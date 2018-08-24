‘Ücretsiz eşek sütü veriyoruz’

Aydın’ın Söke ilçesindeki bir çiftlikte beslenen eşeklerin sütünün kanser hastalarına iyi geldiğini öğrenen çiftlik sahibi Gökhan Çavaş,

Aydın’ın Söke ilçesindeki bir çiftlikte beslenen eşeklerin sütünün kanser hastalarına iyi geldiğini öğrenen çiftlik sahibi Gökhan Çavaş, “1 eşeğim vardı, bunun için bu sayıyı 11’e çıkardım” dedi

SÖKE’DEKİ Cumhuriyet Mahallesi’nde 50 dönümlük Çavaş Çiftliği’nde büyükbaş ve küçükbaş hayvanların yanı sıra eşek besleyen iş insanı Gökhan Çavaş, 8 aydır elde ettiği eşek sütünü, kanser hastalarına ücretsiz olarak dağıttığını belirtti. Çiftlikteki eşek sayısını 11’e çıkardığını vurgulayan çiftlik çalışanı Kenan Koca, “Çiftlik sahibimiz, kanser hastası arkadaşları için bir eşek aldı. Eşek sütünün hastalara iyi geldiğini öğrenince eşek sayısını çoğalttı. Şu anda 11 eşek var ve sadece 1’i süt veriyor. 10 eşek gebe. 1 eşekten günde ancak 1 kilo süt çıkıyor” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

‘Değeri arttı’

“Normalde eşek sütünün kilosu 80 ile 100 lira arasında değişiyor. Ama biz burada kanser hastası olan ve sütü talep eden arkadaşlara, hiçbir karşılık beklemeden veriyoruz. Diğer eşekler doğum yaptığı zaman süt çoğalacak. Şu anda ancak 2 kanser hastasına eşek sütü verebiliyoruz. Eşek sütünün kanser dışında, astım ve bronşit hastalarına da iyi geldiğini öğrendik. Özellikle kanser hastaları, eşek sütünü daha çok tercih ediyor. Dolayısıyla eşek sütü kıymetlendi. İnsanlar, eşekleri geçmişte dağlardan odun getirmek ve zeytin taşımak için kullanırdı. Artık her tarafa araçlar çıkıyor. Bu nedenle eşeğin insan gözünde bir kıymeti kalmadı. İnsanlar da onlara bakmakta zorlanınca, kimse eşek istemez oldu ve hayvanlarını satmaya başladı. 1 eşek 50 lira bile etmezken, faydalarının ortaya çıkması ve sütünün litresinin 100 lira olmasıyla değeri arttı. Şimdi doğurmuş bir eşek, 1000 ile 1500 lira arasında para ediyor. Sağlığa faydası ortaya çıkmasaydı soyları tükenip yok olabilirlerdi. Sütü sayesinde eşeğin değeri arttı.”

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