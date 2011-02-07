Otoparkımız çok ama park eden yok!

31 Ocak günkü köşemizde, “Aracımızı nereye park edeceğiz?” başlığıyla verdiğimiz haberle İzmirlilerin yaşadığını otopark sıkıntısı dile getirmiş ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yeni otopark yapmadığını belirtmiştik.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri aşağıdaki cevap yazısını köşemize göndermiş.

Özetleyerek aktarıyorum:



11 bin 144 araçlık park var

“Kent içinde açık alanlarda 6 bin 90, 13 kapalı otoparkta 5054 kapasiteli olmak üzere toplam İzmir’de 11 bin 144 adet araç park yeri bulunmaktadır. 50’si özel sektör tarafından işletilen 7 bin 51 kapasiteli araç park yeri ile birlikte 1390 araç park yeri kapasiteli 14 okul otoparkı da bulunmaktadır. Pek çok otoparkımız kapasitesinin altında çalışmaktadır. Örneğin; Bostanlı Katlı Otoparkı yüzde 4, Bornova Katlı Otoparkı yüzde 19, Eşrefpaşa Katlı Otoparkı yüzde 63, Yenişehir Otoparkı ise yüzde 50 kapasite ile çalışmaktadır. Bu oranlar da bu bölgelerde otopark kullanım alışkanlığının detaylarını vermektedir. Köşenizde ayrıca vatandaşlarımız İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun göreve geldiği dönemde otopark ücretinin 1.20 TL. olduğu belirtilmiştir. 2004 yılında 1.75 olan açık alan otopark ücreti bugün 4.50 TL, 2.50 TL olan kapalı alan otopark ücreti ise 5 TL olmuştur.”

Yeni otoparklar yapıyoruz

* Alsancak Atatürk Spor Salonu Önü Yeraltı Otoparkı; 594 araçlık.

* Kültürpark Yeraltı Otoparkı; 394 araçlık.

* Şair Eşref Caddesi Alsancak Hocazade Camii karşısında bulunan 938 metrekarelik alanda katlı otopark yapılması için kamulaştırma işlemini tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, buraya 300 araçlık bir otopark yapacak.

* Hasan Tahsin Katlı Otoparkı, Hatay Susuzdede 173/5 Sokak’da oluşturulacak. 2 bin 260 metrekarelik bir alanda kurulacak otopark 3 katı bodrum, 4’ü yer üstünde olmak üzere toplam 7 katlı olacak. Hatay ve Basın Sitesi’nin ihtiyacını karşılayacak.

* Hatay Askeri Hastane 248 Sokak ile 255 Sokak kesişiminde oluşturulacak Hatay Pazaryeri Katlı Otoparkı ise 2 bin 933 metrekarelik alanda inşa edilecek. 3 katlı olarak projelendirilen bu otopark ve Hasan Tahsin Otoparkı ile birlikte bölge 650 araç kapasiteli bir otopark alanına kavuşacak.

* Ayrıca Hatay 100 Sokak’ta yaklaşık 400 araç kapasiteli bölgesel katlı otopark kurulması için proje çalışmalarına başlanacak. Bunun için Hatay 100 Sokak’ta bulunan 3.351 metrekarelik alan, 4 milyon 859 bin TL bedelle katlı otopark yapılmak üzere kamulaştırıldı.

* Gaziemir’de Vergi Dairesi yanındaki alanda inşaat çalışmalarını tamamladığı Gaziemir Semt Garajı da, kentteki otopark ihtiyacını karşılamaya yönelik önemli bir yatırım. Belediye otobüslerinin de kullanacağı ve vatandaşların özel araçlarını park edebilecekleri şekilde projelendirilen otopark 267 araç alacak.

* İzmir Büyükşehir Belediyesi ayrıca Buca Kasaplar Meydanı’nda iki katlı yer altı otoparkı yapmayı planlıyor. Buca Kasaplar Meydanı, ilçeye yakışır modern yepyeni bir görünüm kazanacak. Bu otoparkın da proje çalışmaları sürüyor. Ayrıca Evka 3 Gençlik Merkezi altı otoparkı için de proje ve kamulaştırma çalışmaları sürüyor.

