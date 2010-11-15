Kurbanı kestirmek için randevu alın







Yarın Kurban Bayramı’nın birinci günü. Bayramın barış, sevgi ve kardeşlik içinde geçmesi dileğiyle İzmir’de bayram için alınan önlemleri bir kez daha hatırlatacağım.

İzmir Valililği ve Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmeleri için gerekli tüm önlemleri aldıklarını açıkladı.

Mezarlıklara bugünden başlamak üzere bayramın birinci günü için otobüsler tahsis edildi. Kurban satış ve kesim yerleri hijyenik koşullarla donatıldı ve güvenlik önlemleri alındı. Ayrıca çarşı ve pazarlarda da güven içinde alış veriş yapılması için İzmir Emniyet Müdürlüğü ile belediye zabıta müdürlükleri tüm önlemleri aldı.



Kurala uymayana 70 TL ceza

Gelelim bayramda kurban kesecekler için yapılan uyarılara:

İzmir Büyükşehir Belediyesi metropol belediyelerden Konak, Karabağlar, Bornova, Gaziemir, Balçova, Çiğli, Bayraklı, Karşıyaka ve Buca’da 16 noktada 28 adet kesim alanı belirleyerek ‘randevu’ sistemini uygulamaya koydu.

Büyükşehir ayrıca; cadde, sokak, apartman aralığı, park, otopark, yol ve otoyol kenarları, spor ve çocuk oyun alanları gibi yerlerde kurban kesip, atıklarını sokağa ve kamuya ait alanlara bırakanlara, Kabahatler Kanunu ’nun 41/3. maddesi gereği işlem yapılacağını ve 70 TL para cezası uygulanacağını da belirtti.





İŞTE ALINAN ÖNLEMLER

- Kurban kesiminde izdiham yaşanmaması için randevu sistemi uygulanacak.

- Kesim yapacak kişilerin, kesim karşılığında makbuz verip vermediği takip edilecek.

- Kesim ücretleri, kesim çadırlarının bulunduğu yerlerde halkın rahatlıkla görebileceği yerlere asılacak.

- Ehliyetsiz kasaplara izin verilmeyecek ve belgeli kasaplar ile yardımcıları, tanıtıcı kimlik kartı takacaklar.

- Kesim sonrası atıkların toplanarak bertaraf edilmesi sağlanacak.

- Kesim ve satış noktaları, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edilecek. Atıklar en kısa sürede ilçe belediye ekiplerince toplanarak Harmandalı Çöp Toplama Alanı’na nakledilecek.

- Kesim alanlarında ilçe belediyelerince yeterli sayıda kapalı çöp konteynerleri bulundurulacak.

- Kurban kesim ve satış yerlerinde kurulan çadır ve tesisatın korunması, hırsızlık kapkaç gibi olumsuzluklarla karşılaşılmaması için gerekli emniyet tedbirleri alınacak.

- Sorunlarınız için Hemşehri İletişim Merkezi’nin (HİM) 445 66 55 numaralı telefonu açık tutulacak.

- Merkez 1 ekipleri ve İZSU 24 saat çalışacak. Merkez 1 için 293 11 00 ve 293 13 14 numaralı telefonlar, kanal arızaları için ise 265 14 40 - 265 14 41 numaralı telefonlar aranabilecek. Su arızaları için ise 445 66 55 numaralı telefon ile yönlendirme yapılacak.

- Kaçak kesimlerle ilgili şikayetler için ise 459 21 33 - 293 12 83 ve 293 11 21 telefon numaralarına ihbar edilecek. Ayrıca yaşanacak olumsuzluklar için de 482 28 74 - 293 35 61 ve 293 65 60 numaralı telefonlar aranabilecek.







