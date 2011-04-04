ÖDEMİŞLİLER İSYAN EDİYOR...

Uzman hekim eksikliği ne zaman giderilecek

Köyleriyle birlikte 130 bin nüfuslu Ödemiş’te vatandaşların sağlık hizmetleri konusunda oldukça dertli oldukları iletildi. Okurlarımız, Ödemiş Devlet Hastanesi’nde uzun kuyrukların oluştuğunu, özellikle uzman hekim azlığı yüzünden defalarca hastaneye gidip geldiklerini belirttikten sonra şunları söylediler:

“İlçemiz devlet hastanesi ve hekimleri aşırı yük altında. Hastanemiz sadece Ödemiş halkına hizmet vermiyor. Kiraz ve Beydağ ilçe halkı ile Tire ve Bayındır köylerinden gelen vatandaşlara da hizmet veriyor. Günde 2500- 3000 hastanın muayene edildiği hastanemizde yaşanan bu sıkıntının tek nedeni uzman hekim eksikliği. Uzman hekim eksikliği yüzünden muayene olamadan evimize ve köyümüze dönüyoruz. İki yıldır yaşadığımız bu sorunumuza çözüm getirilmesini istiyoruz.”



Günde 500 hasta geliyor

250 yataklı Ödemiş Devlet Hastanesi’nde 2 kardiyoloji uzmanı olması gerekirken tek kardiyoloji uzmanının bulunduğu ve bu doktorun da ayda ancak 1500 civarında hastayı muayene ettiği dile getiriliyor. Hastanede 4 göz doktoru kadrosuna karşılık 2 göz doktoru, 5 dâhiliye uzmanı kadrosuna karşılık 2 dâhiliye uzmanı bulunduğu, günde ortalama 500 hastaya müdahale edilen ‘Acil Servis’te ise 8 doktor kadrosuna karşılık 6 hekimin görev yaptığı belirtiliyor. Ödemişliler eksik uzman kadrosunun tamamlanması için yetkililerin seslerini duymalarını istiyor.





Doktor olmadığı için hastalar saatlerce bekliyor.



Vatandaşlar ne diyor?

Salih Koç: “Ödemiş Devlet Hastanesi’ndeki uzman hekim eksiklikleri canımıza tak dedi. Akrabam İsmail Kaptan ile birlikte günlerce kardiyoloji polikliniğinde sıra bekledik ve bir türlü muayene olamadı. Biz de Tire’ye gitmek zorunda kaldık ve orada muayene olduk. Ödemişliler olarak bu eziyeti çekmeye mecbur muyuz? Yetkililerin bu sorunumuzu el atmasını istiyoruz.”

Mehmet Kıvrak: “Ödemiş’teki uzman doktor eksikliği yüzünden perişan durumdayız. Ben geçen hafta üç boyunca dahiliye polikiliniğine geldim ve randevu alamadığım için muayene olamadım. Tire’ye gitmek zorunda kaldım. Bu hafta da eşim rahatsızlandı, üç gündür ancak bugün için randevu alabildik ve bekliyoruz. Yetkililerin sorunumuzu el atmasını istiyoruz.”

Zuhal Temizer: “Hastanemize sadece Ödemişliler gelmiyor. Kiraz, Beydağ ilçeleri ile Bayındır ve Tire köylerinden de hastanemize insanlar geliyor. Tabii çoğu muayene olamadan geri gidiyor. 250 yataklı koskoca bir devlet hastanesinde göz doktoru eksikliği yüzünden günlerce muayene olamadım. Ayrıca sıra alamayıp evlerine geri dönenlerden o kadar kişi yaşamını yitirdi ki.”

Ödemişlilerin isteklerini İzmir İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Mehmet Özkan’ın dikkatine sunuyorum.



