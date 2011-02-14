Semtimiz yaşanmaz ve çekilmez bir hal aldı

Bornova Küçükpark sakinleri, Belediye Başkanı Kamil Oktay Sındır’a hitaben yazdıkları dilekçelerinin bir kopyasını bize göndermişler. Okurlarımızın şikayet ve istekleri şöyle:

Sayın Başkanımız, önceki yazışmalarımıza istinaden, Bornova Küçükpark sakinleri olarak tekrar üzülerek ve önemle belirtmek isteriz ki, hayatımız mahallemizde gece/gündüz yaşanmaz halde devam etmektedir. Eskiden çocuklarımızın, torunlarımızın oyun oynadığı dinlenme parkı artık yok edildi. Küçükpark şu anda araç parkı ve seyyar satıcıların tezgah açma yeri oldu.



Gözdağı veriyorlar

Eskiden yaşlılarımızın yürüyüş yaptığı ve parkta oturduğu, evlerimizde balkonlara veya en basiti ekmek almak için bakkala gitmek vesilesiyle günün her saati kapı önüne güvenle çıkabildiğimiz Küçükpark ne yazık ki şu anda Teksas oldu ve yerleşim yeri niteliğini kaybetti. Hemen hemen her gece çıkan kavgalarla, patlatılan araba camlarıyla, çekilen bıçaklar ve silahlarla, bitmeyen trafik gürültüsü ve kaosuyla insanlığımızı yitirmeye başladık. Ayrıca insanlıktan çıkmış olan kişilerin arabalarımızı park ederken bile bizlere göz dağı verdiği, ardı arkası kesilmeksizin kurulan baz istasyonları ile huzursuzluklarla dolu, yaşanmaz hale gelen Küçükpark ile ilgili beklentilerimizi bir kez daha iletmek istiyoruz.





5 aydır çok bunaldık

Bu bölge kontrolden çıkmıştır. Küçükpark artık üniversite öğrencilerine ait varsayılarak, bir eğlence ve alem yapma merkezi haline geldiğini asla kabul edemiyoruz. Son 5 aydır neredeyse her gün kavga gürültü dolu geceler yaşadık. Evimizin balkonundan izlediğimiz insanların bar çıkışı birbirlerine girerek kavgaya tutuşmaları bir yana, mafya kılıklı insanların dükkanlara girip ortalığı dağıtmaları ayrı bir yana, arabalarımızı evimizin önüne güven içerisinde park edemiyoruz. Eşya indiremiyor ve hastamızı arabamıza bindiremiyoruz.



Silahla ateş bile edildi

Lütfen Küçükpark’ın arbede ortamına sürüklenmesine izin vermeyiniz. Aslında benzer işyerlerinin evler arasında değil de kent dışında olması gerekmiyor mu? Trafik ise ayrı bir sorun. Küçükpark’a gelen araçlarda yüksek sesli müzik çalınıyor, korna sesleri ile sokak terkediliyor. Bu nedenle çıkan tartışmalarda bıçaklar çekildiği gibi silahla ateş bile edildi. Akşamları başımıza birşey gelir korkusuyla başımızı pencereden bile dışarı çıkaramaz olduk. Bunların dışında kaldırımlarımızın tamamı işgal altına alındı. Bunlar yetmiyormuş gibi her tarafımızı baz istasyonları sardı.”

HALKIN KULLANDIĞI ALAN BİR APARTMANA TAHSİS EDİLDİ

Güzelyalı 16 ve 16/1 Sokak sakinleri isyanda





Güzelyalı Mehmet Ali Akman Mahallesi’nden onlarca okurumuz aradı; yıllardır kullandıkları boş bir alanın asfaltlanıp, etrafı da kapatıldıktan sonra girişine açılır kapanır ve anahtarlı bariyer konulmak suretiyle bir apartmana park yeri olarak tahsis edildiğini bildirdi. Semt sakinleri şunları dile getirdi:

“Yıllardır araçlarımızı park ettiğimiz boş alan özel mülkiyetmiş gibi çevrilerek 16 Sokak’taki 2 numaralı Uzay Apartmanı’na tahsis edildi. Yani imtiyazlı bazı kişiler için el konuldu. Bu uygulama bizleri, çok zor duruma soktu. Bu nasıl bir zihniyettir, nasıl bir uygulamadır ki yıllardır çevre sakinlerinin kullandığı bir alan üstelik halkın parası ile asfaltlanarak imtiyazlı kişilere tahsis ediliyor? Mehmet Ali Akman Mahallesi 16, 16/1 ve 16/2 sokaklarda oturan vatandaşlar olarak, boş alandaki bariyerin kaldırılarak eskiden olduğu gibi halka açılmasını istiyoruz.”

Her gün 1-2 trafik kazası



Bu fotoğrafı bulunduğu işyerinden çekerek gönderen Ahmet Dilekçi yetkililere şöyle sesleniyor:

“Alsancak Talatpaşa Bulvarı’nın Cumhuriyet Bulvarı ile birleştiği yerde, yani 1380 Sokak giriş ve çıkışı ile eski NATO Subay Orduevi önünde her gün 1- 2 trafik kazası yaşanıyor. Tabii çoğunluğu hasarlı olan kazalar nedeniyle trafik akışı kesiliyor ve Alsancak korna sesleri ile çınlıyor. Buraya acilen trafik lambası konulması gerekiyor. Ocak ayında sadece ben 14 trafik kazasına şahit oldum. Geçen ay yaşanan bir trafik kazasında iki otomobil birbirine girdi ve o sırada süratle gelen iki motosiklet otomobillerin altında kaldı. Ölümlü bir kaza yaşanmadan buraya trafik ışıkları konulmalı.”

Konuyu UKOME yetkililerinin dikkatine sunuyorum.

Kaldırımda günde 2-3 kişi düşüyor

Bu ihbar, Mimar Kemalettin Moda Merkezi’nden geldi. 35/1 ve 35/AB numaralı işyerlerinin önündeki kaldırımdaki kırık taşlar yüzünden takılanların düştüğünü belirten okurlarımız, “Her gün en az 2-3 kişi düşüyor. Geçen hafta düşen bir kişi bayıldı. 112’ye haber verip hastaneye gönderdik. Ayrıca burada düşüp de sakatlananlar var. Kaldırımın elden geçirilmesini istiyoruz” dediler.

Yeni ve sıcak otobüs istiyoruz

Bu istek Çiğli Evka-5’teki okurlarımıza ait. Evka-5 sakinleri bakın ne diyor: “Özellikle Evka-5/Gümrük hatlarına sabah erken saatler için verilen otobüsler hep eski oluyor. Ayrıca kaloriferleri de çalışmıyor. Buz gibi ve eski otobüs olması bir yana, çok da kirli oluyorlar. Otobüsler yağışlı havalarda da akıyor. Biz de diğer semtlerde oturanlar gibi sıcak ve yeni otobüslere binmek istiyoruz.”

Her akşam elektrik kesintisi yaşıyoruz

Bu şikayet Karşıyaka Alaybey 1674 sakinlerinden geldi. Arayan okurumuz, “Hemen her akşam elektriğimiz kesiliyor, bazen gidip geliyor ve voltaj iyice düşüyor. Bazen de 3-4 saat elektrik gelmediği oluyor. Sokağımızdaki bazı apartmanlar da elektrik oluyor, bazısında olmuyor. Çocuklarımız ders çalışamıyor, televizyon seyredemiyoruz” diyor.