Sokakta kurban kesen 1848 TL ceza ödeyecek

Kentlerde kurulan kurban komisyonları kurallara uyulmaması durumunda cezai işlem uygulayacak

Öncelikle bayramınızı kutluyorum. Bugün Kurban Bayramı’nın 2. günü ve kurban kesecek olanları bir kez daha uyarayım istedim. Çünkü İzmir başta olmak üzere bölgemizdeki bütün kentlerde kurulan kurban komisyonları, kurbanlıklara kötü muamele edilmesi ve kesim kurallarına uyulmaması halinde cezai işlem uygulanmasına karar verdiler. İzmir’deki Kurban Komisyonu Valiliğin başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi ile İl Müftülüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Çevre ve Şehircilik, Orman ve Su İşleri ve Sağlık İl müdürlüklerinin temsilcilerinden oluşturuldu. Bu komisyon İzmir’in 19 metropol ve bağlı 11 ilçesinde kurban satış ve kesim yerlerini belirledi. Ayrıca kurban kesim ücretlerini bayramın 1. günü için büyükbaş hayvanlarda 165 TL, küçükbaş hayvanlarda 45 TL olarak belirledi. Büyükşehir Belediyesi 1. gün yığılmaları engellemek amacıyla kesim bedellerinde 2. ve 3. gün indirim yapacağını açıkladı. Buna göre büyükbaş hayvanlar için 140 TL, küçükbaş hayvanlar için ise 35 TL alınacak.



Eziyet edene 738 TL ceza

Kurban kesimi için geçen yıl olduğu gibi bu yıl da randevu sistemi geçerli olacak. Kurban kesim yerlerinde veteriner, polis, zabıta ve kasaplar odası temsilcileri görev yapacaklar ve kesimlerin hayvanlara eziyet yaptırılmadan gerçekleştirilmesini sağlayacaklar. Gelelim cezalara: İzmir ve ilçelerinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nca belirlenen kurban hükümlerine uymayanlar ile kesim yerleri dışında hayvan kesmeye kalkışanlara 1848 TL, kurbanlıklara eziyet ve işkence edenlere de 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda belirlenen 738 TL para cezası uygulanacak. Bu cezalar İzmir Kurban Komisyonu tarafından kesilecek. Daha bitmedi; belirlenen kurallara uymayanlara ve kurban atıklarını kamuya ait alanlara bırakanlara Büyükşehir Belediyesi de Kabahatler Kanunu’nun 41/3. maddesi gereğince 70 TL daha para cezası uygulayacak.



İhbar ve şikayet için telefonlar:

Bayram süresince uygun olmayan kesimler için şikayet ve ihbarlarınızı Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı’na ait gündüzleri 293 12 58, geceleri 293 11 21 numaralı telefonlara yapabilirsiniz. Otogar Zabıta Amirliği’ni 293 11 22, Zabıta Trafik Amirliği’ni 293 11 86 numaralı telefonlardan arayabilirsiniz. Ayrıca İZSU ile ilgili şikayetlerinizi de 445 66 55 ve 185 numaralı telefonlara iletebilirsiniz. Bunlar dışında 293 12 00 ve 293 13 14 numaralı telefonlara da bulunduğunuz yerdeki olumsuzlukları aktarabilirsiniz.



KAMU YETKİLİLERİNDEN VATANDAŞI KORUYACAK BİR UYARI



Kimlik bilgilerinizi kimseye vermeyin



Kimlik bilgilerinize sahip olan kötü niyetli kişilerin yeni bir dolandırıcılık sistemi konusunda yetkililer uyarıda bulundu. Aktarıyorum: “Dolandırıcılar, ellerine geçirdikleri kimlik bilgileri ile bir ‘icra dairesine ’gidip, başvuru harcı yatırıyor ve hakkınızda ilamsız icra takibi başlatıyorlar. Borç hanesine ise 250 TL den 2 bin 500 TL’ye kadar rakamlar yazıyorlar. Bir süre sonra kapınıza postacı geliyor ve size bir ‘ödeme tebligatı’ sunup imzalamanızı istiyor. Göndereni tanımadığınız için, ‘Kim ki bu, bir yanlışlık yapmışlardır’ deyip yırttığınızda bir haftalık yasal itiraz süreniz başlıyor. O zaman zarfında her hangi bir işlem yapmadığınız anda borcu kabul etmiş oluyorsunuz. Bir süre sonra karşınızda ‘icra memuru’ görüyorsunuz. Onun için siz siz olun kimlik bilgilerinizi kamu kurum ve kuruluşları dışında hiçbir kişiye vermeyin. Bilmediğiniz veya tanımadığınız kişilerden size gelen benzer evrakları asla almayın. Ola ki evrakı alıp imzaladınız. Hemen itiraz edip elinize resmi bir belge alın.”



Otobüsümüz alındı biz mağdur olduk

Geçen hafta köşemizde dile getirdiğimiz ESHOT’un iptal ettiği Narbel-Halkapınar otobüsü için okurlarımızdan çok mesaj geldi. Arayan okurlarımız bakın ne diyorlar: “371 hatlı otobüsü niçin istiyoruz, anlatalım. Bu otobüs Narlıdere 2. İnönü’den kalkıyor. Fahrettin Altay’a geliyor. Mithatpaşa Caddesi üzerinden Konak’a, oradan Çankaya’ya ve Montrö’ye geçiyor. Şair Eşref Bulvarı’ndan Halkapınar’a gelip kalıyor. Biz onlarca kişi şu anda mağdur duruma düştük. Sabah işimize geç kalır akşamları da eve geç döner olduk. Biz bu hattın iptal edilmemesini ve tekrar sefere konulmasını istiyoruz.”



Kent müfettişi olmak istiyor

Bu isteğin sahibi okurumuz Muzaffer Doğan, bakın ne diyor: “Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun İzmirlilere yaptığı ‘Katılın birlikte yönetelim’ çağrısını anlamlı buluyor ve bu çağrıya katılacağımı belirtmek istiyorum. Böyle bir boşluğun varlığını görmenin ciddi faydalar sağlıyacağına inanıyorum. Ben eleştiri ve öneriden ziyade belediyemizce yapılan çalışmaların eksiklerini, aksaklıklarını ve olumsuz yanlarını yetkili merciye sunulmasından yanayım. Çünkü kaş yapılacağı yerde göz çıkarılırcasına işler yapılıyor. Durum hem üzücü hem de düşündürücüdür. ‘Gönüllü Kent Müfettişi’ projesinin bir an önce hayata geçirilmesini diliyorum.”



SORUNUNA SAHİP ÇIK

0555-253 52 52 numaralı telefonu 24 saat arayabilir; kemal.onderoglu@hotmail.com