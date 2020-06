OGS’li geçişlerde haksız ceza yiyoruz

Dr. Ömer Baran, İzmir - Çeşme Otoyolu’ndaki OGS’li geçişlerden iki kez cezalı duruma düştüğünü belirterek başından geçen olayı şöyle dile getirdi:

“Aracımda OGS kullanıyorum. Çeşme’ye giderken Narlıdere gişelerindeki OGS’den geçerek gidiyorum. Dört yıldır da OGS kullanıyorum. Son bir ayda başıma iki kez gelen bir olayı anlatmak istiyorum. OGS’li şeritten geçtim. Muhtemelen okumuyor olacak ki, çıkışta cezalı işlem uygulandı. Bu ceza da yaklaşık 22 TL oldu. Bir yanlışlık olabilir diye hemen başka bir OGS’den giriş yaptım. Bu kez okumasında problem yoktu. Pek çok kez OGS’li şeritlerden geçmeme rağmen iki kez bu hata oluştu.

Gizli ceza mı?

Bu nedenle OGS geçişlerinde zaman zaman bir sorun oluştuğunu düşünüyorum. Eğer bu yanlışlık Karayolları tarafından görülmeyip de bizlere cezai işlem uygulanıyorsa büyük bir haksızlık var demektir. Bu konuda Karayolları’nın bir bilgisi var mıdır, bilmiyorum. Var ise ne gibi çözüm üretiyorlar? Haksız bir şekilde bu cezalı geçişler hesabımızdan aynı miktarda düşülüyor mu? Eğer bu yapılıyorsa OGS sahipleri bir anlamda cezalandırılmış olmuyor mu?”

Lambalar yanmıyor

Ayrıca Çeşme Otoyolu’nda aydınlatmanın yer yer yandığını ancak genellikle orta refüjdeki direklerde lambaların hiç yanmadığını söylüyor. Bu şikayetleri Karayolları 2. Bölge Müdürü Erol Altun’un dikkatine sunuyorum.





Molozlar yine kent içine bırakılıyor...





Karşıyaka’dan arayan Onur Parmaksız, “Karşıyaka’nın merkezinde işyerleri ve bazı ev sahipleri tadilat yapıyorlar. İyi de bu işi yapanların çoğu molozlarını torbalara koyarak ya çöp konteynerlerinin yanına bırakıyorlar, ya da boş buldukları bir köşeye atıyorlar. Bazıları da çöp konteynerlerinin yanına döküyorlar.

Büyükşehir Belediyesi molozları dökeceğimiz yerleri içeren bilgiler ile ihbar telefonlarını kentin işlek köşelerine assalar olmaz mı? Karşıyaka’da özellikle Donanmacı, Bahariye, Tuna ve Alaybey mahallelerinde bu durumla çok karşılaşıyoruz. Bu konuda ihbar telefonları varsa iletilmesini istiyoruz” diye istekte bulundu.





LÜTFEN İHBAR EDİN!

Büyükşehir Belediyesi daha önce bir duyuru yaparak; kent içindeki boş alanlara gelişigüzel döküm yapanların görülmesi durumunda, atık dökümü yapan aracın bilgilerinin (plaka, model vs.) yer de belirtilerek, mesai saatleri içinde Büyükşehir’e ait 293 19 99 numaralı “Alo Atık Hattı”na, mesai saatleri dışında ise Hemşehri İletişim Merkezi’nin (HİM) 445 66 55 ile Merkez 1’in 293 13 14 numaralı telefonlarına bildirmelerini duyurdu.







Kültür sarayımız ne zaman tamamlanacak?

