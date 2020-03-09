Kooperatif modeliyle bu sorunu çözeceğiz

Uygulamanın üç ayağının olduğunu vurgulayan Başkan Serdar Sandal, “Bunlar, vatandaş müteahhit ve belediyeler... Bu proje sayesinde tek bir kimse mağdur olmayacak, kararlar birlikte alınacak” dedi

Yeni inşaatların yapımında bina sahiplerinin sorunlarını çözmek için en uygun formülün kooperatif modeli olduğuna karar veren Bayraklı’daki konsorsiyum, KDV muafiyeti ile birlikte kredi bulmada da kolaylık sağlanacağı için bu kararı aldıklarını bildirdi. Bayraklı’da düzenlenen ‘Kentsel Dönüşümde Kooperatif Modeli’ toplantısının moderatörlüğünü, inşaat mühendisi Prof. Dr. Adnan Oğuz Akyarlı yaptı. Toplantıya Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ile birlikte İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İzmir Şubesi temsilcileri, Büyükşehir Danışmanı Ali Onat Çetin, Bayraklı Belediye Meclisi üyeleri, başkan yardımcıları, belediye bürokratları, Baro temsilcileri ve dönüşüm yapılacak olan bölgelerin temsilcileri katıldı.

İMO Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Alıç süreci, “Kentsel dönüşüm bina yenileme değil; modern, çağdaş ve yaşanabilir yapılar ile yeşil alanların olduğu, sürdürülebilir bir kent oluşturmak olmalı” diye özetledi. Arsa sahiplerinin itirazlarının sıkıntı oluşturacağını belirten inşaat yüksek mühendisi Rahmi Doğan Canıvar, “Kooperatif modeli ile kimin ne alacağı gibi belirsizliklerin ortadan kalkacağını anlatmalıyız” dedi. İnşaat mühendisi Alper Akbulut, “Kooperatifçilik, bir grup insanın ortak amaç için bir araya geldiği bir sistemdir. Bunu başarabilmenin yolunun işbirliği ve dayanışma olduğunu anlatmalıyız” diye konuştu. İnşaat yüksek mühendisi Necmi Okumuş da şunları söyledi: “Mal sahibi, müteahhit, belediye, mimarlar ve mühendisler birlikte kazanacak. Tek kural, birlik olmak. Amacımız, insanların can güvenliğini sağlamak olmalı; fen ve sanat kuralları çerçevesinde yaşam alanı oluşturumalı.”

‘Mevcut planla yapamayız’

Kentsel dönüşümde kooperatif modeliyle ilgili teknik heyetin sunumlarının ardından Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da şunları söyledi: “Hedef, vatandaşın memnun olacağı bir dönüşüm projesi geliştirmek olmalı. Kooperatif mantığına sıcak bakıyorum. Bu uygulamanın üç ayağı olacak; vatandaş, müteahhit ve belediyeler. Bu proje sayesinde kimse mağdur olmayacak. Mevcut planlarla dönüşümü yapamayacağız. Vatandaşın taleplerini doğru alıp, revizyonları doğru yapıp, kooperatif modeline entegre ettiğimizde, bu işi başarabiliriz.”

5496 konut 317 İşyerİ

Bayraklı’dakİ dönüşüm projesi; Cengizhan, Fuat Edip Baksı ve Alparslan mahallelerinin büyük bir bölümünü içeriyor. Büyükşehir Meclisi, Çay ve Tepekule mahallelerinin bir bölümünü ilgilendiren 1/5.000 ölçekli ek nâzım imar planını da kabul etti. 5496 konut ve 317 işyeri dönüştürülecek. 600 bin metrekarelik bölgede projeler hazır. Hak sahipleriyle görüşme ve sözleşme süreci devam ediyor.