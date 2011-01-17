Öğrencilere ekmek arası sigara ve uyuşturucu

İzmir Motor Meslek Lisesi denildiğinde İzmir Yenişehir’de 1954 yılında eğitime başlayan ve 56 yılda binlerce genci teknik eleman olarak yetiştiren başarılı bir eğitim kurumu aklımıza geliyor. Ayrıca bu okulun öğrencileri asla işsiz kalmazlardı. Otomotiv sektörü bu öğrencileri hemen transfer ederdi. Bu okulun adı da değiştiril ve İzmir Konak Şehit İdari Ateşe Çağlar Yücel Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ve Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi oldu.

Yeni yılın ilk günleri bu okulun velilerinden, “Lütfen duyun artık sesimizi” ve “Bir okulun vahim ve içler acısı hali” başlıklı ihbarlar alınca bu satırları yazmak zorunda kaldık. İhbarlardaki iddialar çarpıcı ve ürkütücüydü. İhbarı yapan velilerden biri bu okulda okuyan öğrencinin ablası, biri de babası. İhbarlar ayrı ayrı günlerde geldi. İsimleri bizde saklı. Çünkü veliler okul yönetiminden ve buradaki çirkinliklere neden olanlardan korkuyorlar.

İşte velilerin iddiaları:



“Çocuklarımız sahipsiz”

“Ben bu okulda okuyan bir öğrencinin ablasıyım. Sizlere bu satırları hem sinir hem vahim duygular hem de eğitimcilerin tepkisi karşısında dehşete düşmüş bir insan, bir abla, bir vatandaş olarak yazıyorum. Kardeşimin okumakta olduğu okuldaki disiplinsizlik, duyarsızlık ve boş vermişlik beni bu satırları yazmaya zorladı. Biz bu okula kardeşimizi bir meslek öğrenmesi, teknik bir eleman olarak yetişmesi için yazdırdık. Kardeşimin okula gitmeye başlaması ile gün begün davranışları değişti. İlk gün taşıdığı meslek sahibi olma heyecanı ve hevesi yavaş yavaş bitti. Çocuklarımızın isteyerek girdikleri okuldaki heveslerinin yok olduğunu görünce durumu anlamaya ve araştırmaya başladık. Öğretmenleriyle konuşmak için okuluna gittik. Okula gittiğimizde gördüğümüz manzara ve karşılaştığımız tutum bizi hem çok üzdü hem de seçimimizin yanlış olduğunu gösterdi.

Bir öğrencinin, bir öğretmenin önünde küfür edebilmesi, okuldan kaçabilmesi (kaçabilmesi derken gizli değil okulun ön kapısında istedikleri saatte girip istedikleri saatte geri dönebilmeleri) ve öğretmenine arkadaşlık bile teklif edebilmeleri de işin cabası...”





Geneleve bile gidiyorlar

“Bu okulun etrafında devletin genelevinin olduğunu ve bu çevrede çok kolay bir şekilde sigara, hap ve esrara, yani uyuşturucuya ulaşılabilindiğini öğrendik. Bunlar bildiklerimiz. İşin iç yüzünü size oradaki herhangi bir öğrenci de anlatabilir, tıpkı benim kardeşim gibi. Ekmek arası herhangi bir yiyeceği etraftaki herhangi bir lokantadan almak isteseniz en masumane içine sigara konuluyor. Bu masumane olanı. Olmayanına gelince; hap ya da esrar, yani uyuşturucular güpegündüz öğlen ve sonrasındaki saatlerde 15 -16 yaşlarındaki bu delikanlıların elinde olabiliyormuş. Ayrıca öğrenciler su semtteki kahvelerde istedikleri gibi dolaşabiliyorlar. Bir vahim olan konu da 15-16 yaşındaki çocukların devletin genelevine rahatlıkla girebilmeleri. Üzücü olan da bunu hiç kimsenin takip etmemesi.”



