Karşıyaka Tüneli’nde hız sınırına uyulmuyor





İzmir Çevre Yolu’nun Karşıyaka-1 ve Karşıyaka-2 tünelleri ile giriş çıkışlarında kontrollerin artırılması isteniyor.





Tüneller konusunda uyarıda bulunan okurlarımız, kurallara uydukları için taciz edildiklerini belirtiyor





İzmir çevre yolunun Bornova-Çiğli arasındaki 1876 metrelik Karşıyaka Tüneli’ni kullananların tünellerde 90 kilometre hız sınırına uyulmadığı ile ilgili şikayetleri geçen yıl da dile getirmiş ve kent yöneticilerinin dikkatine sunmuştuk. Uyarımız sonrası önlemler artırılmış, sürat yapanlarda ve kaza sayısında azalma olmuştu.



Hız limiti 90 kilometre

Ancak son aylarda tünellerde aşırı sürat yapanların sayısında artış olduğu, tünel giriş ve çıkışları dahil olmak üzere sürat yapıldığı bildirildi. Mahmut Yılmaz, Selim Kayabaş ve Bedri Akın isimli okurlarımızın şikayetlerini aynen aktarıyorum: “Biz sabah ve akşam saatleri bu yolu kullanıyoruz. Ancak, son aylarda bu yolda gidip gelmeye korkar olduk. İki tünelde de ‘PLA-TA-SİS’ yani ‘Plaka Tanıma Sistemi’ ve 90 kilometre sürat uyarı levhaları bulunmasına rağmen, hız sınırına uyulmuyor. 110 ile 130 kilometre arasında sürat yapılıyor. Biz kuralı uyguluyoruz ama taciz ediliyoruz; 90 kilometre sürat ile gittiğimizde arkamızdaki araçlardan ışıklı ikaz alıyoruz. Sürekli rahatsız ediliyoruz. Özellikle tünellerin içinde hız kuralına hiç uyulmuyor. Biz sürat yapanların plaka tanıma ve okuma sistemi ile tespit edilerek cezalandırılmalarını öneriyoruz. 5 günlük tatil nedeniyle burada kontrollerin artırılmasını istiyoruz.”







Seyyar satıcılar, iki gün işe çıkarılmasın





Bu şikayeti köşemizde o kadar çok dile getirdik ki, İzmirli işyeri sahipleri artık isyan ediyorlar. Bizi arayan İzmir’in eski işadamlarından bir okurumuz bakın neler diyor: “İzmir’in kent merkezi odaklı her köşesi akşam saatlerinde seyyar satıcılar eline geçiyor. Özellikle Kemeraltı ve bağlantılı kavşaklar ile Hatay Caddesi ve Güzelyalı, işportacıların ve seyyar satıcıların eline geçiyor. Ne kerametse vergilerimizle maaş alan görevliler bu saatlerde ortadan kayboluyor. Bu nasıl bir anlayıştır ki, akşam saatlerinde İzmir kayıtsız ekonomiye teslim ediliyor.



Yolu işgal ediyorlar

Biz bir sürü rüsum ve vergi ödeyelim, SGK ödeyip işsizliğe çare için insan çalıştıralım, denetim yapacak olanlar ile güvenliğimizi sağlayanlar akşam mesai bitti diye ortadan yok olsun. Benim giyim mağazalarım var ve akşamları işyerlerimin önü ürünlerimizi satan işportacılarca işgal ediyor. Hiç değilse önümüzdeki iki gün için de kentimizi seyyar satıcılara teslim etmesinler.”









Kaldırım çalışmaları ne zaman bitecek?



Bu soruyu Hatay, İnönü Caddesi’nde işyeri olan okurlarımız sordular. İnönü Caddesi’nin Askeri Hastane ile Nokta Taksi Durağı arasındaki işyeri sahipleri kaldırım yenileme çalışmalarınden dert yandılar. Okurlarımız, “İzmir Büyükşehir belediyesi semtimizdeki kaldırım yenileme çalışmalarını niçin denetlemiyor. O kadar kötü ve dağınık çalışılıyor ki, zaten metro çalışmaları nedeniyle mağdur olduk. Şimdi de rezil oluyoruz. Dükkanlarımızın önü moloz yığınları ile kapatıldı. Müşteriler gelmek istese de giremiyorlar. Esen hafif bir rüzgarda işyerlerimiz toz ve toprak içinde kalıyor. Çoğu işyeri gıda maddesi satıyor... Ayrıca iş makineleri yüzünden trafik tıkanıyor ve korna seslerinden rahatsız oluyoruz. Ekipler artırılarak çalışmaların hızlandırılmasını istiyoruz” dediler.











Örnekköy Mezarlığı çöp ve molozla doldu



Karşıyaka’dan arayan Sadık Karapınar, “Hafta içinde gittiğim Örnekköy Mezarlığı’nın bakımsızlığı beni çok üzdü. Mezarlık çöplüğe dönmüştü. Özellikle yukarı kısımları çok kötü durumda. Kent düşmanı bazı kişiler mezarlığa moloz dökmüşler. Ayrıca mezar araları da çöp içinde. Gördüklerimi ilgili birimlere aktardım. Ele alınır ve Kurban Bayramı nedeniyle hafta sonu mezarlığa gelenler temizlenmiş bir mezarlık görürler” dedi.





Harmandalı-Evka 5 yolunu tamir edin





Çiğli Evka-5 sakinlerinden Murat Özkan, “Evka-5 Yonca Kavşak Çalışması ile beraber Evka-5 girişindeki yoğunluk arttı ve trafik zorlaştı. Ayrıca viyadük çalışmalarıyla da daha zor hale geldi. Araçlar şantiye içinden geçmek zorunda bırakıldı. Menemen ve Harmandalı tarafından gelip Evka-5’e çıkmak isteyenler, Çiğli merkeze gidip geri dönüyor. Halbuki Harmandalı Evka-5 arasındaki tali yol çok pratik. Ancak, araçlara zarar verecek derecede bozuk olduğu için bu yol tercih edilmiyor. Bu yoldan Evka-5’e çıkmak iki dakika sürerken Çiğli üzerinde 15 dakikayı buluyor. Yol çok kısa ve 1-2 günde düzenlenebilir. Bu yol kullanıma açılırsa trafik azalır” diyor.







222 hatlı otobüs hep geç kalıyor





Karşıyaka Şemikler sakinlerinden Semih Karakaç, “Biz 222 hatlı Mavişehir aktarma-Karşıyaka otobüsü ile ulaşım sağlıyoruz. Bu otobüs hiçbir zaman vaktinde gelmiyor. Ayrıca 222 hatta çalışan bazı şoförler durakta yolcu var mı, yok mu bakmadan geçip gidiyor. İşe ve okula bu yüzden geç kalıyoruz. 487 hatlı Demirköprü-Karşıyaka otobüs ise hareket saatlerine uyuyor. Ancak, kullanamıyoruz. Çünkü, sırtımızda çantamız, elimizde eşyalarımızla aradaki mesafeyi iş ve okul yorgunluğunun üstüne yürümek gerekiyor. Bu konuyu Eshot’a dilekçe ile bildirdik ama hiçbir değişiklik olmadı. Biz bu otobüsün hareket saatlerinin düzenlenmesini ve şoförlerin de uyarılmalarını istiyoruz” diyor.



