Parkımız uyuşturucu bağımlısı doldu!

Bornova Rafet Paşa Mahallesi sakinleri sonunda isyan etti… Bornova’da, 5054/1 ile 5058/7 sokaklar arasındaki park çevresinde yaşayan vatandaşlar, madde bağımlıları yüzünd

Bornova Rafet Paşa Mahallesi sakinleri sonunda isyan etti… Bornova’da, 5054/1 ile 5058/7 sokaklar arasındaki park çevresinde yaşayan vatandaşlar, madde bağımlıları yüzünden yaz boyunca alanı kullanamadıklarını ve korku içinde olduklarını belirtiyor

Bu konuyu gazetemize ileten okurlarımız, mahallelerindeki parkta yaşanan çirkinlikleri önce Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Belediye’ye ve mahalle muhtarına aktardıklarını söyledi. Vatandaşlar, şikâyetlerini “Şayet bu birimler çözüm üretmezse siz yazar mısınız?” diye sürdürdü. Geçen hafta aynı okurlarımız yine aradı ve “Ne İlçe Emniyet Müdürlüğü, ne belediyemiz, ne de muhtarımız bu parkta yaşanan rezilliğe kalıcı bir çözüm üretemedi. Park, şu anda uyuşturucu ve alkol bağımlıları parkı haline geldi” dedi ve şunları dile getirdi:

“Bornova Rafet Paşa Mahallesi, 5054/1 ve 5058/7 Sokak bitişiğindeki parkta yaşanan görüntüler bizi çok korkutuyor. Korkumuzun nedeni, bu bağımlıların bir gün cinayete kadar uzanan bir olaya neden olacakları. Çünkü, saldırıyorlar. Geçen gün sabah kalktığımızda trafonun üzerinde sızmışlardı. Çok çirkin bir görüntüydü. Kimse ses çıkaramadı. Ki, burası bir de çocuk parkı. Bir gün önce de bağımlı bir kişi, elinde bira şişesiyle parktaki bir bankta oturuyordu, yanında da küçük bir çocuk vardı. Bu adam, sonra şişeyi fırlatıp attı ve şişe parkın içinde parçalandı. Bunların dışında, akşamüzerleri esrar içen çocuklar evlerimizin önünde oturup bağırıyor ve küfürler savuruyor. Bizim de çocuklarımız var! Uyardığımızda hakarete ve kötü sözlere maruz kalıyoruz. Emniyet’i arıyoruz geliyorlar, şahısları gözaltına alıyorlar; ancak sorun çözülemiyor. Bu konuyu bir kez daha Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne, Bornova Belediyesi’ne ve Rafet Paşa Mahallesi Muhtarı’na aktarıyor ve soruyoruz. Yetkililer, özellikle akşam saatlerinde, üstelik çocukların gözleri önünde içki ve esrar içilmesinin neden önüne geçemiyor? Bir gün bir cinayet yaşanırsa bunun sorumlusu kim olacak? Biz, kalıcı önlem alınmasını istiyoruz.”

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