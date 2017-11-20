Tepecik Kadın Doğum Bornova’ya geliyor

İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, Tepecik’teki Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Hastanesi’nin kısa süre içinde Bornova’daki ek binada hizmet vermeye başlayacağını duyurdu.

18 Temmuz 2016 tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığı’na bağlanan Bornova Şifa Hastanesi, 23 Temmuz 2016 tarihinden günümüze kadar Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi (TEAH) ‘Bornova Ek Binası’ olarak hafta içi her gün 1000-1500 civarında hastaya hizmet veriyor. Hafta içinde onlarca poliklinikle sağlık hizmeti veren Bornova Ek Binası’nda, bu aydan itibaren Tepecik’teki Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları biriminin tamamının taşınacağı ve hizmet vereceği açıklandı. İzmirlilere bu müjdeyi veren İzmir İl Sağlık Müdürü Dr. Bediha Salnur, Tepecik’teki bu birimin trafik yoğunluğu nedeniyle çok büyük sıkıntılar yaşandığı söyledi ve şu bilgileri verdi:

Kalite geldi

“Bornova bir doğum hastanesine kavuşuyor. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları birimi burada hizmet verecek. Kadın doğum için 6+1 olan ameliyathaneleri yeniledik. 16 hastalı yoğun bakım, 15 SDL odası, yeni doğan, anne oteli üniteleri ile birlikte 7/24 hizmet verecek olan ACİL bölüm de hazır duruma getirildi. Bunların dışında poliklinikler yine günlük hasta kabullerini yapacak. Ayrıca ful kapasite olan diyaliz, en üst seviyedeki fizik tedavi ile son teknoloji ile donatılan Radyasyon-Onkoloji üniteleleri de hizmetini sürdürecek. Özellikle Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları birimimizin buraya gelmesiyle birlikte İzmir merkezi ile ilçeleri ve komşu il ve ilçelerinin bu hastaneye ulaşımları çok daha rahat olacak. Artık bu hastanede de devlet güvencesinde çok daha kaliteli ve konforlu sağlık hizmeti verilecek.”

7/24 çalıştılar

Bu hastaneyi teslim aldıkları 23 Temmuz 2016 tarihinden itibaren tam kapasiteli bir hastane olarak bugünlere kadar getiren Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Akbulut ile 7/24 çalışarak tüm birimleriyle bugünlere getiren Başhekim Yardımcısı Dr. Bülent Albayrak ve Müdür Yardımcılar Hacer Rastgel, Altan Balabanlı ile bu hastanenin oluşumundan itibaren başlayıp, yakında hizmete girecek olan Kadın Doğum’un Bornova Ek Binası’na gelmesinde ara vermeden çalışan M. Kemal Doğan’a teşekkür ediyoruz.

Villalara var, bize neden yok?

Narlıdere Sahilevleri Barbaros Sokak sakinlerinden Mustafa Akdeniz başlıkta verdiğimiz şikayetini şöyle ifade ediyor: “Biz Narlıdere Sahil Evleri’nin en eski yerleşim yerinde yaşıyoruz. Burada 7-8 haneyiz ve belediye hizmetlerinden hiç yararlanamıyoruz. Belediye villalara giden yolları asfaltladı bize eski yerleşim yeriyiz diye hizmet getirilmedi. Hatta yola çıkmamız engellendi. Bizim yollarımız kuru havalarda toz-toprak içinde, yağışlı günlerde ise çamur içinde kalıyoruz. Villalarda oturanlar ne vergi veriyorsa biz de veriyoruz ama hizmet almıyoruz.”

İZBAN koltukları pislik içinde

Bu şikayet son 6 aydır sürekli geliyordu. Ancak fotoğraflamak mümkün olmadığı için konuyu yöneticilere aktaramıyorduk. Hafta başında Kemal Serbest isimli bir okurumuz, böyle bir fotoğraf çekmiş ve köşemize göndermiş. Okurumuz bakın ne diyor: “Ben her gün işime İZBAN ile gidiyor ve aynı hattın trenleriyle de evime dönüyorum. Son aylarda İZBAN’ın bindiğim yeni vagonlarının çoğunun koltukları pislik içinde. Tabii vatandaş olarak biz de suçluyuz. Bu değerleri gereği gibi kullanmadığımız için bu hale geliyor. İyi de, bu rengi kim seçti? Madem seçildi, bu rengin çok çabuk kirleneceği düşünülmedi mi? Bu koltukları ne kadar temizlerseniz temizleyin eski haline dönmez. Ben bu koltukların lacivert veya mavi renklerle değiştirilmesini öneriyorum.”