“Araştırma yapılmalı”

Okurumuz sözlerini şöyle sürdürüyor: “Araştırmalarım sonucunda ‘Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullara göndermiş olduğu bildiride, yukarıda bahsettiğim her konudan okul yönetimi ve nöbetçi öğretmenlerin sorumlu olduğu, kesinlikle hiçbir öğrencinin okulu hiçbir saatte sabah girişi ve akşam paydosu hariç terk edemeyeceği belirtiliyor. Kabullenemediğimiz şey İzmir’deki diğer okullarda öğrencileri koruması için özel güvenlik elemanları tutulurken, caydırıcı olması açısından demirler yükseltilmişken, bizim okulda demirler bir ilkokul öğrencisinin dahi aşabileceği durumda. Ayrıca öğrencileri engelleyecek idareci ve öğretmen de yok. Bunları okul yönetimine ilettik ve ne yazık ki gelirlerinin yetersizliği gibi bir tepkiyle karşılaştık. Ancak müdür odaları adeta büyük holdingler de bile olmayan bir lükse sahip. En önemlisi de, bu okulda iyi bir araştırma yapılsa elde edilecek şeyler çok daha vahim ve ahlaksızca olabilir.”

Pazaryerleri denetlenmiyor





İzmir Bayraklı’dan arayan okurlarımız bu şikayetleri daha önce de yapmışlardı. Geçen hafta aynı şikayeti yine aldık. Arayan okurumuz bakın ne diyor: “İlçemiz pazaryerlerindeki ‘Yarım kg’ ibareli satış tezgahları, etiketsiz tezgahlar, hijyenik olmayan satış noktaları, açıkta satılmaması gereken yiyecekler ve zabıtanın duyarsızlığı ile ilgili konular sizin uyarınız sonrası göstermelik olarak giderildi. Ama şu anda pazaryerleri yine aynı. İzmir’in tüm ilçe belediye sınırları içindeki pazaryerlerinde aynı sorunlar yaşanıyor olabilir. Ancak, Bayraklı’da bu denetimler ne yazık ki yeterince yapılmıyor. Belediye görevlileri kendilerini sorumlu tutmuyor olacaklar ki, etiketsiz tezgahlar, hijyenik olmayan satış noktaları, açıkta satılmaması gereken yiyeceklerin satışı ve gürültü kirliliği aynen devam ediyor. Yani yanlışlıklar devam ediyor.”

Bu sürücü uyarılmalı

Aracın plakası 35 AK 2414, sürücüsü de genç bir delikanlı. Güzergah ise Menderes- Gaziemir, Gaziemir- Karabağlar arası ve İzmir yönüne ilerliyoruz. Bu yolda azami hız 70- 80 arası. Üstelik radarla kontrol de yapılıyor. Sürücü üç şeritli yolda adeta slalom yaparak hızla gidiyor.Bizim hızımız 70-80 arasında ve konvoy halinde gidiyoruz. Sarnıç ve Gaziemir altgeçitlerini geçtik ama bu sürücü yine aynı hız ve ışıklı ikazlarla yol istemeyi sürdürüyor. Sen misin yol vermeyen? Önce orta şerite, oradan sağ şerite sonra orta şerite girip yavaşlıyor ve yol vermeyen soldaki sürücüden el kol hareketleri ile hesap soruyor. Bu sürücünün uyarılmasını öneriyorum.

Ya moloz dökmek yasak olmasaydı?

Burası Çiğli Belediyesi’nin sınırları içinde bir yer. Belediye, “Moloz dökmek yasaktır” levhasını asmış. Ayrıca moloz dökenleri ihbar edilmesi için ihbar telefonları da vermiş. Ancak, burası fotoğrafta da gördüğünüz gibi hep böyle. Çiğli’den arayan okurumuz bakın ne diyor: “Geçenlerde burası temizlendi. Ancak, bugün burası çok daha kötü durumda. Belediyemiz sık sık temizliyor. Ama moloz dökülmeye de devam ediliyor. İhbar ediliyor mu bilmiyoruz ama vatandaşların duyarsızlığı ilginç. Yetkililerin önlem almalarını istiyoruz.”

Bu kavşakta sık sık kazalar yaşanıyor





Karşıyaka Bostanlı’dan arayan bir okurumuz, “Bostanlı Bestekar Sadi Hoşses ve 6370 sokakların birleştiği kavşaktaki direklerde bulunan aydınlatma yetersiz olduğu için sık sık kazalar meydana gelmektedir. Bu konuyu daha önce yetkililere iletmiştim. Nedeni de, bu çevrede 8 ay önce yapılan direk yenileme çalışmaları sırasında buradaki direğin dikkate alınmaması. Bu kavşak, Karşıyaka-Bostanlı dolmuş yolu üzerinde olup son derecede kalabalık bir trafik yükü taşıyor. Bu direkteki aydınlatmanın tamir edilmemesi yüzünden burada olumsuzluklar yaşanıyor. Ayrıca karanlık olduğu için yayalarda yolda karşıdan karşıya geçerken görülemiyor.