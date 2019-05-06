Kentimiz, havayolu ulaşımında yetersiz

Denizlili sanayici ve iş insanları, uçuş sayısı ve sefer saatlerinin acilen artırılmasını, yeni rotalar eklenmesini ve uçak bilet fiyatlarının daha uygun seviyelere çekilmesini istiyor.

Bu açıklamayı Denizli Sanayici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Okan Konyalıoğlu yaptı. Türkiye’nin 2023 hedeflerindeki ‘Onuncu Kalkınma Planı’nın omurgasını oluşturan faaliyetleri arasında yer alan ulaşım altyapısının geliştirilmesini isteyen Başkan Konyalıoğlu, “Bu çalışmalar bünyesinde illerin metropollere ve yurt dışı pazarlara erişimini kolaylaştıran havayolu seferlerinin planlanmasını inceledik. Sanayi, tarım ve turizm kenti Denizlimiz ne yazık ki, sosyoekonomik gelişmişlik sıralamasında benzer seviyedeki veya coğrafi olarak yakınımızda bulunan eşdeğerdeki diğer illere kıyasla geride kalmaktadır” dedi.

‘Zaman kaybı’

Uçak seferlerinin sayısının ve saatlerinin sınırlı oluşu nedeniyle iş insanları olarak, müşteri ve konuklarını Denizli’de ağırlamakta zaman zaman sorunlar yaşadıklarına dikkat çeken Konyalıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “İş görüşmelerimizi bu yüzden İzmir, İstanbul gibi illere taşımak zorunda kalıyoruz. Bu uygulama, zaman kaybının yanında, tesislerimizi ve ürünlerimizi yerinde gösterebilme avantajımızı da yok ediyor. Denizli, yaptığı ihracatla son yıllarda ülke genelinde ilk 8’de yer almasına rağmen, 2017 ve 2018’de 9’uncu, Mart 2019 verilerine göre de 10’uncu sıraya geriledi. Kentimizin, ticari ve sınai potansiyelini turizm avantajlarıyla birleştirerek ekonomik gelişmeye yansıtabilmesi için havayoluyla ulaşımımız acilen ele alınmalı.”

‘Havalimanı yapılsın’

Havaalanının yetersiz olduğunu söyleyen Başkan Konyalıoğlu, önerilerini şöyle sıraladı: “Şu anda kullanılan havaalanı, ekonomi ile turizme hizmet açısından yeterli değil. Üstelik, Denizli merkezYapıştıre 65 kilometre uzak. Biz, orta ve uzun vadede kente daha yakın ve büyük bir havalimanı yapılmasını, havayoluyla entegre kara ve demiryolu ulaştırma imkânlarının artırılmasını öneriyoruz. Kısa vadede ise, Denizli için uçuş sayısı ve sefer saatlerinin geliştirilmesini, yeni rotaların eklenmesini, uçak bilet fiyatlarının daha makul seviyelere çekilmesini istiyoruz. Şehrimizin ticari, sanayi ve turizm potansiyeline yakışır şekilde bir havayoluyla Türkiye’ye ve dünyaya entegre olabilmesi için, valimizden, vekillerimizden ve tüm büyüklerimizden çözüm bekliyoruz.”