Mahalle Afet Gönüllüleri konteyneri 15 gündür böyle

Balçovalı okuyucumuz İrfan Kıran, fotoğraflarını da çekip göndermiş. ‘MAG’ yazılı konteyner, yani ‘Mahalle Afet Gönüllüleri’ (MAG) konteyneri, yıllar önce deprem gibi afetlerde kullanılmak üzere kentin değişik köşelerine yerleştirildi. İçinde afetlerde kullanılmak üzere araç ve gereçler var. Fotoğraftaki konteyner Balçova’daki Şehit Pilot Teğmen Süleyman Ersever Çocuk Hakları Parkı’nın içinde duruyor. Zaman zaman ‘Standart Afete Hazırlık Temel Eğitim Programı’ kapsamında tatbikatlar yapılırken kullanılıyor.

Okurumuz Kıran, “Uzun zamandır yetkililer gelip kontrol yapmadılar. 15 gün önce yaşanan fırtına ve yağışlarda konulduğu yerden kaydı. Ayrıca her tarafı çirkin yazı ve şekille dolu. Lütfen ilgililer gelip konteyneri ya düzeltsinler, ya da kaldırsınlar” diyor.

GÜMÜLDÜR VE ÖZDERELİLER SESLENİYOR

Çam Kese Böcekleri yine ağaçları sardı





Bu şikayeti geçen yıl da dile getirmiş ve yetkililerin dikkatine sunmuştuk. Yeterince mücadele edilmemiş olacak ki, Menderes ve Özdere’den arayan bir grup okurumuz aynı konuda yine şikayetçi oldular. Okurlarımız şunları dile getirdiler: “Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Gümüldür ve Özdere’deki ormanları Çam Kese Böceği sarmış. Hem de öyle sarmış ki çamların dallarını eğecek kadar keseler oluşmuş durumda. Böyle giderse çam ağaçlarının çoğu yok olacak. Menderes’ten itibaren hem Özdere ve Gümüldür, hem de Selçuk ve Kuşadası güzergahındaki çam ağaçlarında acilen mücadele başlatılmalı. Ayrıca havalarda ısınmadan bunlar yok edilmeli. Geçen yıl bu ağaçların çoğu kesildi. Bu yıl da ağaçlar kesilirse yol boyunca ağaç kalmayacak. Şayet mücadele başlatılmazsa ağaçlar yangın çıkmış gibi çırıl çıplak kalacak.”

Polisler dolmuş şoförlüğü yapmasın

Bu ihbarı yapan dolmuş şoförü, “Dolmuş sahipleri bizim yerimize onları tercih ediyorlar. Çünkü kontrollerde onlar ceza yemiyor. Ben 1- 2 yolcu fazla aldım mı ceza alıyorum. Onlar 5- 10 kişi arasında fazla yolcuyla gidiyor ve ceza yemiyorlar. Sadece benim hattımda iki polis memuru dolmuş şoförlüğü yapıyor. Geçimlerini dolmuş şoförlüğü yaparak sağlayan bizlerse onların yüzünden işsiz kalıyor ve mağdur oluyoruz” diye dert yanıyor.

SMS’le ve e-mail’le sahtekarlığa dikkat

Emniyet Genel Müdürlüğü son günlerde telefonlara ve e-mail adreslerine şöyle uyarı gönderdi: “Tanımadığınız numaralardan telefonlarınıza ‘Ödül kazandınız’ gibi bir SMS gelirse dolandırıcılık mağduru olmamak için dikkate almayınız. Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp, KONTÖR/TL ve KARTSIZ HAVALE yapmanızı isteyenlere de itibar etmeyiniz. Benzer mesajlar aldığınızda derhal adresine bilgi veriniz.”

Lambalarımız sık sık arızalanıyor

Konak Yağhaneler 611 Sokak sakinleri, “Sokak aydınlatmalarımız haftalarca yanmıyor. Ayrıca müracaat yapıyoruz yine onarılmıyor. Semtimiz ayyaşların ve tinercilerin kol gezdiği bir yer olduğu için evlerimize korku içinde geliyoruz. Sokağımızdaki aydınlatmaların sık sık arıza yapmayacak malzemelerle donatılmasını istiyoruz” diyorlar.