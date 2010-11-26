Kontörümüz bitene kadar geçerli olsun

İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırlarında ikamet etme koşulu ile toplu ulaşımın ESHOT, İzmir Metrosu, İZDENİZ ve ulaşım ağına yeni katılan İZBAN’da 60 yaş kartı kullanım hakkına sahip olan okuyucularımızın bir isteği var. Emeklilerin istekleri şöyle:

“60 yaş kartlarına geçen yıl yüklenen 750 kontör tükenmeden yenisi için aidat istenmesin. Kontörümüz bittiğinde gerekli işlemleri yaptırarak kartımızı kullanıma açtıralım. Yine bir yıl geçerli olsun. Bir yıl içinde 750 kontör bitince yine geçersiz sayılsın. Bu isteğin nedeni malum, emeklilerin gitgide kötüye giden ekonomik durumları...”



“Bitince kapatılsın”



64 yaşındaki bayan okurumuz bu isteğini şöyle ifade ediyor:

“İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne geçen yıl 10 TL kart bedeli 175 TL’de kullanım bedeli ödeyerek, 750 kontör yüklenen 60 yaş kartı aldım. Tabii sınırlama getirilmiş olması çok ilginçti. Bu yıl uzun süre rahatsızlık geçirdiğim için kartımı kullanamadım. Geçenlerde gördüm ki, kartımda daha 550 kontörüm var. Ocak 2011’de yeni dönem için bizden tekrar para istenecek ve yeniden yükleme yapılacak. Niçin kartlardaki kalan kontörler bitene kadar kullanmamıza izin verilmiyor? Kartı biten yükleme yaptırsa ve yine o yıl içinde geçerli olsa ve kontörü bitince kapatılsa olmaz mı?”

Konuyu Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun dikkatine sunuyorum.



175 TL ÖDENİYOR



Geçen yıl 60 yaş kartlarına kart bedeli olarak 10 TL, kullanım bedeli için ise 175 TL alınmıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 60 yaş üstündeki vatandaşların toplu ulaşım araçlarından ucuza yararlanmaları amacıyla düzenlediği kartların ücretini 2006’dan 2009 yılına kadar 150 YTL olarak belirlemiş, 2010 yılında ise 10 TL kart bedele hariç, kart kullanım bedellerini 15 TL artırarak 175 TL yapmıştı. Bakalım bu yıl artış yapılacak mı? 60 Yaş Kartı sahipleri bir yıl içinde 750 kontör kullanım hakkı yanında 90 dakika içindeki ‘Sınırsız biniş hakkı’nda da yararlanabiliyorlar.