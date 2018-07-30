Kemeraltı pis kokuyor

İzmirliler, “Konak Meydanı’ndan Anafartalar Caddesi’ne girdiğimiz andan itibaren önce vilayetin inşaatının tedbirsizliği, sonrasında ise kanal ve mazgalların mide bulandıran ağır kokusuyla karşılaşıyoruz” diye dert yanıyor

Okulların tatil olması, yaz aylarının gelmesi ve turizm hareketliliğinin başlamasıyla birlikte İzmir’e gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin öncelikle gezdiği Tarihi Kemeraltı Çarşısı’ndan oldukça fazla şikayet geldi. Gazetemizi ve özellikle köşemizi arayan vatandaşlar, öncelikle İzmir Valiliği binasında yapılan tadilat çalışmaları nedeniyle yeterli önlem alınmadığından dert yandı. İnşaat alanını çevreleyen demir panoların dışında kırım ve yıkım yapılırken parçaların üstlerine ve başlarına geldiğini söyleyen okurlarımız bakın ne dediler:

‘Bez örtü konulsun’

“Valilik inşaat alanı için demir panolarla birlikte, çatıdan itibaren panolara kadar bir örtü konulsa çok iyi olur. Vilayetin tadilatını yapan firma niçin böyle bir önlem almadı? Hem de tarihi çarşının girişindeki bu görüntü geçenleri korkutuyor. Üst kattaki pencereler sökülürken moloz kırık ve artıkları bir yana, çıkan toz ve toprak başımıza yağıyor. Ayrıca Anafartalar Caddesi boyunca giyim eşyası satanlar, pastaneler, dönerciler ve diğer yiyecek mekanları ile çerez ve baharat satan mekanlarının tamamı toz içinde kalıyor. En önemlisi panolar ile vilayet duvarları arası da adeta çöplük olmuş durumda. İkinci çirkinlik; Konak Meydanı’ndan Anafartalar’a girdiğiniz andan itibaren yağmur suyu kanalları ile özellikle tadilat yapılan vilayete ait mazgallar leş gibi kokuyor. Koku dayanılacak gibi değil. Yağmur suyu kanalları zaten pislik içinde ve koca yaz ayları geçmek üzere temizlendiğini görmedik. Mazgalların arası çöp ve pislik içinde. Çarşıyı gezmeye gelenlerin bir kısmı çöplerini yerlere atıp gittiği için bunlar yaşanıyor. Ayrıca cadde üstündeki işyerleri de işyerlerini süpürdüklerinde mazgallara bırakıyorlar. Onun için çarşı çöp ve koku içinde kalıyor. Bir önemli husus da bazı mekanlar çöpünü erken çıkarıyor. Yani ‘Tarihi Kemeraltı Çarşısı’ her zaman olduğu gibi yine Allah’a emanet!”

‘Bu çirkinlik daha ne kadar sürecek?’

Bu şikayet İzmir’in turizm kenti Selçuk’tan geldi. Bu bir yıldır onarılmayan yol Tabak Caddesi olarak geçiyor. Selçuklular şikayetlerini şöyle dile getirdi: “Bu yol ilçemizin önemli bir ulaşım ağı. Şirince otobüs ve minibüsleri bu yolu kullanıyor. GEDİZ Elektrik ile Tarım Kredi Kooperatifi’ne ve Selçuk Esnaf Odası ile ilçenin inşaat sektörünün iki büyük şirketine giden bir cadde. Ancak gelin görün ki, neredeyse bir yıldır sökülen parke taşları döşenmedi. Toz ve toprak bir yana, bu çirkin görüntü böyle bir ilçeye yakışmıyor. Yolun bir an önce onarılmasını, ayrıca 06 AEC 940 plakalı araç sahibi kaldırımı bir haftadır yasal olmayan şekilde işgal ettiği için de kaldırımı kullanamadık, gereğinin yapılmasını istiyoruz.”