Otoyol, böyle çöp içinde kalmamıştı

9 günlük bayram tatilinde çöp ve parçalanmış kamyon lastikleriyle çirkin görüntülerin oluştuğu İzmir-Aydın ve İzmir-Çeşme otoyolları ile bağla

9 günlük bayram tatilinde çöp ve parçalanmış kamyon lastikleriyle çirkin görüntülerin oluştuğu İzmir-Aydın ve İzmir-Çeşme otoyolları ile bağlantılı yolların acil olarak temizlenmesi isteniyor

“Ben, İzmir-Aydın arasında bir şirkette pazarlamacılık yapan bir kişi olarak, haftada 6 gün otoyolu kullanıyorum. İzmir bölgesindeki otoyollar son yıllarda hiç bu kadar çöp ve çirkinlik içinde kalmamıştı. Şu anda hem otoyollar hem de bağlantılı karayolları çok kötü bir görünüm içinde. İzmir-Aydın ve İzmir-Çeşme otoyolları, 9 günlük bayram tatili sırasında duyarsız kişilerce çöplük alanı haline getirilmiş. Özellikle İzmir-Aydın Otoyolu’nun gidiş ve dönüşteki kenarlarının neredeyse tamamı çöp ve yanık bir görüntü içinde” vurgusunu yapan okurumuz Faruk Keskin, uyarılarını şöyle sürdürdü:

‘İyi temizlenmiyor’

“Gerek İzmir-Aydın, gerekse İzmir-Çeşme otoyolları, aynı zamanda turizm hareketliliğinin yaşandığı yollar. Kurban Bayramı tatili biteli 10 gün oldu, ama nedense otoyol kenarlarındaki çirkin kirlilik kaldırılamadı. Bir ekip temizlik yapsa da, yetersiz kalınması bir yana, titizlikle de temizlenmiyor. Üzücü olan ise turizm hareketliliğinin devam ettiği bölgelerin tamamı halen çöp içinde. En önemlisi ise İzmir-Aydın Otoyolu’nun gidiş ve gelişindeki 7-8 bölgede yanık sigara izmariti atılması yüzünden, ormanlık, zeytinlik ve makilik alanların yanık görüntüleri ise İzmir ve Aydın gibi bir kentlere yakışmıyor. Ben yollara çöp ve yanık sigara izmariti atılmaması konusunda uyarı levhalarının yetersiz olduğu kanısındayım. Otoyol üzerindeki ışıklı levhalardan yanık sigara ve çöp atılmaması için sık sık uyarı yazıları konulmasını, ayrıca kamera sistemiyle tespit edilen, çöp atan kişilerin basın yoluyla halka duyurulmasını ve cezalandırılmalarını istiyorum.”

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