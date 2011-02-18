Teşekkür ederiz Aziz Başkan

Teşekkür mesajı Bayraklı’daki 5 mahalle muhtarı ile bu mahallelerde yaşayan vatandaşlardan geldi. Geçen yıl oluşturulan “Toptan Çözüm Ekipleri” Bayraklı’da sorunları çözüme kavuşturdukları için. Bu ekip Bayraklı’da bataklığa dönen, toz ve çamur içindeki boş arazileri yeşil alana ve çocuk parkına dönüştürmüş, kaldırımlar yeniden düzenlenmiş ve bozuk yollar asfaltlanmış. Kanal problemi giderilmiş. Başkan Kocaoğlu’nun ilgisinden son derece memnun olan muhtarlar; Postacılar Mahallesi Muhtarı Abidin Topçu, Soğukkuyu Mahallesi Muhtarı Mehmet Yaşar Gök, Çiçek Mahallesi Muhtarı Osman Akseki, Cengizhan Mahallesi Muhtarı Yusuf Özden ve Muhittin Erener Mahallesi Muhtarı Yılmaz Güngör, duydukları mutluluğu dile getirmişler. İşte muhtarlar ile vatandaşların söyledikleri:



Kalıcı işler yapıldı

Soğukkuyu Mahallesi Muhtarı Mehmet Yaşar Gök: “Mahallemizin tüm sorunları çözüldü. Bizleri çamurdan ve tozdan kurtardı. ‘Toptan Çözüm Ekipleri özveriyle çalışıyor ve işlerini hakkıyla yerine getiriyorlar. Halkın oturup, dinlenebileceği ve spor yapabileceği parklar oluşturdular. Bir muhtar için bundan daha büyük mutluluk olabilir mi? Mahallem adına başkanımıza teşekkür ediyorum.”

Postacılar Mahallesi Muhtarı Abidin Topçu: “Mahallemizin kanayan yaraları sarıldı ve mahallemiz beklediği hizmetlere kavuştu. Kendisinin bizlerle kurduğu diyalog sayesinde sorunlarımız çözüldü. Teşekkür ediyoruz. Mahallemde 1,5 kilometre kaldırım yapıldı ve bordür taşları döşendi. Asfalt çalışmaları yapıldı, park yapıldı, hala da çalışmalar devam ediyor.”



Semtimiz güzelleşti

Vatanaşlar da çalışmalardan mutlu olduklarını belirterek şunları söylediler:

Sami Kılıç, “Harika işler yapıldı. Evimin önü kışın çamur, yazın toz içindeydi. Şimdi son derece rahatız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Özlem Alka, “Bu çalışmaları uzun süredir bekliyorduk. Eskiden burası tarlaydı, toz ve toprak içindeydi. Şimdi çok güzel bir park oldu. Çocuklar için oyun, bizler içinde kondisyon aletleri konuldu. Aziz Başkan’a teşekkür ediyoruz” diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Sevinç Maranezli de, “Üç yıl önce Mavişehir’den taşındık. İzmir Büyükşehir Belediyesi sayesinde hizmet alıyoruz. Taleplerimize hep olumlu yanıt verildi. Yeni Girne gelişmekte olan bir yerdi, ilginin gösterilince semt güzelleşti. Aziz Başkan’a ve ekiplere teşekkürler” dedi.





SANATÇILARDAN ELEŞTİRİ VE ÖNERİ

Kültür Merkezi böyle olmamalı

İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’ndaki 3 sanatçı Karşıyaka Ziya Gökalp Kültür Merkezi’nde verdikleri konser sonrası salonla ilgili eleştirilerini Karşıyaka Belediye Başkanı Cevat Durak’a aktarmamızı istediler. Sanatçılar, benzeri yerlerde defalarca konser verdiklerini, Ziya Gökalp Kültür Merkezi kadar ihmal edilmiş ve bakımsız bir yer görmediklerini ifade ederek, şunları dile getirdiler:

“Halılarda koca koca yağ lekeleri var. Bu durum, salonun ismine yakışmadığı gibi, sanatseverlere de saygısızlık. Koltukların pisliği, kulisteki pencerelerin kenarlarına tıkıştırılan naylon parçaları da çirkinlik. Kuliste ısıtma tesisatı da yok. Sanata, sanatçıya, sanatsevere verilen değer bu mu?

Olumsuzluklar, ne yazık ki bu kadarla bitmiyor. Sahne yakınında olması gereken soyunma odaları, iki kat aşağıda... Tüm bunlar, Türkiye’nin en çağdaş ilçesi Karşıyaka’ya yakışmıyor. Duyarlığından emin olduğumuz Sn. Cevat Durak’ın, sanırız ki bunlardan haberi yok.



KARŞIYAKALILAR SORUYOR:

Yeraltı geçiti ne zaman yapılacak?

Karşıyaka’dan arayan Erdoğan Vardar, “Bornova’da oturuyorum ama akrabalarım Karşıyaka’da olduğu için sık sık gidiyorum. Ancak her seferinde Karşıyaka İskelesi önündeki trafik lambalarına gözüm takılıyor. Araçlara kırmızı yandığında gerek İzmir, gerekse Bostanlı istikametinden gelen araçlar uzun kuyruklar oluşturuyor ve yeşil ışık yandığında geçen araçlar bitmek tükenmek bilmiyor. 60 saniye sonra tekrar kırmızı ve yine yüzlerce araç en az 45 saniye boşa çalışıyor. Yani milli servet heba oluyor. Niçin yeraltı geçitleriyle trafik akışı sağlanmıyor? Heba olan milli servet ile o kadar çok yeraltı geçiti yapılır ki. Yeraltı geçidi yapılacağı açıklandı ama bir türlü başlatılmadı?”



Sokak lambaları sekiz aydır arızalı

Çiğli Evka-5 sakinlerinden Cumhur Ataç, “Mahallemiz 8927 Sokak’taki 2 sokak aydınlatması 8 aydır arızalı. Çiğli Belediyesi tarafından merdivenlere konulan lambalar da yanmıyor. Apartmanımızın önü zifiri karanlık. Araçlarımızı korka korka park ediyoruz. Aydınlatmaların mümkün olan en kısa sürede onarılmasını istiyoruz. Ayrıca çöp konteynerlerimiz de boyanmadığı için çok pis görünüyor. Bu işleri seçim zamanındaki gibi hızla birimsinler” diye dert yanıyor.



Hurdacıların ne işi var burada?

Geçen hafta sonu Homeros Vadisi’ne gittiklerini belirten Sait Kolcu, “Bornova içinden vadiye yaklaştıkça çirkin görüntüler oluşturan hurdacıların burada ne işi var? Ayrıca yol boyunca molozlar, çöpler ve terkedilmiş eski araçlar var. Bunlar bu dokuya yakışmıyor. Homeros Vadisi’ne giden güzergahın düzenlenerek bu olumsuzluklardan kurtarılmasını öneriyoruz” diyor.



Biz de yeni otobüs istiyoruz

Bu istek Çiğli Evka-5’teki okurlarımıza ait. Sabah erken işe giderken bindikleri otobüslerin eski ve buz gibi olduğunu belirten Evka-5 sakinleri, “Özellikle Evka-5/Gümrük hatlarına sabah erken saatler için verilen otobüsler hep eski oluyor. Ayrıca kaloriferleri de çalışmıyor. Buz gibi ve eski otobüs olması bir yana, çok da kirli oluyorlar. Ayrıca yağışlı havalarda da akıyor. Biz de sıcak ve yeni otobüslere binmek istiyoruz” diyorlar.



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