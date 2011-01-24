Tam 35 yıldır devam eden çifte standart

Bu sözlerin sahibi Hasan Basri Özbilek’in hikayesi şöyle başlıyor: 1974 yılında Ankara’da bir kooperatif kurulur. Kurucuları ilkokul öğretmenleridir ve hayalleri yaz-kış oturacakları birer ev sahibi olmaktır. Yer aranır ve Çeşme’nin Ildırı Köyü Gerence Koyu’nda bulunur. Kooperatifin yasal işlemleri tamamlandığında yıl 1976’dır ve bulunan arsa satın alınır. İnşaat için ruhsatlar çıkarılır, trafolar konur, hatta iki de örnek bina yapılır. Üyelere arsa tapuları dağıtılır. Üye sayısı 1383 kişiye ulaşır. Bu sırada Ankara’dan bir karar çıkar. “SİT kararı nedeniyle buraya ev yapamazsınız” denir. 1383 üyeden birisi de ilkokul öğretmeni Hasan Basri Özbilek’tir ve kooperatife üye olduğunda yaşı 50’dir. Özbilek şu anda ise 85 yaşında ve Narlıdere Huzurevi’nde yaşamaktadır. Bakın ne diyor:





“Yanımızdakine izin verildi”

“Bu kooperatif ömrümü bitirdi. Çünkü, 1976’da kurduğumuz hayalimize halen kavuşamadık, bir ev sahibi olamadık. Kooperatifimizin adı İlkokul Öğretmenleri Yapı Kooperatifi. Tüm birikimlerimi ve emekli ikramiyemi bu projeye yatırdım. SİT kararı üzerine dava açtık. Mahkeme ‘Burası SİT alanı değildir’ diye bir karar verdi. Karşı dava açıldı ve onlar da ‘Burası SİT bölgesidir’ kararı aldılar. Bütün uğraşlarımıza rağmen yıl oldu 2011 ve ev sahibi olamadık. İşin üzücü yani 1383 kişiden şu anda hayatta kalanların sayısı 750 civarında. Yani ömrümüz bitti ama 1976’da yasal olarak yetkili olan kooperatif bitmedi. İşin ilginç ne biliyor musunuz? Arsamızın hemen yanına, yani bitişiğine ‘Milletvekili Evleri’ yapıldı. Hem de bize verilen SİT kararından çok sonra yapıldı. Bunlara dokunan olmadı ama emekli öğretmenlere ‘YASSAK’ denildi. Halen de YASSAK deniliyor. Kooperatif yönetimi de ne yapsın 613 bin 458 metrekarelik araziyi balık çiftlikleri sahiplerine kiraya verdiler.”

Şemikler istasyon yolu ne zaman bitirilecek?

Karşıyaka Yalı Mahallesi sakinlerinden Nuri Özler bu soruyu soruyor ve yaşananları şöyle dile getiriyor:

“Biz Yalı Mahallesi sakinleri olarak Şemikler İstasyonu’na ulaşımda sorunlar yaşamaktayız. İstasyona çıkan ara yollar özellikle yağışlı havalarda geçit vermiyor. Dudayev’den Şemikler İstasyonu’na çıkacak ana cadde istimlakler tamamen bitmediği için bir türlü açılamıyor. Sıkıntı da burada. Yetkililerden ricamız; en azından ara yollardan istasyona ulaşımı sağlayacak geçici düzenlemeler ve iyileştirmeler yapılamaz mı? Bu çağdaş ulaşımdan yararlanmak isteyen ciddi bir potansiyelin varlığına da ilgililerin dikkatini çekiyorum.”

