Otobüsümüz alındı zamanımız çalındı

Evka-2’de oturan Sencer Tümer, “Köşenizde İZBAN hakkında olumlu görüşlere yer verdiniz ancak biz İZBAN yüzünden mağdur olduk. İZBAN’ın hizmetinden memnunuz. Trenler rahat ve modern. Bazı istayonlarda problemler varsa da sistem iyi işliyor. Bu eksiklikler de kısa sürede düzeltilir. Ancak, önemli bir soruna dikkat çekmek istiyorum. Öncelikle tren güzergahı ve istasyonlara yakın oturan İzmirliler için herşey iyi hoş, ama bizler gibi Evka-2, Evka-5 ve Evka-6 gibi merkezlere ve istasyonlara uzak semtlerde oturanlar için sistem adeta bir eziyete dönüştürüldü.



Sözde tasarruf edilecek

Ben Evka-2 Mahallesi 6800 Sokak’ta oturuyorum. Tren seferlerinin başlaması ile Karşıyaka 145 hatlı ve Bayraklı üzerinden Gümrük’e giden 144 hatlı otobüsler iptal edildi. Bunlara karşılık Bostanlı iskele otobüsünü Çiğli İstasyon yakınından (aktarma merkezi) geçirip bizi Karşıyaka’ya gitmek için aktarma yapmaya mecbur ettiler” diye dert yandı ve sözlerini şöyle sürdürdü..

“Kaldırılan 144 hatlı Gümrük otobüsünün 344 hatlı seferleri var. 144’ün kalkması bizi fazla etkilemedi. Ama 20 yıldır kullandığımız Karşıyaka otobüsümüzün kaldırılması bizim semt ve civarında oturanların yaşamını olumsuz yönde etkiledi. Normalde 25-30 dakikada ve doğrudan Karşıyaka’ya giderken, şimdi aktarmalarla bu yolculuk 60-70 dakikayı buluyor. Bize sadece 7-8 kilometre uzakta olan Karşıyaka’ya, ki semtimiz sakinlerinin, okuyan çocuklarımızın, çalışanlarımızın en çok gitttiği merkezdir Karşıyaka, önce ters yönde Çiğli’ye gidiliyor, sonra treni bekleyip geçiliyor. 21. Yüzyıl ‘Zamanı en iyi değerlendirme ve en hızlı kullanma zamanı’ ama bizim Büyükşehir Belediyesi üç kuruş tasarruf yapacağım diye bunu gözardı ediyor. Yağmuru, çamuru ve gece karanlığı da bu işin diğer çarpık yanları. Ayrıca otobüsler saatinde gelmiyor. Otobüsümüzün kalkması en çok dolmuşçuları sevindirdi.”



Ulaşım sorunu sadece hızlı trenle çözülmez

Karşıyaka Esin Sitesi sakinleri de ESHOT’un son uygulamasından dertliler. Bakın ne diyorlar: “Karşıyaka 326 hatlı otobüsümüz kaldırılmadı. Ancak Evka-6 ile olan bağlantısı iptal edildi. Hem biz, hem de Evka-2 sakinleri olarak bu otobüsü kullanıyorduk, şimdi kullanamıyoruz. Uzun bir mesafe olsa hak vereceğiz. Kısa mesafede bile bizleri aktarma yapmaya zorlamaları zamanımızı çalıyor ve yollarda rezil oluyoruz. Bu sorunumuzu Büyükşehir’e ve ESHOT’a ilettik. İZBAN İzmir için güzel bir hizmet. Ancak herşey öyle güllük gülistanlık değil. Bu iş bizleri sıkıntıya soktu, yaşamımızı olumsuz yönde çok etkiledi. Demokrasilerde yönetimler ve belediyeler halk için, halkın iyiliği için vardır. Yoksa sadece trenleri hizmete sokmakla koskoca İzmir’in ulaşımını çözmek mümkün değildir.”