Kullanılmayan suyun bedelini kim ödeyecek

Geçen hafta İzmir Büyükşehir Belediyesi Selçuk Pamucak sahiline Zeytinköy su deposundan su sağlayan isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle bir kesinti yaptı. Kesinti 8 Kasım 2010 Pazartesi günü sabah 08:00’den 12 Kasım 2010 saat 12:00’ye kadar, 5 gün süreyle sürdü. Kesintiden, Pamucak sahil bölgesi oteller ve kooperatifler (siteler) ile bölgedeki aboneler etkilendi. Böyle olunca da Pamucak koyundaki 3 site ile çevredeki birçok aile yakınlarının yanına taşındı. Arıza giderildi ve su 12 Kasım günü yerine 11 Kasım 2010 Perşembe günü akşam saatlerinde verildi. Ancak çeşmelerden su yerine çamur aktı. Sular geldi diye sevinen Pamucak sahilindeki site sakinleri berrak suya kavuşmak için metreküplerce suyu kanallara akıttı. Peki, temiz suya kavuşmak için kullanılmayan suyun bedelini kim ödeyecek? Vatandaşlar mı, yoksa Büyükşehir mi?





KREDİ ALDIM FAZLADAN YÜZDE 5, DAHA KESİLDİ

Balçova Ziraat Bankası’ndan 8 bin TL ve 2.5 bin TL olmak üzere kredi çektiğini belirten okurumuz Bülent Sabırlı, “Kredi çektiğim zaman yapılan sözleşmede kredinin yüzde 10’unun kesileceğine dair bilgi vardı. Ben yüzde 10 kesilmesini zaten sözleşme esnasında onaylamıştım. Ancak, geçen gün bankaya gittiğimde ‘Kaynak Kullanım Destekleme Fonu’ndan bir yüzde 5 daha kesilmiş olduğunu gördüm. Bu bize daha önce söylenmemişti. Yeni çıkan bir uygulamaymış. İyi de, bu uygulama yeni kredi alanları kapsamıyor mu? Bununla ilgili dilekçe götürdüm, ancak dilekçeyi kabul etmediler. Benim gibi yakın bir akrabam da aynı konuda mağdur oldu. Ayrıca bazı bankaların eski kredi alanlara bunu uygulamadıklarını öğrendik” diye dert yandı.

Konuyu Ziraat Bankası İzmir Bölge Müdürlüğü ile Bankalar Düzenleme ve Denetleme Kurulu yetkililerinin dikkatine sunuyorum.





Gece yanmıyor gündüz yanıyor

MUSTAFA Kemal Sahil Bulvarı ile İzmir Çeşme arasındaki eski yolun (Mithatpaşa Caddesi) İstihkam Okulu civarı otoyol bağlantılı yollardaki cadde aydınlatmalarının gündüz saatlerinde yandığını belirten İzmirliler, “Akşamları ise bu güzergahta ve Güzelbahçe yolunda aydınlatmalar yanmıyor” diyorlar.





Otoyollarda OGS ücreti neden farklı?

ORHAN Aktıhanoğlu, “Çeşme Otoyolu’ndan İzmir istikametine gelişimde bazen Seferihisar çıkışından geçiş yapıyorum. Geçenlerde (Kasım’ın başında) yine buradan geçiş yaptım ve OGS olmasına rağmen 1.2 Tl yerine 2 TL kesildi. Narlıdere çıkışında ise normal kesildi. Seferihisar çıkışında fazla ücret kesilmesinin nedeninin açıklanmasını istiyorum” diyor.



Yağışlı günlerde elektrik kesildi

URLA Gülbahçe’den Ergin Çaldar, “Urla, Çeşme ve Karaburun’a her yağmurda elektriğimiz kesiliyor. Özellikle de şimşek çaktığı zaman elektrik hemen kesiliyor. Yağmurlar devam ettiğinde ise 24 saatlik bir süre içinde ancak 5 saat kadar elektrik geliyor. Tabii elektriklerin kesilip geri gelmesi sırasında da elektrikli aletlerimiz zarar görüyor” diyor.