Okuldaki ağaçları da Çam Kese Böceği sardı



Geçen ay Gümüldür, Özdere, Selçuk ve Kuşadası’ndan arayan okurlarımız aynı konuda şikayetçi olmuşlardı. İzmir Özel Türk Lisesi öğrenci velileri de çam kese böceği konusunda şikayette bulundular. Köşemizi arayan öğrenci velileri, “Okulun bahçesindeki ve çevresindeki tüm çam ağaçlarını Çam Kese Böcekleri sarmış. Geçen yıl da bu böcekler yüzünden çocuklarımızın her tarafı şişmişti. İyi mücadele edilmemiş olacak ki bu yıl ağaçları çok daha fazla böcek sardı. Zaman zaman çocuklarımız elleri yüzleri şiş olarak eve geliyorlar. Çam kese böcekleri ile mücadele edilmesini istiyoruz” dediler.İzmirli okurlarımız da bu konuda dertli. Onlar da, “Geçen yıl olduğu gibi bu yıldaz ormanlık alanlara gitmeye korkar olduk. Çünkü, çam ağaçlarının neredeyse tamamı Çam Kese Böceği ile örtülü. Ayrıca çam ağaçlarının çoğu bu yüzden çırıl çıplak kalıyor. Mücadelenin hızlandırılmasını istiyoruz” diyorlar.



İZBAN’da jeton satışı da yapılsın

Bu istek ve şikayet 60 yıllık okurumuz İzmirli Metin Navaro’dan geldi. Okurumuz, “Sabah saat 07.00’de Alsancak Tren İstasyonu’na geldim ve biniş yapabilmek için bilet, jeton veya 3/5’lik Kentkart almak istedim. Görevliler bana gişenin saat 09.00’da açılacağını söylediler. Ayrıca jeton satışının yapılmadığını belirttiler. Şaşırdım. Böyle saçmalık olur mu? Tren seferleri 05.24 ve 05.14 gibi saatlerde başlıyormuş, İyi de, Kentkart satışının da aynı saatte başlatılması gerekmiyor mu?

Madem gişeler 09.00’da açılıyor, o zaman tek binişler için jeton satışı yapan otomatik makineler hizmete konulsun. Vatandaşlar o saatlerde trene biniş yapan vatandaşların kartından geçiş yapıp, ona ücret ödemek gibi bir yol seçiyor. Ki, bu da üzüntü verici bir durum. Geçenlerde yanımda yabancı uyruklu bir misafirim vardı, mahcup oldum. İstanbul’da jeton makineleri var. İzmir’deki İZBAN yetkililerinin İstanbul’a gidip inceleme yapmalarını öneriyorum” diye konuştu.



İstasyondaki havuz niçin hizmet dışı?

Karşıyaka sakinleri bakın ne diyor: “İZBAN projesi kapsamında Karşıyaka İstasyonu yeniden düzenlendi. Özellikle de yeraltındaki istasyonu gidiş istikatine yeşil alan ve bir de havuz yapıldı. Ancak, havuz İZBAN Karşıyaka İstasyonu devreye girdiği goünden bu yana çalıştırılmadı. Havuzun şu anda çöp içinde. Çevrede uçuşan naylon torbalar ve çöpler havuzu çöp toplama yerine çevirdi. Havuzun temizlenerek devreye sokulmasını istiyoruz.”



Kocaman TIR’ın burada ne işi var?

Karşıyaka Mavişehir’den arayan Serhat Beklen, “Bir TIR Karşıyaka Mavişehir Blokları’nın arkasında, hem de Kentspor giriş kapısı önünde park etmiş vaziyette 2 ayı geçkin süredir durdu. Arka kısmında binlerce insan yaşıyor. Ayrıca Vilayet Konuk Evi’nin de yanında park halinde duran TIR’ın buraya park etmesine kim izin verdi? Bunun sorumlusu kim ise bu TIR’ın burada ne işi olduğunu açıklasın ve bir daha buraya park edilmesine izin vermesin” diye dert yandı.



Baz istasyonuna kim izin veriyor?

Konak Çimentepe 628 Sokak sakinleri de baz istasyonları konusunda dertliler. Semtlerinde son aylarda gelişi güzel baz istasyonu monte edildiğini belirten okurlarımız, “Semtimiz ve özellikle sokağımızın çevresi GSM operatörlerinin cazibe merkezi haline geldi. Bunlara kim izin veriyor? Şu anda bir baz istasyonu evlerimizin hemen yanına, hem de gece yarısı kuruldu. Gidip, ‘Ne yapıyorsunuz, kim izin verdi size?’ diye sorduk dayak yemekten son anda kurtulduk” dediler.



SORUNUNA SAHİP ÇIK

Sokağınızdaki, mahallenizdeki, kentinizdeki aksaklıkları ve yaşamınızda karşılaştığınız sorunları sorumlulara duyurmak, şikayetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulmalarını sağlamak istiyorsanız, 0555-253 52 52 numaralı telefonumu 24 saat arayabilir; ayrıca kemal.onderoglu@milliyet.com.tr elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

