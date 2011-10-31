Kent müfettişliği için gönüllü olun

İzmir Kent Konseyi 4. Olağan Kongresi’nde konuşan Kocaoğlu, şehirde yaşamın daha kolay hale gelebilmesi için, çözümlere yardımcı olacak bir öneri getirdi

Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu bu çağrıyı, geçen hafta Fuar Gençlik Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen İzmir Kent Konseyi 4. Olağan Kongresi’nde yaptı. Başkan Kocaoğlu İzmir’in bütün dinamikleri ile bu kentte yaşayanların temsilcilerinin kent konseyinde olmasını arzuladığını söyledikten sonra sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu önerim; İzmir’de yaşayan herkesin düşüncesini, eleştirisini bize yansıtması ve bu kanaldan gelecek eleştiriler, öneriler ile projelerin çalışmalarımıza ışık tutması açısından önemlidir. Büyükşehir olarak projeler yapıyoruz. ‘Büyük Körfez Projesi’ ile yüzülebilir bir ‘Körfez’ hedefliyoruz. Çevre konusunda dünya ile yarışır duruma gelmek istiyoruz. Konseyin daha aktif ve daha katılımcı olmak için yaptığımız büyük projeler yanında halkımızın günlük yaşantısını kolaylaştıracak, basit görünen ama genelde büyük sıkıntılar yaratan sorunlar için elinizden gelen desteği vermenizi bekliyorum. Örneğin; şoförlerin halkımıza davranışları, su patlaklarının anında onarılmaması, bozulan yolların hemen yamanmaması ve bunlar gibi eleştiriler alıyoruz. Bu nedenle duyarlı vatandaşlarımızın gönüllülük esası ile bize uyarılarda bulunmalarını istiyoruz. Hepinizin ‘Gönüllü Kent Müfettişi’ olmanızı istiyorum. “







Bu kamyon torpilli mi?

Buca Bahçekapı Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi sakinlerinden Mehmet Sığırcı, “Sokağımızı işgal eden kamyon kaldırılsın” başlığı ile şikayetini iletmiş, biz de köşemizde yer vermiştik. Okurumuz, yazımızdan sonra hiçbir değişiklik olmadığını belirterek fotoğraflarını da çektiği şikayetini bir kez daha yineliyoruz : “Bu kamyon aylardır burada, kimse görmüyor mu? Yeni yapılan Buca Tenis Kortu’nun arkasındaki BİM Mağazası ile bir türlü bitmeyen inşaatın yanında yıllardır çalışmayan ve yeri değiştirilmeyen bir kamyon ve bu kamyonun üstünde de inşaata su vermek için su deposu var. Kamyonun durduğu yol işlek bir yol. Bu yoldan otobüsler, minibüsler dahil tüm araçlar geçiyor. Yolu kaplayan bu kamyon bütün trafiği alt üst ediyor. Yayalar için de tehlike saçıyor ve çirkin görünüyor. Galiba sahibi torpilli ki bu kamyonun kaldırılması için kimse uyarmıyor. Biz bu kamyonun buradan kaldırılmasını istiyoruz.”

DÖRT?MAHALLENİN?SORUNU?ÇÖZÜLMEDİ



Otobüsümüz ne zaman sefere konulacak?



Karşıyaka Bostanlı Mahalle Muhtarı Mehmet Türker, Şemikler Mahalle Muhtarı Bahar Zengin, Yalı Mahalle Muhtarı Ahmet Şentürk ve Demirköprü Muhtarı İbrahim Akça mahallelerindeki vatandaşların 18 aydır çözümlenmeyen sorununu bir kez daha yetkililere aktarmamızı istediler. Dört muhtar bu sorunu daha önce de iletmiş ve biz de dile getirmiştik. Dört mahallede 90 bin vatandaşın yaşadığını belirten muhtarlar, İZBAN seferleri başlayınca kaldırılan 487 nolu otobüsün veya yeni bir hattın tekrar hizmete alınmasını istediler.

Kroki de eklemiştik

Dört mahalle muhtarı adına arayan Muhtar Türker, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne 18 ay önce dilekçe vermiştik. Hatta dilekçemize bir de güzergah krokisi eklemiştik” dedi ve şöyle devam etti:

“Aradan geçen süre içinde halkımız büyük sıkıntı çekti. Şu anda dört mahallede yaşayan onbinlerce kişi, özellikle yaşlılar, hamileler, çocuklu kadınlar ve hasta insanlar mağdur. Demirköprü civarına bir altgeçit yapılacağı, sorunun ondan sonra çözüleceği söylenmişti. Altgeçit ve yollar tamamlandı, otobüs gelmedi. Dört mahalledeki 90 bin vatandaş Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun bu konuya çözüm getirmesini bekliyoruz.”



TOKİ’den, kente ulaşım aracımız yok



Torbalı Yazıbaşı TOKİ Konutları’ndan arayan okurlarımız toplu ulaşım konusunda dert yandılar. Okurlarımız, “TOKİ konutlarından Yazıbaşı’na, Torbalı’ya ve İzmir’e gidecek aracımız yok. Yazıbaşı’na inişte ve Yazıbaşı’ndan evlerimize dönüşte her seferinde en az birbuçuk kilometre yürümek zorunda kalıyoruz. Konutlar Yazıbaşı dışında. Sabahları köpeklerin saldırısına uğruyoruz. Akşamları ise çok daha zor oluyor. Çocuklarımız okullarından ve eşlerimiz ve kızlarımız işyerlerinden karanlıkta geliyor. Tabii her türlü tehlike ile başbaşa. Bir elimizde lamba, bir elimizde sopa onları karşılıyoruz. Biz acilen konutlarımıza ve köye düzenli olarak çalışan minibüsler veya otobüs tahsis edilmesini istiyoruz” diyorlar.



Kesintiler daha ne kadar sürecek?

Torbalı Ayrancılar Egekent-4 sakinleri aylardır yaşadıkları elektrik kesintilerinin daha ne kadar süreceğini sordular. Semt sakinleri, “Egekent-4’teki binalar 10 katlı ve üst katlara asansörlerle çıkılıyor. Sık sık yaşanan elektrik kesintileri yüzünden asansörlerde kalıyoruz. Saatlerce elektrik gelmediği zamanlar üst katlarda oturan yaşlılar ve çocuklar sıkıntı çekiyor. Bu sıkıntı daha ne kadar sürecek?” diye soruyorlar.



Aydınlatma lambalarını onarın

Bu ihbarı Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nı kullanan bir okurumuz yaptı. Okurumuz, “Ben sabahları çok erken işyerimi açıyor ve akşamları da saat 22.00 gibi evime dönüyorum. Bulvardaki aydınlatmalar nedense sık sık arızalanıyor ve uzun süre onarılmıyor. Şu sıralar Mektupçu civarında 3-4 direkteki lambalar yanmıyor. Geceleri trafik kazaları yaşanıyor. Bulvardaki arızalı lambaların onarılmasını istiyorum” diyor.



SORUNUNA SAHİP ÇIK

Sokağınızdaki, mahallenizdeki, kentinizdeki aksaklıkları ve yaşamınızda karşılaştığınız sorunları sorumlulara duyurmak, şikayetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulmalarını sağlamak istiyorsanız, 0555-253 52 52 numaralı telefonumu 24 saat arayabilir; ayrıca kemal.onderoglu@hotmail.com elektronik posta adresine iletebilirsiniz.