu işgal ediyorlar. Masum 1 -2 esnaf ceza yiyor, diğerleri dümenini çeviriyor? Burada kayırma yapılıyor ve hatta rüşvet ağının işlediği söyleniyor. Bu konuyu belediyeye defalarca ilettik ama öylesine ilgileniliyor.”





Bornova Belediyesi’nden moloz toplama hizmeti

Daha önce bu sütunlarda İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait moloz ihbar telefonlarını vermiştik. Büyükşehir Belediyesi gibi Bornova Belediyesi de bu konuda bir çalışma başlattı. İşe özel ekiple Laka Köyü girişine atılan molozları temizleyerek başlayan Bornova Belediyesi ilçe sınırlarına moloz dökenleri ihbar etmeniz, ayrıca evinizde ve işyerinizde çıkan molozların alınması için bir de telefon numarası verdi. Tabii çıkan moloz miktarı 30 çuvalı geçmemek koşuluyla.

İşte verilen telefon numarası: 0232 479 22 23.

Cezası en az 789 TL.

Belediye Başkanı Kamil Okyay Sındır, “Bornova Belediyesi temizlik ekiplerimiz tarafından evlere ücretsiz moloz temizleme hizmeti getirdik. Molozlar; özellikle geceleri atılıyor. Laka Köyü civarına molozlar daha çok Bornova dışındaki ilçelerden getiriliyor. Biz her hafta Bornova’da moloz temizliğine çıkıyoruz. Yılda en az 150 kamyon moloz topluyoruz. Vatandaşlarımızdan temizlik konusuna gösterdikleri duyarlılığı moloz konusunda da göstermelerini bekliyorum. Bunun için herkes önce kendi evinin önünü temiz tutma mantığıyla hareket etmelidir. Evlerindeki çöpleri, molozları belediyeye teslim edebilirler” dedi ve kaçak olarak moloz dökmenin cezasının 789 TL’den başladığını da hatırlattı.





Öğrenciler, Başkan’a sesleniyor

İzmir Menemen’e bağlı Maltepe İlköğretim Okulu’nda eğitim ve öğretim gören öğrencilerle, velilerinin Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin’den istekleri var. Bakın ne diyorlar: “Başkanım; okulumuzu biz öğretmenlerimizle birlikte temizliyoruz. Sınıfları, tuvaletleri, hatta bahçemizi biz temizliyoruz. Çünkü okulumuzda hizmetli yok. Öğretmenlerimiz çaylarını kendileri yapıyor, bulaşıklarını kendileri yıkıyor. Hatta okulumuza misafir geldiğinde öğretmenler hizmet ediyor. Bunun dışında ders araçlarımız ve kaynaklarımız yetersiz. Modern eğitimden mahrumuz ve teknolojik imkanlardan yararlanamıyoruz. Ayrıca kışlık yakacaklarımız çok geç geliyor. Kış aylarında bazen yakıtımız bittiğinde soğuk sınıflarda ders yapmak zorunda kalıyoruz.” Başkanım, bu okulu bir ziyaret etmenizi bekliyoruz.





Bu sürücü bulunup gereği yapılmalı

35 BVD 95 plakalı özel araç sürücüsü geçen hafta Çankaya Kavşağı’nda araçlara kırmızı, yayalara ise yeşil ışık yandığı sırada geçiş yaptı. Üstelik o yoğun trafik akışına rağmen bir de U dönüşü yaparak geldiği istikamete devam etmesi ise kazaya davetiye çıkaran türdendi. Yeşil ışık yandığı için geçiş yapan yayaları sağa ve sola savurarak, araçlara da fren yaptırarak geçti. Konuyu Trafik Şube Müdürü Hasan Hüseyin Özdemir’in dikkatine sunuyorum.





Yokuş aşağı yolda durak mı olur?

Karabağlar’dan arayan okurlarımız, “İhsan Alyanak Mahallesi Çamlık Cami Durağı düz bir yerde idi. Bu durak kaldırıp yokuş aşağı bir yere konuldu. Kim karar verdi, bilmiyoruz ama otobüs bile bu durakta zor duruyor. Burada otobüse binmeye korkuyoruz. Yarın yağışlar başladığında otobüsün freni tutmazsa bunun sorumluluğunu kim alacak? Otobüsün kaymayacağı ne malum. Otobüs durağının eski yerine alınmasını istiyoruz” diyor.





Çöp konteynerleri yer değiştiriyor

Karşıyaka Aksoy Mahallesi sakinlerinden Ahmet Çakmak, “Karşıyaka Aksoy ve Donanmacı mahallelerinde çöp konteynerleri sürekli yer değiştiriyor. Çünkü, araçlarını 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1737 sokaklara park etmeyen sürücüler kendilerine araç park edecek yer açmak için çöp konteynerlerini oradan oraya taşıyorlar. Bu sokaklardaki çöp konteynerleri için cepler açmak mümkün değil mi? Ayrıca bunlar sabitlenebilir mi?” diyor.



