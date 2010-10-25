OTOBÜSÜMÜZÜ KALDIRMAYIN



Menderes- Konak hattındaki 508 numaralı otobüslerin kaldırılması tepki çekti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ‘Ulaşımda Entegrasyon Projesi’ kapsamında ESHOT, İZDENİZ ve İZMİR METROSU ağına Aliağa -Menderes Hızlı Tren hattını, yani İZBAN’ı da katınca ESHOT’a ait bazı güzergahlarda yeni düzenlemeler yapmaya başladı. Tabii yapılan düzenlemeler vatandaşları pek mutlu etmemiş olacak ki, oldukça fazla şikayetler almaya başladık.



Otobüslerin sayısı azaltılsın

Hafta başında 508 numaralı Menderes- Konak arasında sefer yapan otobüsün seferden kaldırılacağı ile ilgili duyumlar aldıklarını söyleyen Menderesli okurlarımız, “Bütün dünya zamanla yarışıyor, en kısa zamanda işine ve evine nasıl ulaşacak onun için hizmet üretiyor. Biz ise zamanı nasıl heba edip, insanları nasıl yoracağız böyle projeler üretiyoruz. Menderes’ten kalkan 508 hatlı otobüs Gaziemir, Karabağlar, Hatay ve Varyant’tan Konak Bahribaba Parkı’na gidiyor” dediler. Okuyucular, isteklerini şöyle ifade ettiler:

“Bu otobüsle biz çalışanlar işimize, Gaziemir ve Karabağlar’da okuyan çocuklarımız da okullarına en kısa sürede ulaşıyoruz. Ayrıca Valilik, Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim ve İl Emniyet müdürlükleri ile Defterdarlık gibi kamu kurumları da Konak merkezde olduğu için bu hat bizim işimize çok yarıyor. Bunun dışında Bozyaka ve Yeşilyur Devlet hastanelerine de bu otobüsle gidiyoruz. Ancak, Aliağa -Menderes Hızlı Tren Hattı’nın hizmete başlaması nedeniyle 508 Menderes -Konak hatlı otobüsümüzün seferden kaldırılacağı belirtiliyor. Bu hattın kaldırılmasıyla birlikte yüzlerce kişi işlerine ve öğrencilerimiz de okullarına geç kalacaklar. Çünkü, Cumaovası-Halkapınar Hızlı Tren hattı bizim işimize yaramayacak. Özellikle sabah (06.00-10.00)ve akşam saatleri (15.30-19.30) bu hattın çalıştırılmasını istiyoruz. Acaba bu hattın kaldırılması yerine, sefer aralıklarının azaltılması gibi bir düzenleme yapılamaz mı?”

Konuyu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile ESHOT Genel Müdürü Gül Şener’in dikkatine sunuyorum.

MOLOZLARI BURAYA İZBETON MU DÖKÜYOR?

Bu şikayet Çiğli İstasyonaltı Mahallesi sakinlerinden Fehmi Varnalı’ya ait. Okurumuz fotoğraflarını da çekip gönderdiği mahallelerinin moloz döküm alanı gibi kullanılmasından dertli. Okurumuz şöyle diyor: “Ekte gönderdiğim iki fotoğraf, Çiğli İstasyonaltı Mahallesi’ndeki metro inşaatının boş bir araziyi kiralıyarak moloz döktüğü yer. Ne halde yaşadığımızı yetkililer görsünler. Mahalle sakinleri olarak nereye müracat ettiysek, cevap alamadık. Mahallemizi bu hale getirenler önlem almak bir yana, tenezzül edip cevap bile vermiyorlar. Yağışlı günlerde apartmanlarımızdan dışarıya çıkamıyor, evlerimizde mahsur kalıyoruz. Araçlarımız sulara gömülüyor. En önemlisi de çocuklarımız gölete dönen sokağa çıkamadıkları için okullarına gidemiyor. Molozları buraya İZBETON’un araçları döktüler ve halen de döküyorlar.”

Menemen’e yeraltı otoparkı

Menemen ilçe merkezindeki trafik sıkışıklığı ve otopark sıkıntısını daha önce köşemizde dile getirmiştik. Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin geçen hafta bu konuda bir açıklama yaptı ve şunları söyledi: “Belediyemiz kentin merkezindeki otopark sıkıntısını çözecek projeyi ihale ettik. İlçemiz Hükümet Konağı önündeki Cumhuriyet Meydanı’nda uygulamaya koyacağımız otopark projesi, Menemen kent merkezindeki trafik akışını da rahatlatacak. Otopark ihalesini şeffaflık ilkesi doğrultusunda gerçekleştirdik. Yeratı otoparkımız 2 kat olacak ve 350 araçlık olacak. Toplam 6 bin metrekare alanı kaplayacak ve 2011 yılı sonu itibariyle tamamlanacak. Otopark inşaatı tamamlanır tamamlanmaz meydan düzenlenmesi yapılacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu bu projemize 1 milyon TL kaynak aktaracak. Kendisine teşekkür ediyorum.”

Keyfimizden mi vergi ödemiyoruz?

Buca Kapalı Cezaevi’nde tutuklu Hasan Kuru, çıkarılması düşünülen ‘vergi affı’ konusunda yorum yapan belediye başkanlarına şöyle sesleniyor: “Belediye başkanları yorum yapmışlar ve bazıları esnafın ne halde olduğunu bilmelerine rağmen vergi affına karşı olduklarını belirtmiş. Yazık! Bazı belediye başkanları da vergi affını desteklediklerini söylemiş. Esnafın halinden anladıkları için o başkanları alkışlıyorum. Onlar kendini biliyor. Esnaf vergisini ödeyemediği için, faiz üstüne faiz yükü altına giriyor ve bu kez hiç ödeyemiyor. Esnaf borcunu borç ile kapatıyor ve sonunda da herşeyini kaybediyor, hatta hapse giriyor. Ben vergi borcu olup da faiz üstüne faiz yükü altına giren esnaf ve vatandaşlara af kapsamı içinde ödeme kolaylığı sağlanmasını istiyorum.”

Ağaçların yerine parke taş döşendi

Karşıyaka’dan arayan Özlem Aksu, “Bostanlı Şehitler Bulvarı’ndaki ağaçlar Aliağa -Menderes Hızlı Tren Hattı için kesildi. Aradan 2 yıl geçti ve burada halen bir düzenleme yapılmadı. Ağaçlar kesilirken bize ‘Yenilerini dikeceğiz!’ denildi ve bugüne kadar bir tane bile ağaç dikilmedi. Ancak, ağaçların kesildiği alana ağaç yerine şimdi parke taşlar döşeniyor. Biz bu alanın eskiden olduğu gibi ağaçlandırılmasını istiyoruz” dedi.

Her gün 35-40 hurdacı geçiyor

Bu şikayet Konak Gültepe sakinlerinden geldi. Köşemizi arayan mahalle sakinleri, “Hani hurdacı ve seyyar satıcıların kent içine girmeleri yasaktı? Semtimiz sanki hurdacıların ve seyyar satıcıların toplanma yeri oldu. Özellik hurdacılar bizi canımızdan bezdirdi. Bunlar öyle bağırıyorlar ki, oturduğumuz yerden hoplayarak kalkıyoruz. Bunların gürültüsünden konuştuklarımızı anlamıyoruz” diye dert yandılar.

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