Torbalı’dan arayan İlke Kaplan Torbalı Kültür Sarayı inşaatının durma noktasına geldiğini belirterek yetkililere şöyle seslendi: “Torbalı ilçesi 110 bin gece, 160 bin civarında da gündüz nüfusuna sahip bir büyük bir ilçe. Bu ilçede sosyal ve kültürel etkinlikler yapmak için halen bir salonumuz yok. Tiyatro, anma, kutlama vb. etkinlikleri düğün ve spor salonlarında yapılıyor. Torbalı ve İzmir Büyükşehir belediyeleri bu açığı kapatmak için bir kültür sarayı yapımına başladı. İyi de, inşaat kaplumbağa hızıyla sürüyor, hatta sürünüyor. Büyükşehir Belediyesi, Torbalı’ya gerçekten büyük yatırımlar yaptı ve ilçemiz daha yaşanılabilir bir yer oldu. Teşekkür ediyoruz. Ancak, kültür sarayı Torbalı için çok önemli ve acele edilmesi gerekiyor. Çünkü, ilçemizde bu tür etkinliklerin az olması, hatta olmaması yüzünden intihar oluyları fazlasıyla yaşanmaya başladı. İBB’nin kültür sarayımızı bir an önce tamamlamasını istiyoruz.”

Konuyu Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur’un dikkatine sunuyorum.







Başkan Tartan, bu istasyonu kaldırın

Okurumuz Sinan Öztan semtlerinde gün geçtikçe çoğalan baz istasyonlarıyla ilgili oldukça dertli. Bakın ne diyor: “Karataş semti Mithatpaşa Caddesi No:167 Köktaş Apartmanı üzerine kurulan baz istasyonu yer seçimi olarak hatalıdır. Çünkü bu istasyon, Mithatpaşa Caddesi‘ndeki binalarla, caddenin arka tarafında bulunan 305 sokataki evlerle içiçedir. Baz istasyonunun antenleriyle aramızdaki mesafe 7 -8 metreyi geçmediği gibi, kot olarak daha aşağıdadır. Bu istasyonun kurulmasına karar verenler belli ki çevresel etkileri dikkate almadan masa başında karar vermişler. Ayrıca görüntü kirliliği yaratmaktadır. En önemlisi de bazın verici antenleri baca şeklindeki bir yapının içine gizlenerek çevre sağlığı hiç mi hiç göz önüne alınmamıştır. Konak Belediye Başkanımız Dr. Hakan Tartan’ın bu konuya el atmasını istiyoruz.”





TOKİ yetkilileri niçin bekletiyor?

Buca’dan arayan bir grup okurumuz TOKİ’den şikayetçi. Okuyucular, “Buca’daki TOKİ evleri tamamlanalı 5 ay oldu ve o günlerde bize anahtar teslimi yapılacağı duyuruldu. Dairelerin yanında çevre düzenlemesi bile yapıldı. Ancak, aradan 5 ay geçmesine rağmen anahtar teslimi yapılmadı. Üstelik önümüz de kış. Evlerimizin bir an önce teslim edilmesini istiyoruz” diyor.



Sandalye ve masaları kaldırıma koyuyorlar

Karşıyaka Yalı Caddesi Altay Apartmanı sakinleri işletmelerden şikayetçi. Bakın ne diyorlar: “Bütün gün yüksek sesli müzik dinlememiz yetmiyormuş gibi, bir de masa ve sandalyelerini kaldırıma koymaları yüzünden yola inmek zorunda kalıyoruz. Zabıtalar geliyor, masa ve sandalyeler kaldırılıyor. Zabıtalar gidiyor, masa ve sandalyeler yine kaldırıma konuluyor.”





Gümrük hattına yeni otobüs istiyoruz

Bayraklı Körfez Evleri sakinleri Konak -Gümrük hattına otobüs konulmasını istediler. Semt sakinleri, “Burada 703 konut var ve yüzde 95’i evlerine taşındı. Bostanlı’ya otobüs var ama Konak veya Gümrük’e otobüsümüz yok. Bu semtlerdeki işyerlerinde çalışan ve hatlar üzerindeki okullarda okuyan öğrencilerimiz iki araç değiştirmek zorunda kalıyorlar” diyor.