GÜZELBAHÇE ÇAMLI DADALKENT SAKİNLERİ

Ne olur, duyun artık sesimizi

Güzelbahçe Çamlı mevkindeki 192 aileden oluşan Dadalkent Sitesi sakinlerinden Kenan Aras bakın ne diyor: “Sorunumuz yol ve ulaşım. Gerçekten mağdur durumdayız. Sorunu duyurmadığımız makam kalmadı. Valiliğe, belediyelere ve karayollarına dilekçe verdik. Gelen tutanak tutup gitti ve biz halen yol ve ulaşım sorunu yaşıyoruz. Sitemizin ulaşımı Kalabak Mahallesi’nden sağlanıyor. Bu yol üzerinde iki adet otoban alt geçidi ile bunların hemen sonrasında sitemize dönüşte bulunan Kızıldere diye adlandırılan derenin üzerindeki köprüler aşırı yağışlar nedeniyle ağır hasar gördü. Hiçbir kurum, rapor tutmaktan öteye bir müdahalede bulunmadı. Bizler vergisini ödeyen vatandaşlar olarak ulaşım hakkımızı ve ardından işimize varma, çalışma hakkımızı her yağışta yitiriyoruz. Öyle ki geçen sefer ki yağış sırasında köprüden geçmekte olan bir komşumuz köprünün yıkılmasıyla arabasıyla sele kapıldı. Eğer arkadan gelip, balçığın içine dalıp kadıncağızı kurtarmasaydık üzücü sonuçlar ortaya çıkacaktı. Geçen sefer ağır yağışların ardından kendi imkanlarımızla, iş makineleri kiralayarak ve malzeme alarak geçici bir ulaşım yolu açtık. Bu yolu sırf biz, yani 192 aile değil, bölgede tarım ve hayvancılık yapan yüzlerce aile de kullanıyor ve istiyor. Ne olur, duyun artık sesimizi...”

Sorumlu kimse zararımızı ödesin

Okurlarımızdan Fehmi Varnalı, şöyle sesleniyor: “Sayın yetkililer; 27 Aralık 2010 tarihindeki Çiğli ilçemizdeki su baskınını herhalde duymuşsunuzdur. Burada bizler mağdur olduk. Mağduriyetimizin nedeni yağış afetinden değil de sorumluklularını yerine getirmeyen ve bize yalan söyleyerek kandıran belediye başkanı ve elemanlarıdır. Size fotoğraflarını da çekip gönderdiğim araziye METRO AVM inşaatının kazı toprağının dökülmesine belediyeler izin vermiştir. Binalarımızın önü harfiyat deposu haline getirilmiştir. Böylece Çiğli İstasyonaltı Mahallesi ile Kipa arkasındaki konutların tamamı ufak bir yağışta bile su altında kalmıştır. Bizler oldukça mağdur durumdayız. Bu konuyu köşenizden de duyurmuştuk. Ayrıca dilekçeler vererek yığılan molozların kaldırılmasını istemiştik. Ama kaldırılmadı ve bu durum yaşandı ve halen de yaşanıyor. Bu rezilliğin sorumluları zararımızı karşılamalıdır.”

İki hurda aracı kaldırır mısınız?

Buca Yiğitler Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi 347 Sokak’ta 2 yıldır duran (S) plakalı terkedilmiş bir araç, serserilerin mekanı oldu. Çevreye bu şekilde verdiği rahatsızlığın yanında çirkin görüntü de oluşturuyor. Ayrıca bu aracın biraz ilerisinde bir araç daha aylardır olduğu yerde duruyor. Buca Belediyesi yetkililerinin bu araçları buradan kaldırmalarını istiyoruz. NECDET HİÇYILMAZ

Yollar daraltıldı otobüs geçemiyor

Konak Gültepe’de kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkımlar ve yol çalışması yapıldı. Çalışmalar durdurulduğu için yollarımız iyice daraltıldı. Daralan yoldan bu nedenle otobüsler geçemiyor. Bazen öyle trafik oluyor ki, tartışmalar ve kavgalar bile yaşanıyor. Kentsel dönüşüm çalışmaları devam edecek mi? Bu sıkıntıları daha ne kadar çekeceğiz? En azından yollarımızın açılmasını istiyoruz. İBRAHİM AYDIN

Aydınlatmanın lambası arızalı

Çankaya’dan arayan bir okurumuz, “Hilton Oteli’nin yan sokağında otopark çıkışı karşısındaki 1374 Sokak No. 16/A önündeki T3 1515 numaralı aydınlatma direğinin lambaları üç aydır arızalı ve bir türlü onarılmıyor. Sokak akşam saatlerinde serserilerin, tinercilerin akınına uğruyor. İşyerlerimize gelen yabancı turistler, müşterilerim ve bizler çok zorluk çekiyoruz. Bu aydınlatmanın onarılmasını istiyoruz” diye konuştu.

Bu trafikte hiç sürücü kurs verilir mi?

Alsancak Şehitler Caddesi bir süredir tek yön oldu. Ancak, trafik yoğunluğunun en fazla olduğu saatlerde bu yolda sürücü kursu öğrencilerine direksiyon veriliyor. Tabii trafik sıkışıyor. 19 Ocak günü saat 13.00 sıralarında 35 AG 2830 plakalı kurs aracı da bu yolda idi ve trafiği alt üst etti. Özellikle trafik yoğunluğu yaşanan saatlerde benzer yollarda sürücü kursu verilmemeli. BİR ESHOT OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