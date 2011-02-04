Stat, hastane, havaalanı ve üniversite istiyoruz

Avukat Cevdet Florat öncülüğünde bir çatı altında toplanan Karşıyakalılar, kentlerine sahip çıkmaya karar vermişler. Kuruluş amacını “Karşıyaka Birliği ve Dayanışma Derneği; laik ve üniter Türkiye’den yana olan, Türk Bayrağı’na bağlı ve saygılı, tek bayraktan asla taviz vermeyen Karşıyakalıların Karşıyakalılarla bir araya gelerek yaşadıkları kentin vizyonunu geliştirmeye çalışan bir kuruluştur” diye tanımlayan derneğin kurucusu Karşıyakalı Av. Cevdet Florat bu birlikteliğin önceliklerini şöyle sıralıyor:

“Öncelikle sosyal dayanışmayı sağlayacağız ve Karşıyakalı işsiz kardeşlerimize iş bulacağız. En önemlisi de Karşıyakalılık bilincini yerleştirmeye çalışacağız. 6- 7 bin kişiyle irtibata geçtim. Karşıyaka arkasında milletvekili ve politik destek olmadığı için gelişemiyor. İlçemiz giderek yoksullaşıyor. Anadolu’ya yapılan yatırımlar kentimize yapılmıyor.”



“Adliyemiz otobüs gibi”

Florat isteklerini şöyle sıralıyor:

“Hastanesi, üniversitesi, havaalanı, adliyesi, mezarlığı olmayan ama Türkiye’nin en çağdaş yeri sayılan, aslında en geri kalmış kenti Karşıyaka’nın isyanını AKP’si, CHP’si, MHP’si, DP’si, DSP’sine ve tüm Türkiye’ye haykırıyoruz. İzmir ile ilgili yatırım programları yapanlara sesleniyoruz. Artık yeter! Karşıyaka’ya yakışır bir mezarlık, belediye otobüsü gibi olmayan bir adliye istiyoruz. En önemlisi de 65 ilden daha büyük ilçemize üniversite istiyoruz. Altınyol’da ölmek istemiyor, Karşıyaka’ya tam teşekküllü bir hastane istiyoruz. Uçağa binmek için 1 saat yol gitmek istemiyor, Karşıyaka’ya havaalanı istiyoruz.”



Stadı TOKİ mi yapacak?

“Karşıyakalılar olarak ‘Süper Lig’ istiyoruz. Her maçımızı deplasmanda oynamak istemiyor, Karşıyaka’ya adı ‘Zübeyde Hanım Stadyumu’ olan bir stat istiyoruz. Vefasız bir camia olduk. Bu nedenle Karşıyakalı büyüklerimize de sahip çıkmak istiyoruz. Karşıyaka Spor Kulübü yetkilileri, kulübümüze ait tesisleri TOKİ’ye verip karşılığında Mavişehir’e stat yaptıracaklarını söylediler. Stat konusunda TOKİ’de kiminle görüşüldüğünü ve sonucun ne olduğunu öğrenmek istiyoruz.”



Karşıyakalılar için iş fırsatı

Av. Cevdet Florat ayrıca, Karşıyakalı Bülent Bomin’in Sasalı’da bulunan deterjan fabrikası için ehliyet sahibi Karşıyakalı bay ve bayan satış temsilcileri aradığını belirterek, işe talipli olan Karşıyakalıların özgeçmişlerini ‘info@freshchem.com’ internet adresine göndermelerini veya 376 41 45 numaralı telefona ulaşmalarını istedi.

Evka-5’e hizmet gelmiyor

Bu sözler Çiğli Evka-5 Mahalle Muhtarı Bilal Çetin’e ait. Geçen hafta sonu bir gazetede mahallesi ile ilgili asılsız bir haber yayınlandığını belirten muhtarı Bilal Çetin bakın ne diyor: “Geçen hafta bazı yayın kuruluşlarında Çiğli Evka-5 Mahallesi’nin adı verilerek yüzlerce kişinin tehlike altında olduğu belirtildi. Haberde geçen adres ve yaşananlarla mahallemizin hiçbir ilgisi yoktur. Araştırılmadan yapılan haber mahallem halkı üzerinde olumsuz etki yapmıştır. Heyelan olayı Çiğli Atatürk Mahallesi’nde yaşandı. ”



“Su baskını önlensin”

Evka-5’in 1998 yılında oturuma açıldığını ve 13 yıllık mahalleye hizmetlerin hep gecikmeli geldiğini belirten muhtar Çetin sözlerini şöyle tamamladı: “Geçen dönemlerde mahallemize hiçbir hizmet gelmedi. Bu dönem hizmet almaya başladık. Çiğli Belediye Başkanımız Metin Solak ve ekibi mahallemize gelerek eksikleri tespit ettiler. Ancak hizmetlerin Büyükşehir Belediyesi’nce getirileceğini söylediler. Ben de mahallemizin eksikleri ile isteklerimizi Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu’na verdim. Ayrıca sorunlu yerlerin fotoğraflarını da çektim ve dilekçeme ekledim. Öncelikle 8927, 8927/4, 8927/7, 8927/2 ve 8925 sokaklara hizmet getirilmesini, su baskınları konusunda sorunlarımızın acilen giderilmesini istedim.”

Motosiklet ve bisikletlere dur denilsin

İzmir’de son yıllarda yaşanan plakalı motosiklet kaosuna bir de elektrikli motosikletler (plakasız) veya elektrikli bisikletler eklendi. Bunlar son aylarda kaldırımlarda cirit atmaya başladılar. Tabii bunlar kaldırıma çıkınca yayalar büyük tehlikeyle karşı karşıya kalıyorlar. Yollara indiklerinde de trafik kuralı tanımıyor, araç trafiğinin sağından, solundan geçiyor ve sürücüleri zor durumda bırakıyorlar. Mavişehir’den arayan okurumuz Naim Özkoç bakın ne diyor:

“Emlakbank Konutları 2’nci Etap’ta motosikletler ve elektrikli bisikletler (!) yüzünden kaldırımlarda güven içinde yürüyemiyoruz. Çünkü, motosiklet ve elektrikli bisiklet sayısı her geçen artıyor. Arttıkça da tehlike saçıyorlar. Motosikletlerde plaka var tespit edilebiliyor. Ancak, elektrikli bisikletlerde plaka olmadığı için kaza halinde bir işlem yapamıyoruz. “



Halkapınar’da ıslanıyoruz

Okurumuz Canan Akıncı, “Halkapınar İstasyonu’nun çatısı aşırı yağışlı günlerde akıyordu ve bir süre önce onarılmıştı. Bu istasyondaki görüntü İzmir’e yakışmıyor. Çünkü yine akıyor. Ayrıca yoğunluk yaşanan saatlerde vagonlara girişte sorunlar yaşıyoruz. Çünkü, vagonlar boşalmadan binmek isteyenler yüzünden zaman zaman tartışmalar yaşanıyor. Güvenlik görevlileri bu konuda halkı uyarsalar çok iyi olur” diyor.