Vagon sayısı artsın doğru anons yapılsın

Emrah Özyaman da İZBAN ile ilgili ikayetini dile getirmiş. Okurumuz, “18 Mart 2011 tarihli yazınızda İZBAN kullanıcılarının yorumlarına değinmişsiniz. Buca’da oturan ve Menderes-Alsancak güzergahını kullanan bir birey olarak uygulamadan genel olarak memnun olduğumu belirtir, ancak bazı aksaklıklar yaşandığını da vurgulamak isterim. Ulaşımın yoğun olduğu sabah ve akşam saatlerinde kullanılan trenlerin vagon sayılarının az olması; yağışlı ve sert hava koşullarında trenlerin bekleme yapabilmesi, geçenlerde meydana gelen rötara istinaden yapılan anonsun durumu tam izah edememesi ve insanların istasyonda kalsam mı, gitsem mi diye düşünüp işlerine geç kalmaları gibi sorunlar giderildiği ve/veya insanlar doğru yönlendirildiği takdirde İZBAN’da sorunlar giderilecektir” diye uyardı.



Baz istasyonu yıkım kararı uygulansın

Dr. İlkay Sühalp Minisker, baz istasyonu konusunda oldukça dertli. Bakın ne diyor: “Karşıyaka Çarşısı Ulvi Başman Sokak’ta (1725 Sokak) Türk Telekom’un karşısında oturuyorum. Buraya taşındığımızda telekom binasının çatısının arka tarafında bir adet küçük baz istasyonu vardı. Rahatsız oluyorduk ama derdimizi anlatacak makam bulamıyorduk. Ancak taşınmamızdan kısa süre sonra, yani 2010 Ekim ayında evimizin 10 metre ötesine 3 adet daha oldukça büyük boyutlu baz istasyonu yerleştirildi. Kişisel olarak belediyeye başvuruda bulundum ve bu yapıların kaçak yapı niteliğinde olup olmadığını sordum. Ancak tek satır yanıt alamadım. Ben de avukatım kanalıyla savcılığa suç duyurusunda bulundum. Tabii tüm GSM operatörleri ile Karşıyaka Belediyesi ve konu hakkında bilgi isteyip de cevap vermeyen Bilgi Teknolojileri Enstitüsü hakkında dava açtım.”



Peşini bırakmayacağız

“Bilgi Teknoloji Enstitüsü’ne yazarak, ‘Madem bu istasyonlar yönetmeliğe uygundu, niçin şikayetimiz sonrası küçültüldü?’ diye sorduk. Bize saçma sapan konuyla alakasız bir kaç cümle yazarak cevap verdiler. Arkasından Karşıyaka Belediyesi’nin Yapı Kontrol Şubesi Müdürü hakkında görevini yapmadığı gerekçesiyle disiplin soruşturması talep ettik. Savcılık bu talebimizi kabul etmedi. Biz yeniden itiraz ederek, encümenden yıkım kararı çıktığı halde hala işlem yapılmadığını söyledik. Değişen bir şey olmadı ama biz bu işin peşini bırakmayacağız.”



Sokak köpekleri sayısı yine arttı

Okurumuz Hayrettin Akın, “Karabağlar’da oturuyorum. Son günlerde ilçemizde sokak köpekleri sayısında artış oldu. Sabahları evden çıktığımda semtimizin her köşesinde sahipsiz köpeklerle karşılaşıyorum. Ayrıca grup halinde geziyor ve zaman zaman saldırıyorlar. Özellikle Karabağlar’ın iç kesimlerinde o kadar çok köpek var ki. Akşamları hava karardıktan sonra evimize gitmeye korkuyoruz.



Baz istasyonlarına kim izin veriyor?

Buca Afet Evleri’nden arayan Tacettin Başak, “Mahallemiz baz istasyonlarının kurulduğu bir mekan oldu. Çünkü, Afet Evleri İzmir’in yüksek bir yerinde olduğu için GSM operatörleri buraya akın ediyor. Peki bunlar izin alınıp da mı buraya monte ediliyor. Eylem yaptık olmadı. Ne yapacağımızı şaşırdık. Kimse bununla ilgilenmiyor. Baz antenlerinin kaldırılmasını istiyoruz” diyor.



Yenileri çok güzel eskileri çok kötü

Sezgin Çabuk, “Halide Edip Adıvar Bulvarı’ndan Yeşillik Caddesi’ne girdiğimiz andan itibaren kurulu olan yaya üst geçitlerinin görüntüsü bu caddeye ve İzmir’e yakışmıyor. Üst geçitlerin solmuş gri renkli görüntüleri ve sprey boyalarla yazılı çevresi çok çirkin durumda. Konak ve Buca yönüne gidişteki yaya üstgeçidi girişi ile otobüs durağı, çöplük haline gelmiş” diye dert yandı.



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